Экскурсия по Яхроме - это путешествие в историю Великой Отечественной войны. Здесь, на Перемиловской высоте, произошло одно из ключевых сражений, изменивших ход войны.Участники узнают о первых месяцах войны, подвиге Ивана

Харлова и о том, как наша страна остановила прорыв Вермахта. Посетители увидят монумент "Героям битвы под Москвой", памятник пушке ЗИС-3 и мемориальный комплекс "Вечный огонь". Это возможность почувствовать дух времени и понять, какой ценой была завоёвана победа

Лучшее время для посещения Яхромы - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа расцветает, и можно насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия тоже доступна, но погода может быть холодной и снежной.

