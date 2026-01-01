Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мозаика и граффити в Дубне
Увидеть творческую сторону наукограда
Начало: На Комсомольской набережной
«Живописные Комсомольская и Менделеевская набережные»
25 янв в 08:30
26 янв в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
