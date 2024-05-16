1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ССергей19 апреля 2024Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
- ММарина2 ноября 2023Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
- ЮЮлия23 октября 2023Артем, огромное спасибо за незабываемые впечатления!!! Экскурсия была очень разноплановая, и в части полученной информации об истории и традициях народов
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Тебердинский заповедник»
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