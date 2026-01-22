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Молодёжный тур в Дагестан: «All Inclusive» и даже больше

Острые ощущения, великолепная природа, безопасность и незабываемые приключения в горах ждут тебя
Молодёжный тур в Дагестан: «All Inclusive» и даже большеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Молодёжный тур в Дагестан: «All Inclusive» и даже большеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Молодёжный тур в Дагестан: «All Inclusive» и даже большеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Дагестан ждет: Молодежный тур, где каждый день — это взрыв эмоций!

Забудь про скучные экскурсии! Здесь тебя ждут:

  • Рафтинг в горных реках — почувствуй мощь воды!

  • Багги по ущельям — фотки в сторис будут огонь!

  • Верхом на лошадях — приключения без фильтров.

  • Катер под водопадами — брызги, адреналин, ностальгия по жизни!

  • Джипинг вдоль легендарного Сулакского каньона

  • Закаты с новыми друзьями + кофе в горах от гида — романтика в чистом виде.

Почему именно этот тур, а не другой?

Молодежная группа — найдешь друзей, которые понимают твои фанты. Все активности включены: рафтинг, багги, лошади, мастер-классы — скучать некогда! Живем в Барн Хаусе с панорамным видом на горы — комфорт, который ты заслужил. И самое главное Гиды-горцы, которые влюбят тебя в Дагестан с первого дня.

Все Топ-места Дагестана, секретные споты, кучу фоток и незабываемые воспоминания — только у нас. Гоу в отрыв! Дагестан — это не тур, это жизнь!

Что увидем и чем мы займемся в путешествии?

Катание на катере - подарит мощный заряд энергии, проплывая по Сулакскому каньону и наслаждаясь видами водопадов. Этот каньон — один из самых глубоких в мире, а его сказочные пейзажи и бирюзовая вода оставят яркие воспоминания.

Джипинг вдоль каньона до Зубутли, откуда можно отправиться на катер и насладиться захватывающей ездой

Прогулка на лошадях - верховая езда на местных лошадях по горным равнинам Дагестана запомнится вам на всегда

Багги-Драйв: Адреналин, пыль, скорость и горы. Готов почувствовать себя королем бездорожья? Это эксклюзив для наших

Пещера Нохъо: Зиплайн, тарзанка, качели над каньоном! Проверь себя на прочность

Рафтинг по горной реке Аварское Койсу

Язык Тролля, или Девичья скала, длиной 5 метров и высотой около 1700 метров над уровнем моря, открывает потрясающий вид с этой точки.

Водопад Тобот, с уровнем падения воды 70 метров, расположен на Хунзахском плато и вызывает восхищение у местных жителей и туристов.

Экстрим-парк Матлас предлагает прогуляться под ханским водопадом, прокатиться на зиплайне и насладиться видами с обзорных площадок.

Карадахская теснина — самая высокая горная теснина в России, высотой 170 метров и шириной 2-4 метра. Прогулка по ней словно погружение в сказку.

Крепость Нарын-Кала — легендарная персидская цитадель, включенная в список объектов Всемирного наследия Юнеско как важный исторический и культурный памятник.

Экраноплан Лунь, — гибрид корабля и самолета, гордость советской инженерии, а сегодня популярная достопримечательность в Дербентском районе.

Мультимедийный фонтан- струи воды создают в воздухе картины и фейерверки, создавая зрелищное и уникальное шоу. В окрестностях есть легендарные башни, которые мы обязательно посетим, рассказывая интересные истории и легенды.

Каменная чаша — удивительная теснина, состоящая из трех проходов, окруженная мокрыми скалами, и пользующаяся популярностью у туристов благодаря своей необычности.

Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в уникальном ущелье Хатан-Бугеб-ккал. Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и Снг, построенная в 734 году, и действующая по сей день в старой части города.

Магалы — кварталы, основанные около 1300 лет назад, создающие особую атмосферу, словно затерянный мир между средневековьем и современностью. Гуниб — настоящий музей под открытым небом с удивительной архитектурой, богатой историей и живописной природой. Здесь завершилась Кавказская война в 1859 году.

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4303 метра, соединяющий города Буйнакск и Гимры.

Водохранилища, такие как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское, поражают своей величественной красотой, сочетающей горы и водную гладь.

Крепость 7 братьев и 1 сестры: Защищала от врагов, а теперь фоткаемся

Хучнинский водопад: Визитная карточка Табасарана! Один из самых больших водопадов Южного Дагестана

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, пещера Нохъо, катера

Главные впечатления дня

Пещера Нохъо,Сулакский каньон,Главрыба,Чиркейское водохранилище, Джипинг, Катание на катерах, Смотровые площадки

Пошаговое описание дня

7:30 - Встречаемся в аэропорту Уйташ: Прилетай пораньше (до 7 утра желательно), чтобы точно не пропустить движуху.

Если ты уже в Махачкале, то ждем тебя в 8:00 на южной автостанции.

Сегодня в программе: полный отрыв!

  • Пещера Нохъо: Залезаем в пещеру с крутым видом на Сулакский каньон. Готов к адреналину? Зиплайн, тарзанка и подвесной мост ждут тебя!

  • Обед в Глав Рыбе: Кормят на убой свежей форелью (или шашлыком, если ты мясоед). Объедение на берегу бирюзовой реки

  • Катаемся на катерах по каньону: Готов к ветру в лицо и брызгам водопада? С ветерком промчимся по Сулакскому каньону

  • Добраться до причала: Едем на джипах по серпантину вдоль каньона это уже приключение

  • Смотровая Язык тещи: Фоткаемся на фоне Чиркейской дамбы и начала каньона виды просто космос

Чиркейское водохранилище (Чиркейское море): Встречаем закат у моря и делимся впечатлениями с новыми друзьями.

Завершение дня:

Вечер в Барн Хаусе: Заселяемся в стильные домики в горах. Wi-Fi, релакс-зоны, вкусная еда все для крутого отдыха

Ужин: Дагестанское блюдо пальчики оближешь

Вечерний чилл: Собираемся у костра, слушаем легенды и знакомимся поближе.

Сулакский каньон, пещера Нохъо, катераСулакский каньон, пещера Нохъо, катераСулакский каньон, пещера Нохъо, катера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гоор, рафтинг, Карадахская теснина

Главные впечатления дня

Язык Тролля,Карадахская теснина,Гоор,Рафтинг

Пошаговое описание дня:

8:00 - Завтракаем и выезжаем: Не тормози, нас ждут приключения.

Готов испытать Дагестан на прочность? Сегодня твой день!

  • Карадахская теснина: Самый узкий каньон в России! Прогуляемся по канатным дорогам, сделаем умопомрачительные фото между скал. Это место чистый восторг для глаз

  • Гоор (аул с башнями): Заценим легендарные башни и смотровые площадки вместе с местным гидом (он же аксакал). Услышим крутые истории про эти места прямо из первых уст

  • Язык тролля: Эпичный вид на Аварское Койсу. Будем фоткаться на краю, как настоящие горцы. Не забудь сделать селфи на память

  • Обед в Гооре: Погружаемся в атмосферу местного этно-дома, пробуем блюда по старинным рецептам. А кто хочет научится готовить как профи

  • Датунский храм: Древний храм в ущелье. Почувствуй энергию этого места.

  • Рафтинг

    : Укратим стихию и зарядимся адреналином на Рафтинге.

Завершение дня:

Ужин и заселение в Барн Хаус: Отдыхаем в уютных домиках после насыщенного дня.

Вечерний костер: Делимся впечатлениями и собираем чемоданы,ведь утром мы выдвигаемся в путь уже с вещами.

Гоор, рафтинг, Карадахская теснинаГоор, рафтинг, Карадахская теснинаГоор, рафтинг, Карадахская теснина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Водопады, Экстрим Парк и конные прогулки

Главные впечатления дня

Хунзахское плато,Водопад Итлятляр,Водопад Тобот, Экстрим парк, Матлаские водопады, Каменная чаша,Катание на лошадях

Пошаговое описание дня

8:00 Завтракаем, грузим чемоданы и вперёд,сегодня фоткаемся нон-стоп!

Готов к новым высотам?

  • Хунзахское плато: Виды как с открытки. Прогуляемся до водопадов Тобот и Итлятляр. Готовьте свои камеры

  • Адреналин-тайм: Прыжок с тарзанки или зиплайн? Обсуди с гидом, если ты в теме экстрима

  • Водопады Итлятляр и Тобот: Одни из самых высоких и самых красивых водопадов Дагестана! Стоит увидеть своими глазами

  • Обед по-аварски: Пробуем сразу 5 национальных блюд + десерт - абрикосовая каша! Кто сказал, что в горах нечего есть?

  • Экстрим-парк Матлас: Фоткаемся под Ханским водопадом, ловим крутые кадры

  • Конная прогулка: Скачем по плато Матлас под присмотром опытных инструкторов.

  • Каменная чаша: Заглянем внутрь скалы через узкий коридор, чтобы увидеть небо Дагестана. Место силы

.

Завершение дня:

Прощаемся с аварскими землями и едем в Дербент. Древний город ждёт!

Заселение в отель и ужин: Пробуем табасаранское чуду на ужин.

Водопады, Экстрим Парк и конные прогулкиВодопады, Экстрим Парк и конные прогулкиВодопады, Экстрим Парк и конные прогулки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Табасаран, багги, мастер классы

Главные впечатления дня

Прогулка на баггах, Хучнинский водопад,крепость 7 братьев и 1 сестры,Мастер классы у местных жителей.

Пошаговое описание тура

Завтракаем и выезжаем, Табасаранские земли зовут.

Готов погрузиться в настоящую кавказскую атмосферу?

  • Обед в этно-доме: Попробуем эко-кухню, узнаем про быт и традиции, почувствуем настоящее кавказское гостеприимство.

  • Хучни: Держим путь в центр Табасаранского района

  • Крепость Семи братьев и одной сестры: Легенды и неприступные стены. Готов узнать историю?

  • Хучнинский водопад: Маленькая Швейцария ждет. Живописное место для крутых фоток

  • Мастер-классы: Учимся готовить чуду, смотрим, как ткут ковры и угощаемся национальными блюдами

  • Вишенка на торте Прогулка на багги вдоль стены Даг-бары: Подъемы, спуски, горы и лес. Полный инструктаж и экипировка прилагаются.

Завершение дня:

Возвращаемся в отель, приводим себя в порядок и готовимся к ужину, далее свободное время.

Табасаран, багги, мастер классыТабасаран, багги, мастер классыТабасаран, багги, мастер классы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Дербент город легенд! От Монстра до базара

Главные впечатления дня

Крепость Нарын-Кала,Магалы,Джума Мечеть,экраноплан Лунь,Базар

Пошаговое описание дня

8:00 Завтрак, чек-аут и в путь. Сегодня Дербент поделится своими секретами.

Готов к погружению в историю?

  • Каспийский Монстр Лунь: Гибрид корабля и самолета. Это нужно видеть, пауза на эпичное фото!

  • Крепость Нарын-Кала: Одна из старейших крепостей России. Будем гулять по стенам и почувствуем дух древности

  • Магалы: Старые улочки Дербента, как портал в прошлое.

  • Джума Мечеть: Самая старая мечеть в России. Узнаем ее историю.

  • Базар: Время для сувениров. Что привезти домой? Серебро, папахи, ковры, специи, урбеч В общем, готовь кошелек!

  • Обед в кафе Бриз: Садимся и пробуем блюда Южного Дагестана, с окна которого открывается вид на центральную Набережную.

Окончание тура

Трансфер: в аэропорт (рекомендуемый вылет после 19:00) или на южную автостанцию Махачкалы.

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы

Дербент город легенд! От Монстра до базараДербент город легенд! От Монстра до базараДербент город легенд! От Монстра до базара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на Баггах
  • Верхом на лошадях
  • Рафтинг по реке Койсу
  • Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, мы предложим питание под ваш рацион
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
  • Активности, подарки и развлечения
  • Катание на Катерах и Джипинги
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе сваренное на смотровых площадках + вкусняшки к нему
  • Проживание в Барн Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение 2х и 3х местное)
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Тех. поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Перелеты
О чём нужно знать до поездки

Рекомендации по сборам:

Для комфортного и полноценного участия в туре рекомендуем обратить внимание на следующие пункты:

Одежда: Предпочтительна удобная одежда для активного отдыха, подходящая для горных условий (спортивные костюмы, джинсы, брюки, платья, юбки, футболки, кофты). Рекомендуется избегать коротких или обтягивающих моделей.

Обувь: Важна удобная и практичная обувь. Каблуки и городская обувь, которую вы не хотели бы испачкать, не подойдут. Оптимальным выбором станут кроссовки, кеды или спортивные сандалии.

Документы: Не забудьте паспорт.

Электроника: Возьмите с собой зарядное устройство для ваших гаджетов.

Медикаменты: При наличии специфических медицинских потребностей возьмите необходимые лекарства.

Защита от солнца: Солнцезащитный крем обязателен.

Головной убор: Не забудьте головной убор для защиты от солнца.

Пляжные принадлежности: Купальник/плавки (рекомендуется закрытый купальник или шорты) при планировании купания в водохранилище (вода прохладная даже летом) или в Каспийском море.

Дождевик: Рекомендуем иметь при себе дождевик, учитывая переменчивую погоду в горах.

Наличные средства: Важно иметь достаточное количество наличных, так как в сельской местности оплата банковскими картами может быть невозможна. Многие развлечения также оплачиваются только наличными.

Размер багажа:

Вы можете взять чемодан любого размера. Оптимальным выбором будет чемодан S-размера. Многие участники предпочитают путешествовать только с ручной кладью.

Индивидуальное участие:

Да, вы можете принять участие в туре самостоятельно. При желании мы можем подобрать для вас попутчика для совместного размещения (при наличии такой возможности). В противном случае, доступно одноместное размещение с соответствующей доплатой.

Предварительное общение:

За неделю до начала тура создается группа в Whatsapp, где участники могут познакомиться, задать вопросы менеджеру и получить дополнительную информацию.

Проживание:

Барн-Хаус: На территории комплекса предусмотрены все удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха, костровая зона и бесплатный Wi-Fi. Здесь вас ждет единение с природой и комфортный отдых (2 ночи в горах). Вечером у вас будет возможность собраться у костра и поиграть в игры под руководством гида.

Отель в Дербенте: Отель расположен на берегу Каспийского моря. Рядом находится красивая набережная, где можно приятно провести время перед сном.

Купание в море:

Программа тура составлена таким образом, чтобы у каждого гостя была возможность искупаться в море или прогуляться вдоль берега (2 ночи на берегу моря). Не забудьте взять с собой все необходимые принадлежности для купания.

Пожелания к путешественнику

Друзья! Мы приложим все усилия, чтобы ваш отдых превзошел все ожидания. Наша главная цель подарить вам незабываемые впечатления, которые побудят вас вернуться и поделиться ими с друзьями и близкими.

Рекомендации по выбору одежды: Чтобы чувствовать себя комфортно и уважительно по отношению к местной культуре, пожалуйста, примите во внимание следующие рекомендации:

Мужчинам: просим воздержаться от появления с обнаженным торсом, в коротких шортах или обтягивающих джинсах.

Женщинам: рекомендуем избегать мини-юбок, слишком коротких топов и просвечивающей одежды.

О гостеприимстве: Дагестанцы известны своим радушием. Уважение к местным традициям,залог теплого приема и готовности помочь в любой ситуации.

Кому будет интересно: Этот тур идеально подходит для тех, кто любит активный отдых, новые знакомства и позитивное общение!

Тур не рекомендуется лицам, предпочитающим обособленный отдых и избегающим коллективных мероприятий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Курбан
Курбан — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уважаемые гости! Меня зовут Курбан. В течение многих лет я знакомлю мир с уникальными природными достопримечательностями Дагестана! Искренне рад тому, что наша республика стала очень популярной в туристической сфере. Люблю
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свой Дагестан и особенно наслаждаюсь возможностью рассказывать о нём и показывать его красоты! Наша команда ставит перед собой задачу: донести до каждого гостя красоту, колорит и традиции Дагестана так, чтобы он захотел вернуться снова. Через живописные места и искреннее общение мы передаём вам настоящее гостеприимство и дух этого региона. В портфолио более 20 различных программ и множество индивидуальных маршрутов, подготовленных под запрос каждого клиента. В маршруты входят горные походы, пляжные туры, молодежные экскурсии, поездки в заброшенные аулы, гастрономические туры, джип-сафари, экскурсии на Багах, сапах, катерах и лошадях. В 2016 году мною был приобетен недорогой автомобиль, на котором возил гостей,а сегодня у меня есть команда профессиональных гидов и опытных водителей с большим стажем! Наши экскурсии и туры посетили более 90 000 гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мы, команда из Дагестана, с энергией и тёплой улыбкой встретим вас. Научим вас танцевать лезгинку, готовить национальные блюда народов Дагестана. Чем мы уникальны?: 1. Высококачественное проживание: Гостям предлагаются уникальные места проживания, такие как барн-хаусы и A-frames, создающие атмосферу комфорта и оригинальности. 2. Разнообразие активностей: Эксклюзивные мероприятия, включая рафтинг, прогулки на багги, катание на сапах и катерах, делают ваши туры насыщенными и увлекательными. 3. Тайные локации: Возможность посетить труднодоступные и малолюдные уголки природы создает ощущение эксклюзивности и близости к природе. 4. Особенный подход к клиентам: После окончания экскурсионной программы,наша команда продолжает проводить время с гостями, создавая дружескую атмосферу и оставляя незабываемые воспоминания.

Тур входит в следующие категории Дербента

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