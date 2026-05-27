Я объясню, почему женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь стал последним уделом Богородицы, и проведу к мощам Преподобного Серафима. А вы ощутите всю благость места и прикоснётесь к «живой» истории святыни.
Описание экскурсии
Путешествие до Священного места
Три часа в пути будут насыщены интересными фактами и рассказами о местах, которые вы посетите. Мы проедем Нижний Новгород и увидим в окно земли, которые испокон веков населяли мордовские племена. Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас.
Дивное Дивеево
На территории вы увидите:
- Свято-Троицкий монастырь — главный собор, где сможете приложиться к мощам Серафима Саровского и к иконе Умиления. Также в специальных застеклённых ящиках представлены для осмотра личные вещи Святого.
- Святую Канавку, которою по канонам проходят, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. На её прохождение уходит от 30 до 45 минут, зависит от вашего темпа.
- Домик блаженной Паши Саровской — небольшой музей, где воссоздана келья Серафима Саровского и жилище Параскевы. Святая известна тем, что предсказала Николаю II печальные события будущего — революцию и гибель семьи Романовых.
- Казанскую церковь — первый храм, с которого началась сама обитель. Здесь вы рассмотрите образы трёх Святых Дивеевских Дев и трёх Дивеевских Блаженных.
Владения монастыря располагают к спокойствию и тихой радости — между посещением святынь можно отдохнуть в тени яблоневых деревьев или у фонтана. А в трапезной вам предложат постную монастырскую еду.
Источник Серафима Саровского
В 15 км от монастыря, на границе с мордовским заповедником, протекает ручей: здесь вы наберёте воды, умоетесь или окунётесь в купель. А местные пасечники предложат продукты собственного сбора — травяной чай и мёд.
Город Арзамас
На обратном пути мы остановимся в Арзамасе, чтобы погулять по старинным улицам купеческого города, увидеть Соборную площадь и зайти в Николаевский женский монастырь — к двум чудотворным иконам. Я покажу вам колоссальный по застройке Воскресенский собор и рассмешу напоследок историей советской фразы «Один глаз на нас, другой — на Арзамас».
Организационные детали
- В храме принимают наличные
- Женщинам на территории монастыря необходимо надеть косынку. Юбку можно будет взять на месте
- Посещение трапезной по вашему желанию.