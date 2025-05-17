Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни
Погрузитесь в духовную атмосферу, следуя по стопам Серафима Саровского. Молитва и уединение в сердце природы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
9870 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Уехать в тихую обитель в глубине леса - место молитвы, исцеления и духовной силы
19 850 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий17 мая 2025Отличная поездка в интереснейшее место. Большое спасибо Светлане, которая провела великолепную экскурсию, учитывая наши пожелания и ограничения по мобильности. Везде, где хотели, побывали и даже больше. Всё, что хотели, посмотрели и даже больше. Узнали много интересного о монастыре и не только.
- ССветлана14 мая 2025Удивительная эксклюзивная экскурсия! Очаровательная экскурсовод Светлана. Я впечатлена! Однозначно рекомендую!
- ССергей14 мая 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо!
- ннаталья6 января 2025Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «На машине»
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