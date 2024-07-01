Показать всёОт вашего отеляИндивидуальныеЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из Пятигорска
1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
8 июля в 07:15
9 июля в 07:15
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «От вашего отеля»
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