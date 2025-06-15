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Граница Европы и Азии – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Граница Европы и Азии» в Екатеринбурге, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Всё и сразу в Екатеринбурге ⚡⚡⚡
На автобусе
9 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Всё и сразу в Екатеринбурге ⚡⚡⚡
Познакомьтесь с Екатеринбургом за один день: исторический центр, панорамы с небоскрёба и граница Европы и Азии. Узнайте тайны царской семьи и влюбитесь в Урал
Начало: Малышева, 74
12 июл в 09:00
19 июл в 09:00
3900 ₽ за человека
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
Путешествие по Екатеринбургу: от завода-крепости до современного города. Узнайте о значимых событиях и архитектурных памятниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
27 июн в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия: граница Европы и Азии, Ганина Яма
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия: граница Европы и Азии, Ганина Яма
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Расписание: Согласно календарю.
24 июн в 12:00
26 июн в 12:00
2100 ₽ за человека
Знакомство с Екатеринбургом
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Знакомство с Екатеринбургом
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Расписание: Согласно календарю.
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    15 июня 2025
    Всё и сразу в Екатеринбурге ⚡⚡⚡
    Впечатлений очень много, особенно интересно было слушать про царскую семью, посетили храм на крови, ганину яму, Высотский со смотровой площадкой,
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    музей Высотского, я не являюсь поклонницей, но было интересно. Были на плотинке, самостоятельно до этого ходили, с экскурсоводом все же интересней, о некоторых постаментах мы не знали, не понимали даже что это, пока нам не рассказали. Экскурсовод Любовь всё доходчиво, понятно, просто, интересно рассказывала!!!

  • В
    Вера
    9 июня 2025
    Всё и сразу в Екатеринбурге ⚡⚡⚡
    Экскурсия,Всё и сразу, произвела на нас неизгладимое впечатление. Экскурсовод Люба рассказывала интересно, отвечала на все вопросы. Группа была небольшая,это тоже
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    понравилось. За день удалось многое посмотреть,. Особенно впечатлило посещение монастырей,границы Европы и. Азии Обед тоже был хорош. Экскурсия даёт полное представление об Екатеринбурге. Спасибо организаторам!

  • А
    Алевтина
    23 февраля 2025
    Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
    Прекрасная экскурсия. Очень хороший гид, время пролетело незаметно! Всё доступно, просто и очень интересно.
  • Н
    Николай
    18 января 2025
    Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
    Не думал раньше, что обзорная экскурсия может такой интересной, тем более зимой. Наша группа шесть человек была в восторге, все
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    до единого. Все дело в нашем экскурсоводе. Это человек душа, человек общение, человек все знаю. Артем! Огромное Спасибо. Мы все открыли для себя новый Екатеринбург, в том числе и те, кто здесь уже был. И мы все точно знаем, что вернёмся сюда снова. Артем и Екатеринбург, мы не прощаемся. Томск и Siberian Wellness.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Граница Европы и Азии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Всё и сразу в Екатеринбурге ⚡⚡⚡
  2. Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
  3. Обзорная экскурсия: граница Европы и Азии, Ганина Яма
  4. Знакомство с Екатеринбургом
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Граница Европы и Азии" можно забронировать 4 экскурсии от 1700 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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