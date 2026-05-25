Мои заказы

Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне

Откройте для себя историческую Яхрому, где решалась судьба Москвы. Узнайте о подвигах и событиях, изменивших ход войны
Экскурсия по Яхроме - это путешествие в историю Великой Отечественной войны. Здесь, на Перемиловской высоте, произошло одно из ключевых сражений, изменивших ход войны.

Участники узнают о первых месяцах войны, подвиге Ивана
читать дальшеуменьшить

Харлова и о том, как наша страна остановила прорыв Вермахта.

Посетители увидят монумент "Героям битвы под Москвой", памятник пушке ЗИС-3 и мемориальный комплекс "Вечный огонь". Это возможность почувствовать дух времени и понять, какой ценой была завоёвана победа

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая значимость
  • 🗺️ Уникальные места
  • 🔥 Вечный огонь
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🚶‍♂️ Пешеходные маршруты
  • 🕰️ Погружение в прошлое

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Яхромы - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа расцветает, и можно насладиться всеми красотами региона. В октябре и ноябре также можно посетить экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия тоже доступна, но погода может быть холодной и снежной.
Сейчас май — это идеальное время.
Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне
Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне
Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне

Что можно увидеть

  • Монумент «Героям битвы под Москвой»
  • Памятник пушке ЗИС-3
  • Водяная казарма
  • Стела «Яхрома - населённый пункт воинской доблести»
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Монумент «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте.
  • Памятник пушке ЗИС-3.
  • Водяную казарму.
  • Стелу «Яхрома — населённый пункт воинской доблести».
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь».

И узнаете:

  • Какими были первые месяцы войны.
  • Как фронт приближался к столице нашей Родины и какой ценой наша страна начинала ковать победу.
  • Как удалось в последний момент остановить прорыв Вермахта на Москву.
  • Какой подвиг совершил Иван Харлов.
  • Зачем забрали и отвезли в Кремль Колю Васильева и как он дошёл до Берлина.
  • Как мы сделали первые шаги по дороге победы.

Организационные детали

  • До Яхромы вы едете самостоятельно на автобусе, электричке или автомобиле.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Яхроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий
Геннадий — ваш гид в Дмитрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1715 туристов
Меня зовут Геннадий. Около 10 лет играл в КВН, а потом 5 лет тренерствовал там же. Но это не главное. Ещё я финалист всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов — 2024». Но это тоже не главное. Главное, что я люблю родную землю, страну и город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Большая благодарность Геннадию за проведение интересной экскурсии. У нас была большая компания с детьми младшего школьного возраста (6, 7, 10 лет) и каждого удалось вовлечь в процесс познания))) Немного жаль,
читать дальшеуменьшить

что подвела аппаратура (отказалась работать колонка), так как Геннадий располагал большим арсеналом аудио сопровождения: от тематических песен до записанных воспоминаний очевидцев событий.
Но мы не пожалели, что выбрали именно этого года и, конечно же, мы однозначно рекомендуем посетить эту экскурсию

Большая благодарность Геннадию за проведение интересной экскурсии. У нас была большая компания с детьми младшего школьного
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигах, мемориалы - всё очень впечатлило. А чистейший воздух и красивые виды стали приятным бонусом. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Отличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигах,
Отличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигах,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дмитрова

Похожие экскурсии на «Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне»

Знакомство с Дмитровом
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
31 мая в 12:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Пешая
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
30 мая в 09:00
31 мая в 18:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Аудиогид
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Дмитрову + Музей лягушки
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Дмитрову + Музей лягушки
Погрузиться в древнюю историю, погулять по кремлю, посетить монастыри и зайти в необычный музей
Завтра в 11:00
30 мая в 09:00
7400 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дмитрове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дмитрове
от 6000 ₽ за экскурсию