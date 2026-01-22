Описание тура
Дагестан ждет: Молодежный тур, где каждый день — это взрыв эмоций!
Забудь про скучные экскурсии! Здесь тебя ждут:
Рафтинг в горных реках — почувствуй мощь воды!
Багги по ущельям — фотки в сторис будут огонь!
Верхом на лошадях — приключения без фильтров.
Катер под водопадами — брызги, адреналин, ностальгия по жизни!
Джипинг вдоль легендарного Сулакского каньона
Закаты с новыми друзьями + кофе в горах от гида — романтика в чистом виде.
Почему именно этот тур, а не другой?
Молодежная группа — найдешь друзей, которые понимают твои фанты. Все активности включены: рафтинг, багги, лошади, мастер-классы — скучать некогда! Живем в Барн Хаусе с панорамным видом на горы — комфорт, который ты заслужил. И самое главное Гиды-горцы, которые влюбят тебя в Дагестан с первого дня.
Все Топ-места Дагестана, секретные споты, кучу фоток и незабываемые воспоминания — только у нас. Гоу в отрыв! Дагестан — это не тур, это жизнь!
Что увидем и чем мы займемся в путешествии?
Катание на катере - подарит мощный заряд энергии, проплывая по Сулакскому каньону и наслаждаясь видами водопадов. Этот каньон — один из самых глубоких в мире, а его сказочные пейзажи и бирюзовая вода оставят яркие воспоминания.
Джипинг вдоль каньона до Зубутли, откуда можно отправиться на катер и насладиться захватывающей ездой
Прогулка на лошадях - верховая езда на местных лошадях по горным равнинам Дагестана запомнится вам на всегда
Багги-Драйв: Адреналин, пыль, скорость и горы. Готов почувствовать себя королем бездорожья? Это эксклюзив для наших
Пещера Нохъо: Зиплайн, тарзанка, качели над каньоном! Проверь себя на прочность
Рафтинг по горной реке Аварское Койсу
Язык Тролля, или Девичья скала, длиной 5 метров и высотой около 1700 метров над уровнем моря, открывает потрясающий вид с этой точки.
Водопад Тобот, с уровнем падения воды 70 метров, расположен на Хунзахском плато и вызывает восхищение у местных жителей и туристов.
Экстрим-парк Матлас предлагает прогуляться под ханским водопадом, прокатиться на зиплайне и насладиться видами с обзорных площадок.
Карадахская теснина — самая высокая горная теснина в России, высотой 170 метров и шириной 2-4 метра. Прогулка по ней словно погружение в сказку.
Крепость Нарын-Кала — легендарная персидская цитадель, включенная в список объектов Всемирного наследия Юнеско как важный исторический и культурный памятник.
Экраноплан Лунь, — гибрид корабля и самолета, гордость советской инженерии, а сегодня популярная достопримечательность в Дербентском районе.
Мультимедийный фонтан- струи воды создают в воздухе картины и фейерверки, создавая зрелищное и уникальное шоу. В окрестностях есть легендарные башни, которые мы обязательно посетим, рассказывая интересные истории и легенды.
Каменная чаша — удивительная теснина, состоящая из трех проходов, окруженная мокрыми скалами, и пользующаяся популярностью у туристов благодаря своей необычности.
Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в уникальном ущелье Хатан-Бугеб-ккал. Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и Снг, построенная в 734 году, и действующая по сей день в старой части города.
Магалы — кварталы, основанные около 1300 лет назад, создающие особую атмосферу, словно затерянный мир между средневековьем и современностью. Гуниб — настоящий музей под открытым небом с удивительной архитектурой, богатой историей и живописной природой. Здесь завершилась Кавказская война в 1859 году.
Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4303 метра, соединяющий города Буйнакск и Гимры.
Водохранилища, такие как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское, поражают своей величественной красотой, сочетающей горы и водную гладь.
Крепость 7 братьев и 1 сестры: Защищала от врагов, а теперь фоткаемся
Хучнинский водопад: Визитная карточка Табасарана! Один из самых больших водопадов Южного Дагестана
Программа тура по дням
Сулакский каньон, пещера Нохъо, катера
Главные впечатления дня
Пещера Нохъо,Сулакский каньон,Главрыба,Чиркейское водохранилище, Джипинг, Катание на катерах, Смотровые площадки
Пошаговое описание дня
7:30 - Встречаемся в аэропорту Уйташ: Прилетай пораньше (до 7 утра желательно), чтобы точно не пропустить движуху.
Если ты уже в Махачкале, то ждем тебя в 8:00 на южной автостанции.
Сегодня в программе: полный отрыв!
Пещера Нохъо: Залезаем в пещеру с крутым видом на Сулакский каньон. Готов к адреналину? Зиплайн, тарзанка и подвесной мост ждут тебя!
Обед в Глав Рыбе: Кормят на убой свежей форелью (или шашлыком, если ты мясоед). Объедение на берегу бирюзовой реки
Катаемся на катерах по каньону: Готов к ветру в лицо и брызгам водопада? С ветерком промчимся по Сулакскому каньону
Добраться до причала: Едем на джипах по серпантину вдоль каньона это уже приключение
Смотровая Язык тещи: Фоткаемся на фоне Чиркейской дамбы и начала каньона виды просто космос
Чиркейское водохранилище (Чиркейское море): Встречаем закат у моря и делимся впечатлениями с новыми друзьями.
Завершение дня:
Вечер в Барн Хаусе: Заселяемся в стильные домики в горах. Wi-Fi, релакс-зоны, вкусная еда все для крутого отдыха
Ужин: Дагестанское блюдо пальчики оближешь
Вечерний чилл: Собираемся у костра, слушаем легенды и знакомимся поближе.
Гоор, рафтинг, Карадахская теснина
Главные впечатления дня
Язык Тролля,Карадахская теснина,Гоор,Рафтинг
Пошаговое описание дня:
8:00 - Завтракаем и выезжаем: Не тормози, нас ждут приключения.
Готов испытать Дагестан на прочность? Сегодня твой день!
Карадахская теснина: Самый узкий каньон в России! Прогуляемся по канатным дорогам, сделаем умопомрачительные фото между скал. Это место чистый восторг для глаз
Гоор (аул с башнями): Заценим легендарные башни и смотровые площадки вместе с местным гидом (он же аксакал). Услышим крутые истории про эти места прямо из первых уст
Язык тролля: Эпичный вид на Аварское Койсу. Будем фоткаться на краю, как настоящие горцы. Не забудь сделать селфи на память
Обед в Гооре: Погружаемся в атмосферу местного этно-дома, пробуем блюда по старинным рецептам. А кто хочет научится готовить как профи
Датунский храм: Древний храм в ущелье. Почувствуй энергию этого места.
Рафтинг
: Укратим стихию и зарядимся адреналином на Рафтинге.
Завершение дня:
Ужин и заселение в Барн Хаус: Отдыхаем в уютных домиках после насыщенного дня.
Вечерний костер: Делимся впечатлениями и собираем чемоданы,ведь утром мы выдвигаемся в путь уже с вещами.
Водопады, Экстрим Парк и конные прогулки
Главные впечатления дня
Хунзахское плато,Водопад Итлятляр,Водопад Тобот, Экстрим парк, Матлаские водопады, Каменная чаша,Катание на лошадях
Пошаговое описание дня
8:00 Завтракаем, грузим чемоданы и вперёд,сегодня фоткаемся нон-стоп!
Готов к новым высотам?
Хунзахское плато: Виды как с открытки. Прогуляемся до водопадов Тобот и Итлятляр. Готовьте свои камеры
Адреналин-тайм: Прыжок с тарзанки или зиплайн? Обсуди с гидом, если ты в теме экстрима
Водопады Итлятляр и Тобот: Одни из самых высоких и самых красивых водопадов Дагестана! Стоит увидеть своими глазами
Обед по-аварски: Пробуем сразу 5 национальных блюд + десерт - абрикосовая каша! Кто сказал, что в горах нечего есть?
Экстрим-парк Матлас: Фоткаемся под Ханским водопадом, ловим крутые кадры
Конная прогулка: Скачем по плато Матлас под присмотром опытных инструкторов.
Каменная чаша: Заглянем внутрь скалы через узкий коридор, чтобы увидеть небо Дагестана. Место силы
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Завершение дня:
Прощаемся с аварскими землями и едем в Дербент. Древний город ждёт!
Заселение в отель и ужин: Пробуем табасаранское чуду на ужин.
Табасаран, багги, мастер классы
Главные впечатления дня
Прогулка на баггах, Хучнинский водопад,крепость 7 братьев и 1 сестры,Мастер классы у местных жителей.
Пошаговое описание тура
Завтракаем и выезжаем, Табасаранские земли зовут.
Готов погрузиться в настоящую кавказскую атмосферу?
Обед в этно-доме: Попробуем эко-кухню, узнаем про быт и традиции, почувствуем настоящее кавказское гостеприимство.
Хучни: Держим путь в центр Табасаранского района
Крепость Семи братьев и одной сестры: Легенды и неприступные стены. Готов узнать историю?
Хучнинский водопад: Маленькая Швейцария ждет. Живописное место для крутых фоток
Мастер-классы: Учимся готовить чуду, смотрим, как ткут ковры и угощаемся национальными блюдами
Вишенка на торте Прогулка на багги вдоль стены Даг-бары: Подъемы, спуски, горы и лес. Полный инструктаж и экипировка прилагаются.
Завершение дня:
Возвращаемся в отель, приводим себя в порядок и готовимся к ужину, далее свободное время.
Дербент город легенд! От Монстра до базара
Главные впечатления дня
Крепость Нарын-Кала,Магалы,Джума Мечеть,экраноплан Лунь,Базар
Пошаговое описание дня
8:00 Завтрак, чек-аут и в путь. Сегодня Дербент поделится своими секретами.
Готов к погружению в историю?
Каспийский Монстр Лунь: Гибрид корабля и самолета. Это нужно видеть, пауза на эпичное фото!
Крепость Нарын-Кала: Одна из старейших крепостей России. Будем гулять по стенам и почувствуем дух древности
Магалы: Старые улочки Дербента, как портал в прошлое.
Джума Мечеть: Самая старая мечеть в России. Узнаем ее историю.
Базар: Время для сувениров. Что привезти домой? Серебро, папахи, ковры, специи, урбеч В общем, готовь кошелек!
Обед в кафе Бриз: Садимся и пробуем блюда Южного Дагестана, с окна которого открывается вид на центральную Набережную.
Окончание тура
Трансфер: в аэропорт (рекомендуемый вылет после 19:00) или на южную автостанцию Махачкалы.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на Баггах
- Верхом на лошадях
- Рафтинг по реке Койсу
- Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, мы предложим питание под ваш рацион
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Катание на катере по каньону
- Мастер классы по приготовлению национального блюда и ковроткачества
- Активности, подарки и развлечения
- Катание на Катерах и Джипинги
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе сваренное на смотровых площадках + вкусняшки к нему
- Проживание в Барн Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение 2х и 3х местное)
- Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
- Трансфер из/в аэропорт
- Тех. поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Перелеты
О чём нужно знать до поездки
Рекомендации по сборам:
Для комфортного и полноценного участия в туре рекомендуем обратить внимание на следующие пункты:
Одежда: Предпочтительна удобная одежда для активного отдыха, подходящая для горных условий (спортивные костюмы, джинсы, брюки, платья, юбки, футболки, кофты). Рекомендуется избегать коротких или обтягивающих моделей.
Обувь: Важна удобная и практичная обувь. Каблуки и городская обувь, которую вы не хотели бы испачкать, не подойдут. Оптимальным выбором станут кроссовки, кеды или спортивные сандалии.
Документы: Не забудьте паспорт.
Электроника: Возьмите с собой зарядное устройство для ваших гаджетов.
Медикаменты: При наличии специфических медицинских потребностей возьмите необходимые лекарства.
Защита от солнца: Солнцезащитный крем обязателен.
Головной убор: Не забудьте головной убор для защиты от солнца.
Пляжные принадлежности: Купальник/плавки (рекомендуется закрытый купальник или шорты) при планировании купания в водохранилище (вода прохладная даже летом) или в Каспийском море.
Дождевик: Рекомендуем иметь при себе дождевик, учитывая переменчивую погоду в горах.
Наличные средства: Важно иметь достаточное количество наличных, так как в сельской местности оплата банковскими картами может быть невозможна. Многие развлечения также оплачиваются только наличными.
Размер багажа:
Вы можете взять чемодан любого размера. Оптимальным выбором будет чемодан S-размера. Многие участники предпочитают путешествовать только с ручной кладью.
Индивидуальное участие:
Да, вы можете принять участие в туре самостоятельно. При желании мы можем подобрать для вас попутчика для совместного размещения (при наличии такой возможности). В противном случае, доступно одноместное размещение с соответствующей доплатой.
Предварительное общение:
За неделю до начала тура создается группа в Whatsapp, где участники могут познакомиться, задать вопросы менеджеру и получить дополнительную информацию.
Проживание:
Барн-Хаус: На территории комплекса предусмотрены все удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха, костровая зона и бесплатный Wi-Fi. Здесь вас ждет единение с природой и комфортный отдых (2 ночи в горах). Вечером у вас будет возможность собраться у костра и поиграть в игры под руководством гида.
Отель в Дербенте: Отель расположен на берегу Каспийского моря. Рядом находится красивая набережная, где можно приятно провести время перед сном.
Купание в море:
Программа тура составлена таким образом, чтобы у каждого гостя была возможность искупаться в море или прогуляться вдоль берега (2 ночи на берегу моря). Не забудьте взять с собой все необходимые принадлежности для купания.
Пожелания к путешественнику
Друзья! Мы приложим все усилия, чтобы ваш отдых превзошел все ожидания. Наша главная цель подарить вам незабываемые впечатления, которые побудят вас вернуться и поделиться ими с друзьями и близкими.
Рекомендации по выбору одежды: Чтобы чувствовать себя комфортно и уважительно по отношению к местной культуре, пожалуйста, примите во внимание следующие рекомендации:
Мужчинам: просим воздержаться от появления с обнаженным торсом, в коротких шортах или обтягивающих джинсах.
Женщинам: рекомендуем избегать мини-юбок, слишком коротких топов и просвечивающей одежды.
О гостеприимстве: Дагестанцы известны своим радушием. Уважение к местным традициям,залог теплого приема и готовности помочь в любой ситуации.
Кому будет интересно: Этот тур идеально подходит для тех, кто любит активный отдых, новые знакомства и позитивное общение!
Тур не рекомендуется лицам, предпочитающим обособленный отдых и избегающим коллективных мероприятий.