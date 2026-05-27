Дивеевские свет и радость - из Нижнего Новгорода

Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
В мире есть места, которые вне зависимости от веры, культуры и ценностей стоит посетить хотя бы раз в жизни. В России это село Дивеево.

Я объясню, почему женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь стал последним уделом Богородицы, и проведу к мощам Преподобного Серафима. А вы ощутите всю благость места и прикоснётесь к «живой» истории святыни.
Описание экскурсии

Путешествие до Священного места

Три часа в пути будут насыщены интересными фактами и рассказами о местах, которые вы посетите. Мы проедем Нижний Новгород и увидим в окно земли, которые испокон веков населяли мордовские племена. Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас.

Дивное Дивеево

На территории вы увидите:

  • Свято-Троицкий монастырь — главный собор, где сможете приложиться к мощам Серафима Саровского и к иконе Умиления. Также в специальных застеклённых ящиках представлены для осмотра личные вещи Святого.
  • Святую Канавку, которою по канонам проходят, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. На её прохождение уходит от 30 до 45 минут, зависит от вашего темпа.
  • Домик блаженной Паши Саровской — небольшой музей, где воссоздана келья Серафима Саровского и жилище Параскевы. Святая известна тем, что предсказала Николаю II печальные события будущего — революцию и гибель семьи Романовых.
  • Казанскую церковь — первый храм, с которого началась сама обитель. Здесь вы рассмотрите образы трёх Святых Дивеевских Дев и трёх Дивеевских Блаженных.

Владения монастыря располагают к спокойствию и тихой радости — между посещением святынь можно отдохнуть в тени яблоневых деревьев или у фонтана. А в трапезной вам предложат постную монастырскую еду.

Источник Серафима Саровского

В 15 км от монастыря, на границе с мордовским заповедником, протекает ручей: здесь вы наберёте воды, умоетесь или окунётесь в купель. А местные пасечники предложат продукты собственного сбора — травяной чай и мёд.

Город Арзамас

На обратном пути мы остановимся в Арзамасе, чтобы погулять по старинным улицам купеческого города, увидеть Соборную площадь и зайти в Николаевский женский монастырь — к двум чудотворным иконам. Я покажу вам колоссальный по застройке Воскресенский собор и рассмешу напоследок историей советской фразы «Один глаз на нас, другой — на Арзамас».

Организационные детали

  • В храме принимают наличные
  • Женщинам на территории монастыря необходимо надеть косынку. Юбку можно будет взять на месте
  • Посещение трапезной по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Дивеево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 215 туристов
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение»:-)

