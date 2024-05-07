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необычные и интересные детали и истории, связанные даже с отдельными домами и в прошлом их обитателями. Экскурсия была наполнена теплом и любовью к этому району, которую удалось почувствовать и мне.



Искренне рекомендую эту экскурсию не только путешественникам из других городов, но и всем, кто интересуется историей Екатеринбурга и его районов.