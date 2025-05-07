Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
«И в этой же части города я познакомлю вас со старинным храмом Похвалы Пресвятой Богородицы»
25 янв в 09:30
27 янв в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём7 мая 2025Дубна. Наукоград в таблице МенделееваДата посещения: 2 мая 2025После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
- ААнастасия12 января 2026Потрясающая экскурсия!!! Настоящее погружение в историю и атмосферу города! Экскурсия отлично структурирована, маршрут продуман, подкреплен фотографиями. Очень много фактов, исторических
- ООльга7 января 2026Экскурсия понравилась всем! Очень интересно! Мария с большой любовью и знанием рассказывала о городе, отвечала на все вопросы, не теряя нить повествования. Точно всем рекомендую эту экскурчию: и гостям, и жителям города!
- ААлексей29 октября 2025Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
- ННани21 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась. Может даже немного не хватило времени, я бы еще послушала рассказы Марии. Очень удобный вариант, когда
- ГГригорий11 августа 2025Мария - замечательный гид. В её исполнении Дубна не только город-сад, но и место где рождается высокая наука. Сам работаю в системе РАН и подтверждаю, что сюда, просто, хочется переехать на ПМЖ.
- ГГуторова7 августа 2025Мария провела нам потрясающую экскурсию. Мы увидели весь город. Дубна удивительная. Мы ехали уже с ожиданием увидеть своими глазами наш
- ЮЮлия21 июля 2025Очень довольны экскурсией.
Полноценный рассказ о городе с использованием интересных фактов и посещением достопримечательностей.
Провели время в дружеской атмосфере.
- ЕЕвгения8 июля 2025Очень понравилась экскурсия, объехали весь город, узнали о его истории, после экскурсии сходили в порекомендованный гидом музей, тоже понравилось.
- ЛЛюбовь18 июня 202517 июня побывали с внуком на экскурсии по наукограду Дубна, которую провела для нас Мария
Мария показала нам многие достопримечательности города
