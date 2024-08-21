Показать всёЛедник АлибекЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковЭкскурсии на Домбай из Пятигорска
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Вторник,Четверг, суббота, воскресенье в 08:20
Сегодня в 08:00
10 апр в 08:20
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
12 апр в 07:00
16 апр в 07:00
16 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:30
14 800 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа: уникальная групповая экскурсия
Погрузитесь в волшебство Домбая, его величественные пейзажи и древние святыни в однодневной поездке
Начало: Г. Ессентуки, Железнодорожный вокзал
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:00
10 апр в 07:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 августа 2024Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод Виктория, хороший водитель и автобус, красивый Домбай. На источниках, правда, мы не купались, поэтому ничего сказать не могу, но в целом довольно комфортное и интересное путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Ледник Алибек»
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