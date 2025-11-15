Глубоко в лесу, вдали от шумных поселений, находится Курихинский монастырь, основанный по благословению батюшки Серафима. Здесь можно увидеть, как сёстры восстанавливают святыню, и прикоснуться к местам, где жили и молились монихини-отшельницы. Посетители смогут полюбоваться деревянным храмом, пройтись по знаковым местам обители и частично пройти Богородичную тропу. Паломники смогут обольститься святой водой на Курихинских источниках и побеседовать с сестрой монастыря

Описание экскурсии

Поездка — для паломников, желающих прикоснуться к истории древней обители, получить исцеление от болезней по молитве и помочь в восстановлении древней обители. Это место всегда принимает тех, кто приходит с открытым сердцем и чистым намерением.

На территории вы:

Посетите архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Знамение»

Увидите деревянный храм Царицы Небесной «Знамение»

Пройдёте по знаковым местам обители и побеседуете с сестрой монастыря

Полежите с молитвой о сугубом на «Поляне желаний»

Частично пройдёте Богородичную тропу рядом с источником «Бесогон»

Обольётесь святой водой на чудотворных Курихинских источниках

Помолитесь на камне матушки Афанасии — первоначальницы обители

Побеседуете на духовную тему за чашечкой чая с сестрой монастыря

Примерный тайминг

8:30 — выезд из села Дивеево

9:30 — прибытие на архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Сарма, время для молитвы в храме

10:10 — выезд из села Сарма на Святую Куриху в восстанавливаемый Свято-Старо-Курихинский Знаменский женский монастырь

10:30–15:00 — экскурсия по Курихинскому монастырю силами сестёр монастыря

15:00 — выезд из Курихинского монастыря

16.00 — прибытие в Дивеево

Организационные детали