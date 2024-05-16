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По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!