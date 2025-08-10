Экскурсия по Невьянску и Нижнему Тагилу с гидом-историком - это уникальная возможность погрузиться в прошлое Урала. Увидите наклонную башню, Спасо-Преображенский собор и макет завода 18 века.В Нижнем Тагиле вас ждёт

прогулка по старой части города, посещение историко-краеведческого музея и подъем на Лисью гору. Узнаете о первых металлургах, рудознатцах и секретах Демидовых. Это путешествие откроет перед вами индустриальное сердце региона и его богатое наследие

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сначала мы едем в Невьянск, где в 1701 году построили первый казённый железоделательный завод на Урале. Мы пройдём по красивой набережной пруда, увидим знаменитую наклонную башню и Спасо-Преображенский собор. А также рассмотрим макет завода 18 века в местном краеведческом музее.

Затем переедем в Нижний Тагил, город-завод, где до сих пор бьётся индустриальное сердце региона. Я проведу для вас обзорную экскурсию по старой части города — прогуляемся по набережной Тагильская Ривьера, посетим замечательный историко-краеведческий музей и поднимемся на Лисью гору.

Вы услышите:

Где и когда на Урале нашли золото и платину

Как среди местных крестьян появились «рудознатцы»

Как Демидовы построили свои первые уральские чугуноплавильные и железоделательные заводы

Почему Невьянск стал центром старообрядчества и прославился иконами, сундуками и пимами

Тайны Невьянской башни и секретного монетного двора

Что такое «сплав железных караванов»

А также узнаете:

Как Черепановы в Нижнем Тагиле изобрели первый русский паровоз, а Худояровы — хрустальный лак и уникальную роспись для чайных подносов

Про роковую Аврору (супругу Павла Демидова), алмаз Санси и князей Сан-Донато

Где в период индустриализации были построены мощнейшие металлургические и машиностроительные заводы

Как Нижний Тагил стал одним из главных оборонных центров страны во времена Великой Отечественной войны

Примерный тайминг экскурсии:

09:00–10:30 — путевая экскурсия до Невьянска

10:30–12:00 — Невьянск

12:00–12:45 — путевая экскурсия до Нижнего Тагила

12:45–13:45 — экскурсия по старой части Нижнего Тагила

13:45–14:45 — перерыв на обед (самостоятельно, я порекомендую достойное заведение)

14:45–16:45 — продолжение экскурсии

17:00–19:00 — трансфер в Екатеринбург

Организационные детали