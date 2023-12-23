Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;

В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;

На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

Невероятная Кабардино-Балкария Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны. Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды. Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет. Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек. Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины. Важная информация • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;