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«столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и девчонкам. Мы и насмеялись и набоялись и наудивлялись. Узнали нового очень много. Светлана оч интересный рассказчик с глубокими знаниями и приятный в общении человек. Рассказала нам и историю мордвы и про генеалогические деревья и про сказки и мифа этого чудесного края. Весьма рекомендуем!!!