Мини-группа
до 1 чел.
Всё и сразу в Екатеринбурге ⚡⚡⚡
Познакомьтесь с Екатеринбургом за один день: исторический центр, панорамы с небоскрёба и граница Европы и Азии. Узнайте тайны царской семьи и влюбитесь в Урал
Начало: Малышева, 74
12 июл в 09:00
19 июл в 09:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Столица Урала или 3 кита Екатеринбурга
Путешествие по Екатеринбургу: от завода-крепости до современного города. Узнайте о значимых событиях и архитектурных памятниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
27 июн в 09:00
11 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия: граница Европы и Азии, Ганина Яма
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Расписание: Согласно календарю.
24 июн в 12:00
26 июн в 12:00
2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Знакомство с Екатеринбургом
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Расписание: Согласно календарю.
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина15 июня 2025Впечатлений очень много, особенно интересно было слушать про царскую семью, посетили храм на крови, ганину яму, Высотский со смотровой площадкой,
- ВВера9 июня 2025Экскурсия,Всё и сразу, произвела на нас неизгладимое впечатление. Экскурсовод Люба рассказывала интересно, отвечала на все вопросы. Группа была небольшая,это тоже
- ААлевтина23 февраля 2025Прекрасная экскурсия. Очень хороший гид, время пролетело незаметно! Всё доступно, просто и очень интересно.
- ННиколай18 января 2025Не думал раньше, что обзорная экскурсия может такой интересной, тем более зимой. Наша группа шесть человек была в восторге, все
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Граница Европы и Азии»
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