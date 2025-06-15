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до единого. Все дело в нашем экскурсоводе. Это человек душа, человек общение, человек все знаю. Артем! Огромное Спасибо. Мы все открыли для себя новый Екатеринбург, в том числе и те, кто здесь уже был. И мы все точно знаем, что вернёмся сюда снова. Артем и Екатеринбург, мы не прощаемся. Томск и Siberian Wellness.