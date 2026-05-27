В мире есть места, которые вне зависимости от веры, культуры и ценностей стоит посетить хотя бы раз в жизни. В России это село Дивеево. Я объясню, почему женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь стал последним уделом Богородицы, и проведу к мощам Преподобного Серафима. А вы ощутите всю благость места и прикоснётесь к «живой» истории святыни.

Описание экскурсии

Путешествие до Священного места

Три часа в пути будут насыщены интересными фактами и рассказами о местах, которые вы посетите. Мы проедем Нижний Новгород и увидим в окно земли, которые испокон веков населяли мордовские племена. Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас.

Дивное Дивеево

На территории вы увидите:

Свято-Троицкий монастырь — главный собор, где сможете приложиться к мощам Серафима Саровского и к иконе Умиления. Также в специальных застеклённых ящиках представлены для осмотра личные вещи Святого.

Святую Канавку, которою по канонам проходят, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. На её прохождение уходит от 30 до 45 минут, зависит от вашего темпа.

Домик блаженной Паши Саровской — небольшой музей, где воссоздана келья Серафима Саровского и жилище Параскевы. Святая известна тем, что предсказала Николаю II печальные события будущего — революцию и гибель семьи Романовых.

Казанскую церковь — первый храм, с которого началась сама обитель. Здесь вы рассмотрите образы трёх Святых Дивеевских Дев и трёх Дивеевских Блаженных.

Владения монастыря располагают к спокойствию и тихой радости — между посещением святынь можно отдохнуть в тени яблоневых деревьев или у фонтана. А в трапезной вам предложат постную монастырскую еду.

Источник Серафима Саровского

В 15 км от монастыря, на границе с мордовским заповедником, протекает ручей: здесь вы наберёте воды, умоетесь или окунётесь в купель. А местные пасечники предложат продукты собственного сбора — травяной чай и мёд.

Город Арзамас

На обратном пути мы остановимся в Арзамасе, чтобы погулять по старинным улицам купеческого города, увидеть Соборную площадь и зайти в Николаевский женский монастырь — к двум чудотворным иконам. Я покажу вам колоссальный по застройке Воскресенский собор и рассмешу напоследок историей советской фразы «Один глаз на нас, другой — на Арзамас».

Организационные детали