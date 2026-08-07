Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши (Кум-баши). В начале экскурсии мы посетим перевал Гум-Баши, с которого ранним утром открывается прекрасный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
- Шоанинский храм. Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название — Шоанинский. Примерная дата основания — X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе.
- Теберда. Следующей остановкой в нашем путешествии станет посёлок Теберда. В его окрестностях имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же поселок является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.
- Посёлок Домбай. В соединении трёх ущелий — Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай, который иногда называют «швейцарскими Альпами» из-за некоторого внешнего сходства. Домбай привлекает множество туристов круглый год. В летнее время сюда приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов, а в зимнее — покататься на лыжах или сноуборде.
• Река Уллу-Муруджу. На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу, которая славится чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Важно знать:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
• форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь. Рекомендуется взять с собой:питьевую воду (хотя бы в одну сторону) • продукты питания (если не планируете питание в кафе) • солнцезащитные очки • наличные деньги • паспорт.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
- Шоанинский храм
- Теберда
- Посёлок Домбай
- Река Уллу-Муруджу
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Канатная дорога в посёлке Домбай - 3 200 руб. с человека (три очереди)
- Вход в Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
- Подъём к Шоанинскому храму - 200 руб. с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Г. Ессентуки, Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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