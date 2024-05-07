Это неспешная вдумчивая прогулка по историческому ядру легендарного района. Вы изучите планировку улиц и особенности домов. Узнаете дворовые тайны уралмашевцев и осмыслите топонимику соцгорода.
Сыграете в игру районной шпаны, увидите место драк «барачников» и «дворян», а также станцуете рок-н-ролл под песню, названную в честь известного уралмашевского стиляги.
Сыграете в игру районной шпаны, увидите место драк «барачников» и «дворян», а также станцуете рок-н-ролл под песню, названную в честь известного уралмашевского стиляги.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Лучи—улицы исторического центра Уралмаша, где расположены его основные архитектурные шедевры.
- Ворота в элитный квартал 1930-х годов, где проживало заводское начальство.
- Единственный в мире жилой комплекс с планировкой домов в виде буквы Z и треугольными дворами-скверами.
- Ансамбль площади Первой Пятилетки: заводскую лабораторию, проходную завода, заводоуправление, Дом технической учёбы, Г-образный дом на ул. Ильича.
- «Дворянское гнездо» — знаменитый комплекс домов для инженерно-технических работников с фонтаном и дворницкими.
- Дом с двором-колодцем и подвалом, который хранит занятные истории.
- Зигзаги знаменитого дома-пилы.
- Дом с банком, в котором проживала уралмашевская элита 1990-х годов.
Вы узнаете:
- Как эволюционировали архитектура и дворовое пространство на протяжении более чем 90-летней истории Уралмаша.
- Для чего заводу нужны были дома и дворы, расположенные торцом к улицам, а также «комплексы-крепости», имеющие замкнутую структуру.
- Под какую музыку из репродукторов уралмашевцы ходили на завод в 30-е и 60-е годы.
- Чем отличалась жизнь обитателей элитных кварталов от судеб людей, населявших бараки, каркасно-засыпные дома и землянки неподалёку.
- С какой целью встречались во дворе «Дворянского гнезда» «барачники» и «дворяне» и почему их так называли.
- Что общего у площади Первой Пятилетки с Кремлёвской площадью в Москве и почему первостроители Уралмаша ходили по ней, пританцовывая.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
- В начале и середине экскурсии предусмотрены тёплые остановки с туалетом и возможностью перекусить и выпить кофе/чай. Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе ул. Кузнецова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Анастасия. Я историк и культуролог по профессии, а также исследователь района Уралмаш. Более 15 лет вожу экскурсии по району Уралмаш, а также Уралу – по Свердловской, Челябинской иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мила
7 мая 2024
Благодарим за экскурсию и особенно за приятное отношение Анастасии. Была непогода, но это не помешало нам пройти по всем местам, многое услышать от человека, кто точно разбирается в своем деле и конечно же интересные факты!
Е
Елена
6 мая 2024
спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она искренне любит и знает свое дело) Познакомила с архитектурой района, рассказала про быт Уралмашевцев, провела по знаковым местам соц. города. Рекомендую эту экскурсию и
Д
Данил
16 апр 2024
2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!
Анастасия
16 апр 2024
Мы с друзьями думали, как провести выходные и решили выбрать экскурсию у Анастасии по Уралмашу. Так как мы ярые фанаты архитектуры Екатеринбурга, а особенно местного конструктивизма, экскурсия нам очень понравилась. Анастасия рассказала много деталей и подробностей создания района и показала уникальные дворы и постройки, погрузив в исторический контекст. Рекомендую!
Екатерина
16 апр 2024
Анастасия отлично разбирается в теме, знакома с историями жителей района, делится мельчайшими подробностями их быта – от этого особенно интересно. Очень рекомендую прогуляться по душевному Уралмашу с Анастасией и поизучать жизнь местных жителей. А если удастся сделать это в солнечный день, то у вас останутся исключительно положительные впечатления)
Lev
15 апр 2024
Экскурсия замечательная.
Гид Анастасия впечатляет своими глубокими знаниями об истории района и увлекательно о ней рассказывает. Анастасия смогла создать полную картину, начиная от первых лет существования района до наших дней, рассказывая
Гид Анастасия впечатляет своими глубокими знаниями об истории района и увлекательно о ней рассказывает. Анастасия смогла создать полную картину, начиная от первых лет существования района до наших дней, рассказывая
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