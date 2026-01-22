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от 46 900 ₽ за человека

Описание тура

Дагестан ждет: Молодежный тур, где каждый день — это взрыв эмоций!

Забудь про скучные экскурсии! Здесь тебя ждут:

Рафтинг в горных реках — почувствуй мощь воды!

Багги по ущельям — фотки в сторис будут огонь!

Верхом на лошадях — приключения без фильтров.

Катер под водопадами — брызги, адреналин, ностальгия по жизни!

Джипинг вдоль легендарного Сулакского каньона

Закаты с новыми друзьями + кофе в горах от гида — романтика в чистом виде.

Почему именно этот тур, а не другой?

Молодежная группа — найдешь друзей, которые понимают твои фанты. Все активности включены: рафтинг, багги, лошади, мастер-классы — скучать некогда! Живем в Барн Хаусе с панорамным видом на горы — комфорт, который ты заслужил. И самое главное Гиды-горцы, которые влюбят тебя в Дагестан с первого дня.

Все Топ-места Дагестана, секретные споты, кучу фоток и незабываемые воспоминания — только у нас. Гоу в отрыв! Дагестан — это не тур, это жизнь!

Что увидем и чем мы займемся в путешествии?

Катание на катере - подарит мощный заряд энергии, проплывая по Сулакскому каньону и наслаждаясь видами водопадов. Этот каньон — один из самых глубоких в мире, а его сказочные пейзажи и бирюзовая вода оставят яркие воспоминания.

Джипинг вдоль каньона до Зубутли, откуда можно отправиться на катер и насладиться захватывающей ездой

Прогулка на лошадях - верховая езда на местных лошадях по горным равнинам Дагестана запомнится вам на всегда

Багги-Драйв: Адреналин, пыль, скорость и горы. Готов почувствовать себя королем бездорожья? Это эксклюзив для наших

Пещера Нохъо: Зиплайн, тарзанка, качели над каньоном! Проверь себя на прочность

Рафтинг по горной реке Аварское Койсу

Язык Тролля, или Девичья скала, длиной 5 метров и высотой около 1700 метров над уровнем моря, открывает потрясающий вид с этой точки.

Водопад Тобот, с уровнем падения воды 70 метров, расположен на Хунзахском плато и вызывает восхищение у местных жителей и туристов.

Экстрим-парк Матлас предлагает прогуляться под ханским водопадом, прокатиться на зиплайне и насладиться видами с обзорных площадок.

Карадахская теснина — самая высокая горная теснина в России, высотой 170 метров и шириной 2-4 метра. Прогулка по ней словно погружение в сказку.

Крепость Нарын-Кала — легендарная персидская цитадель, включенная в список объектов Всемирного наследия Юнеско как важный исторический и культурный памятник.

Экраноплан Лунь, — гибрид корабля и самолета, гордость советской инженерии, а сегодня популярная достопримечательность в Дербентском районе.

Мультимедийный фонтан- струи воды создают в воздухе картины и фейерверки, создавая зрелищное и уникальное шоу. В окрестностях есть легендарные башни, которые мы обязательно посетим, рассказывая интересные истории и легенды.

Каменная чаша — удивительная теснина, состоящая из трех проходов, окруженная мокрыми скалами, и пользующаяся популярностью у туристов благодаря своей необычности.

Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в уникальном ущелье Хатан-Бугеб-ккал. Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и Снг, построенная в 734 году, и действующая по сей день в старой части города.

Магалы — кварталы, основанные около 1300 лет назад, создающие особую атмосферу, словно затерянный мир между средневековьем и современностью. Гуниб — настоящий музей под открытым небом с удивительной архитектурой, богатой историей и живописной природой. Здесь завершилась Кавказская война в 1859 году.

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4303 метра, соединяющий города Буйнакск и Гимры.

Водохранилища, такие как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское, поражают своей величественной красотой, сочетающей горы и водную гладь.

Крепость 7 братьев и 1 сестры: Защищала от врагов, а теперь фоткаемся

Хучнинский водопад: Визитная карточка Табасарана! Один из самых больших водопадов Южного Дагестана