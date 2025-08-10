Экскурсия по Невьянску и Нижнему Тагилу с гидом-историком - это уникальная возможность погрузиться в прошлое Урала. Увидите наклонную башню, Спасо-Преображенский собор и макет завода 18 века.
В Нижнем Тагиле вас ждёт
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические факты
- 🗼 Знаменитая наклонная башня
- 🏞️ Прекрасные виды с Лисьей горы
- 🚂 История первого русского паровоза
- 🖼️ Богатые музейные коллекции
- 🕌 Архитектурные жемчужины
Что можно увидеть
- Невьянская наклонная башня
- Спасо-Преображенский собор
- Лисья гора
- Историко-краеведческий музей
Описание экскурсии
Сначала мы едем в Невьянск, где в 1701 году построили первый казённый железоделательный завод на Урале. Мы пройдём по красивой набережной пруда, увидим знаменитую наклонную башню и Спасо-Преображенский собор. А также рассмотрим макет завода 18 века в местном краеведческом музее.
Затем переедем в Нижний Тагил, город-завод, где до сих пор бьётся индустриальное сердце региона. Я проведу для вас обзорную экскурсию по старой части города — прогуляемся по набережной Тагильская Ривьера, посетим замечательный историко-краеведческий музей и поднимемся на Лисью гору.
Вы услышите:
- Где и когда на Урале нашли золото и платину
- Как среди местных крестьян появились «рудознатцы»
- Как Демидовы построили свои первые уральские чугуноплавильные и железоделательные заводы
- Почему Невьянск стал центром старообрядчества и прославился иконами, сундуками и пимами
- Тайны Невьянской башни и секретного монетного двора
- Что такое «сплав железных караванов»
А также узнаете:
- Как Черепановы в Нижнем Тагиле изобрели первый русский паровоз, а Худояровы — хрустальный лак и уникальную роспись для чайных подносов
- Про роковую Аврору (супругу Павла Демидова), алмаз Санси и князей Сан-Донато
- Где в период индустриализации были построены мощнейшие металлургические и машиностроительные заводы
- Как Нижний Тагил стал одним из главных оборонных центров страны во времена Великой Отечественной войны
Примерный тайминг экскурсии:
- 09:00–10:30 — путевая экскурсия до Невьянска
- 10:30–12:00 — Невьянск
- 12:00–12:45 — путевая экскурсия до Нижнего Тагила
- 12:45–13:45 — экскурсия по старой части Нижнего Тагила
- 13:45–14:45 — перерыв на обед (самостоятельно, я порекомендую достойное заведение)
- 14:45–16:45 — продолжение экскурсии
- 17:00–19:00 — трансфер в Екатеринбург
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Nissan Serena либо аналогичном. При необходимости предоставляется детское кресло или бустер
- Дополнительно оплачиваются: билеты в музеи — около 600 ₽ на чел. (детям и пенсионерам предоставляются скидки) и обед — 500–700 ₽ на чел.
- Экскурсия не включает посещение Невьянской башни
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 3363 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Олег
10 авг 2025
Экскурсия содержательная, продуманная. Гид опытный, эрудированный. Всё сбалансировано. Рекомендую. 😀
