Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска

Индивидуальная экскурсия в Домбае
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика — Кабардино-Балкария. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на знаменитый Эльбрус и покорить его вершину. Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие по самым красивым местам республики.

Мы посетим три водопада, попробуем минеральную воду прямо из источников и насладимся видами на горы со смотровых площадок.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Железноводска
Ближайшие даты:
23
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шаджатмаз
  • Площадка менгиров
  • Скалы Аватары
  • Водопады Шейх, Султан и Каракая
  • Урочище Джилы-Су

Описание

Невероятная Кабардино-Балкария Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны. Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды. Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет. Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек. Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины. Важная информация • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида
Что не входит
  • Питание в кафе
  • Входные билеты. 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
Завершение: Железноводск ул. Калинина 4. Памятник Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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