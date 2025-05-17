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Экскурсии по Дивеево на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Дивеево, цены от 9500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Серафимо-Понетаевский монастырь
Откройте для себя историю монастыря, связанного с расколом в Дивеево. Уникальная возможность посетить закрытую территорию и узнать больше о судьбах монахинь
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
За тихой молитвой на дальние камни
Погрузитесь в духовную атмосферу, следуя по стопам Серафима Саровского. Молитва и уединение в сердце природы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
9870 ₽ за всё до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Уехать в тихую обитель в глубине леса - место молитвы, исцеления и духовной силы
19 850 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    17 мая 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Отличная поездка в интереснейшее место. Большое спасибо Светлане, которая провела великолепную экскурсию, учитывая наши пожелания и ограничения по мобильности. Везде, где хотели, побывали и даже больше. Всё, что хотели, посмотрели и даже больше. Узнали много интересного о монастыре и не только.
  • С
    Светлана
    14 мая 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Удивительная эксклюзивная экскурсия! Очаровательная экскурсовод Светлана. Я впечатлена! Однозначно рекомендую!
  • С
    Сергей
    14 мая 2025
    За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо!
  • н
    наталья
    6 января 2025
    Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
    Очень интересная и необычная экскурсия. Запомнится нам надолго, т к само место крайне загадочное и с неоконченной историей. Не буду
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    «столярить», скажу что экскурсия понравилась и нам с супругом и девчонкам. Мы и насмеялись и набоялись и наудивлялись. Узнали нового очень много. Светлана оч интересный рассказчик с глубокими знаниями и приятный в общении человек. Рассказала нам и историю мордвы и про генеалогические деревья и про сказки и мифа этого чудесного края. Весьма рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Серафимо-Понетаевский монастырь: в обитель художниц с независимым исследователем
  2. За тихой молитвой на дальние камни батюшки Серафима - из Дивеево
  3. Из Дивеево - в Курихинский Знаменский женский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Дивеево
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Серафимо-Дивеевский монастырь
  2. Святая Канавка
  3. Казанская церковь
  4. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в июле 2025
Сейчас в Дивеево в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 9500 до 19 850. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2025 год на машине, 6 ⭐ отзывов, цены от 9500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь