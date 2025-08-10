Мои заказы

Демидовский Урал: Невьянск и Нижний Тагил с гидом-историком

Путешествие в мир Демидовых: Невьянск и Нижний Тагил раскроют секреты горнозаводской истории и индустриального наследия Урала
Экскурсия по Невьянску и Нижнему Тагилу с гидом-историком - это уникальная возможность погрузиться в прошлое Урала. Увидите наклонную башню, Спасо-Преображенский собор и макет завода 18 века.

В Нижнем Тагиле вас ждёт
прогулка по старой части города, посещение историко-краеведческого музея и подъем на Лисью гору. Узнаете о первых металлургах, рудознатцах и секретах Демидовых. Это путешествие откроет перед вами индустриальное сердце региона и его богатое наследие

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические факты
  • 🗼 Знаменитая наклонная башня
  • 🏞️ Прекрасные виды с Лисьей горы
  • 🚂 История первого русского паровоза
  • 🖼️ Богатые музейные коллекции
  • 🕌 Архитектурные жемчужины
Демидовский Урал: Невьянск и Нижний Тагил с гидом-историком© Константин
Демидовский Урал: Невьянск и Нижний Тагил с гидом-историком© Константин
Демидовский Урал: Невьянск и Нижний Тагил с гидом-историком© Константин
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Невьянская наклонная башня
  • Спасо-Преображенский собор
  • Лисья гора
  • Историко-краеведческий музей

Описание экскурсии

Сначала мы едем в Невьянск, где в 1701 году построили первый казённый железоделательный завод на Урале. Мы пройдём по красивой набережной пруда, увидим знаменитую наклонную башню и Спасо-Преображенский собор. А также рассмотрим макет завода 18 века в местном краеведческом музее.

Затем переедем в Нижний Тагил, город-завод, где до сих пор бьётся индустриальное сердце региона. Я проведу для вас обзорную экскурсию по старой части города — прогуляемся по набережной Тагильская Ривьера, посетим замечательный историко-краеведческий музей и поднимемся на Лисью гору.

Вы услышите:

  • Где и когда на Урале нашли золото и платину
  • Как среди местных крестьян появились «рудознатцы»
  • Как Демидовы построили свои первые уральские чугуноплавильные и железоделательные заводы
  • Почему Невьянск стал центром старообрядчества и прославился иконами, сундуками и пимами
  • Тайны Невьянской башни и секретного монетного двора
  • Что такое «сплав железных караванов»

А также узнаете:

  • Как Черепановы в Нижнем Тагиле изобрели первый русский паровоз, а Худояровы — хрустальный лак и уникальную роспись для чайных подносов
  • Про роковую Аврору (супругу Павла Демидова), алмаз Санси и князей Сан-Донато
  • Где в период индустриализации были построены мощнейшие металлургические и машиностроительные заводы
  • Как Нижний Тагил стал одним из главных оборонных центров страны во времена Великой Отечественной войны

Примерный тайминг экскурсии:

  • 09:00–10:30 — путевая экскурсия до Невьянска
  • 10:30–12:00 — Невьянск
  • 12:00–12:45 — путевая экскурсия до Нижнего Тагила
  • 12:45–13:45 — экскурсия по старой части Нижнего Тагила
  • 13:45–14:45 — перерыв на обед (самостоятельно, я порекомендую достойное заведение)
  • 14:45–16:45 — продолжение экскурсии
  • 17:00–19:00 — трансфер в Екатеринбург

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Nissan Serena либо аналогичном. При необходимости предоставляется детское кресло или бустер
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в музеи — около 600 ₽ на чел. (детям и пенсионерам предоставляются скидки) и обед — 500–700 ₽ на чел.
  • Экскурсия не включает посещение Невьянской башни

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 3363 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое
образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный горнозаводской менталитет, люди и судьбы. А ещё я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки, стихи о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и разрабатываю новые интересные маршруты.

О
Олег
10 авг 2025
Экскурсия содержательная, продуманная. Гид опытный, эрудированный. Всё сбалансировано. Рекомендую. 😀

