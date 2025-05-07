Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Дубны

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Дубне, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
«И в этой же части города я познакомлю вас со старинным храмом Похвалы Пресвятой Богородицы»
25 янв в 09:30
27 янв в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
7200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 мая 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дата посещения: 2 мая 2025
    После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
    читать дальше

    и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело.

  • А
    Анастасия
    12 января 2026
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Потрясающая экскурсия!!! Настоящее погружение в историю и атмосферу города! Экскурсия отлично структурирована, маршрут продуман, подкреплен фотографиями. Очень много фактов, исторических
    читать дальше

    дат, научных событий и открытий узнали в ходе экскурсии!!! Получили ответы на все вопросы, а их было задано не мало! Время пролетело незаметно!!!

  • О
    Ольга
    7 января 2026
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия понравилась всем! Очень интересно! Мария с большой любовью и знанием рассказывала о городе, отвечала на все вопросы, не теряя нить повествования. Точно всем рекомендую эту экскурчию: и гостям, и жителям города!
  • А
    Алексей
    29 октября 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
    читать дальше

    локацию в которой мы побывали. Гид ответила на все наши вопросы и это никак не выбило нас из маршрута экскурсии. Спасибо большое, 2,5 часа пролетели не заметно. Очень рекомендуем данного гида!!!

  • Н
    Нани
    21 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия нам очень понравилась. Может даже немного не хватило времени, я бы еще послушала рассказы Марии. Очень удобный вариант, когда
    читать дальше

    возят в машине, показывают, рассказывают, где надо останавливают. Мария любит свой город и это передаётся тебе. Мне важно было показать дочери Дубну как город физиков-ядерщиков и мне это удалось. Рекомендую.

  • Г
    Григорий
    11 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мария - замечательный гид. В её исполнении Дубна не только город-сад, но и место где рождается высокая наука. Сам работаю в системе РАН и подтверждаю, что сюда, просто, хочется переехать на ПМЖ.
  • Г
    Гуторова
    7 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мария провела нам потрясающую экскурсию. Мы увидели весь город. Дубна удивительная. Мы ехали уже с ожиданием увидеть своими глазами наш
    читать дальше

    наукоград, но на экскурсии узнали много дополнительной информации, которая порадовала и была интересной. Мария очень хорошо знает город. Она была внимательна ко всем нашим вопросам и посоветовала дополнительно, что можно можно и нужно посмотреть. Мы планируем ещё с Марией посещать экскурсии. Большое спасибо.

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Очень довольны экскурсией.
    Полноценный рассказ о городе с использованием интересных фактов и посещением достопримечательностей.
    Провели время в дружеской атмосфере.
    Очень довольны экскурсиейОчень довольны экскурсией
  • Е
    Евгения
    8 июля 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Очень понравилась экскурсия, объехали весь город, узнали о его истории, после экскурсии сходили в порекомендованный гидом музей, тоже понравилось.
  • Л
    Любовь
    18 июня 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    17 июня побывали с внуком на экскурсии по наукограду Дубна, которую провела для нас Мария
    Мария показала нам многие достопримечательности города
    читать дальше

    и смогла так провести эту экскурсию, что нас переполняли впечатления и положительные эмоции! Узнали о Дубне и его жителях много интересного. Думаю, еще не раз вернуться в этот замечательный город

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева;
  2. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников;
  3. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне.
Какие места ещё посмотреть в Дубне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Памятник Ленину;
  2. Центр российской Европы;
  3. Набережная;
  4. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дубне в январе 2026
Сейчас в Дубне в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 11 200. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дубне на 2026 год по теме «Святые места», 129 ⭐ отзывов, цены от 7200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март