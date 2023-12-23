Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика — Кабардино-Балкария. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на знаменитый Эльбрус и покорить его вершину. Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие по самым красивым местам республики.
Мы посетим три водопада, попробуем минеральную воду прямо из источников и насладимся видами на горы со смотровых площадок.
Мы посетим три водопада, попробуем минеральную воду прямо из источников и насладимся видами на горы со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Плато Шаджатмаз
- Площадка менгиров
- Скалы Аватары
- Водопады Шейх, Султан и Каракая
- Урочище Джилы-Су
Описание
Невероятная Кабардино-Балкария Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны. Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды. Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет. Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек. Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины. Важная информация • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги водителя гида
- Что не входит
- Питание в кафе
- Входные билеты. 100 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник ЛенинаЗавершение: Железноводск ул. Калинина 4. Памятник Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая
Похожие туры из Домбая
Индивидуальная
10 часов
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
По договоренности
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия по северному Кавказу из Кисловодска
Международный аэропорт Минеральные Воды
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ессентуков: Домбай - земной рай
Ессентуки
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
20 000₽ за всё до 7 чел.