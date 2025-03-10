Экскурсии выходного дня в Дивеево

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дивеево, цены от 5200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 13:00
29 мар в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
На машине
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Завтра в 10:00
29 мар в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Завтра в 11:00
29 мар в 11:00
5200 ₽6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    10 марта 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый новодел. Александр ориентировал на
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    что следует обратить внимание в разных храмах. Поездка на источники занимает минут 25. По дороге можно увидеть, если деревья без листвы, вдалеке монастырь в Сарове, где и жил Серафим Соровский Всем рекомендую

    Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевыйАлександр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый
  • В
    Виталий
    25 февраля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Сопровождавший нас при посещении Дивеево Александр, оставил неизгладимое впечатление, как человек не только обладающий энциклопедическими знаниями предмета, но и сопричастностью к прошлому, настоящему и будущему земли Дивеево. С признательностью и уважением Виталий и Елена
  • О
    Ольга
    20 февраля 2025
    Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
    Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
  • н
    наталья
    6 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду
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    «столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и девчонкам. Мы и насмеялись и набоялись и наудивлялись. Узнали нового очень много. Светлана оч интересный рассказчик с глубокими знаниями и приятный в общении человек. Рассказала нам и историю мордвы и про генеалогические деревья и про сказки и мифа этого чудесного края. Весьма рекомендуем!!!

  • М
    Мария
    5 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Светлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию
  • Г
    Галина
    5 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!
    Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаясяСветлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаясяСветлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «На выходные»

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  1. Святыни в Дивеево + село Цыгановка (на вашем автомобиле)
  2. Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
  3. Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в марте 2025
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