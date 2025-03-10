Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни в Дивеево + село Цыгановка
Индивидуальная экскурсия в Дивеево подарит вам уникальную возможность посетить святые места и прикоснуться к истории монастыря
Завтра в 13:00
29 мар в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Завтра в 10:00
29 мар в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Царскому скиту - из Дивеево
Познакомиться с женским монашеством и местными чудесами
Завтра в 11:00
29 мар в 11:00
5200 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий10 марта 2025Александр прекрасно провел экскурсию. 4 часа пролетели незаметно. Монастырь прекрасен. Новые храмы достойно выглядят. Не дешевый новодел. Александр ориентировал на
- ВВиталий25 февраля 2025Сопровождавший нас при посещении Дивеево Александр, оставил неизгладимое впечатление, как человек не только обладающий энциклопедическими знаниями предмета, но и сопричастностью к прошлому, настоящему и будущему земли Дивеево. С признательностью и уважением Виталий и Елена
- ООльга20 февраля 2025Экскурсию нам проводил Александр. Очень знающий человек, радеющий за свое дело. Узнали много нового, было о чем поговорить и подискутировать. Александр хороший человек и профессионал своего дела. Рекомендуем однозначно!
- ннаталья6 января 2025Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду
- ММария5 января 2025Светлана прекрасно организовала эту необычную экскурсию. Она не просто экскурсовод, а историк, исследователь и замечательный рассказчик. Однозначно могу порекомендовать эту экскурсию
- ГГалина5 января 2025Светлана замечательный экскурсовод!!! Человек, любящий свое дело, погружающий в историю православной России. Экскурсия необычная и запоминающаяся. Будем рекомендовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «На выходные»
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