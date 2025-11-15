Глубоко в лесу, вдали от шумных поселений, находится Курихинский монастырь, основанный по благословению батюшки Серафима.
Здесь можно увидеть, как сёстры восстанавливают святыню, и прикоснуться к местам, где жили и молились монихини-отшельницы.
Посетители смогут полюбоваться деревянным храмом, пройтись по знаковым местам обители и частично пройти Богородичную тропу.
Паломники смогут обольститься святой водой на Курихинских источниках и побеседовать с сестрой монастыря
Здесь можно увидеть, как сёстры восстанавливают святыню, и прикоснуться к местам, где жили и молились монихини-отшельницы.
Посетители смогут полюбоваться деревянным храмом, пройтись по знаковым местам обители и частично пройти Богородичную тропу.
Паломники смогут обольститься святой водой на Курихинских источниках и побеседовать с сестрой монастыря
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уединение в лесу
- 🙏 Духовное обогащение
- 🏛 Историческая обитель
- 💧 Чудотворные источники
- 🕊 Общение с монахинями
Что можно увидеть
- Архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Знамение»
- Деревянный храм Царицы Небесной «Знамение»
- Камень матушки Афанасии
Описание экскурсии
Поездка — для паломников, желающих прикоснуться к истории древней обители, получить исцеление от болезней по молитве и помочь в восстановлении древней обители. Это место всегда принимает тех, кто приходит с открытым сердцем и чистым намерением.
На территории вы:
- Посетите архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Знамение»
- Увидите деревянный храм Царицы Небесной «Знамение»
- Пройдёте по знаковым местам обители и побеседуете с сестрой монастыря
- Полежите с молитвой о сугубом на «Поляне желаний»
- Частично пройдёте Богородичную тропу рядом с источником «Бесогон»
- Обольётесь святой водой на чудотворных Курихинских источниках
- Помолитесь на камне матушки Афанасии — первоначальницы обители
- Побеседуете на духовную тему за чашечкой чая с сестрой монастыря
Примерный тайминг
8:30 — выезд из села Дивеево
9:30 — прибытие на архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Сарма, время для молитвы в храме
10:10 — выезд из села Сарма на Святую Куриху в восстанавливаемый Свято-Старо-Курихинский Знаменский женский монастырь
10:30–15:00 — экскурсия по Курихинскому монастырю силами сестёр монастыря
15:00 — выезд из Курихинского монастыря
16.00 — прибытие в Дивеево
Организационные детали
- Поездка начинается в Дивеево или Арзамасе со согласованию и проходит на внедорожнике Niva
- Программа ориентирована на взрослых путешественников
- Приветствуется что-то привезти сёстрам в монастырь — подсолнечное масло, крупы, овощи, фрукты, ягоды, печенье и пр.
- В дороге вас буду сопровождать я. Экскурсию по монастырю проведут сёстры
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Дивеево
Провёл экскурсии для 31 туриста
Дивное Дивеево вдохновляет и исцеляет, открывает и заряжает. Я рад стать проводником по этому чудесному месту для наполнения душевной теплотой.
Входит в следующие категории Дивеево
Похожие экскурсии из Дивеево
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Завтра в 11:00
17 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.