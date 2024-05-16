Тебердинский заповедник – экскурсии в Домбае

Найдено 5 экскурсий в категории «Тебердинский заповедник» в Домбае, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
47 отзывов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
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    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
  • М
    Марина
    2 ноября 2023
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
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    увлекательный рассказ экскурсовода. Все было на высшем уровне. Единственное, что подпортило настроение экскурсовод привез нас на старый, совершенно убитый подъемник. Хотя в 200 метрах был европодьемник. Почему у экскурсантов нет права выбора по какой канатке подняться, тем более, что подъем не входит в стоимость экскурси

  • Ю
    Юлия
    23 октября 2023
    Джип-тур в Домбай из Кисловодска
    Артем, огромное спасибо за незабываемые впечатления!!! Экскурсия была очень разноплановая, и в части полученной информации об истории и традициях народов
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    Северного Кавказа, и в части невероятно живописной осенней природы Домбая, дороги к нему. Хочется особо отметить эрудицию гида, его юмор, обояние и заботливое отношение к туристам!

  • И
    Иван
    28 сентября 2023
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо, все было супер)

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Тебердинский заповедник»

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  4. Путешествие по Домбаю из Кисловодска
  5. Домбай в мини-группе из городов КМВ
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
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