Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы

Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами

5
4 отзыва
Мы пройдем по самому живописному маршруту парка и покормим с руки лесных птиц.

Подслушаем разговоры столетних лиственниц, прогуляемся вдоль тихо журчащей реки Серги и заглянем в таинственные пещеры, созданные тысячи лет назад подземными ручьями.

Я раскрою, какие деревья произрастают в этих местах и в чем особенности природы Среднего Урала.
Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы
Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы
Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы
Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы
Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы
Парк «Оленьи ручьи» — путешествие в мир сказочной природы

Что вас ожидает

Интересные места на пути к парку

Вы совершите путешествие из Азии в Европу, остановитесь у подножия знаменитого Обелиска на границе двух частей света и проедете мимо горы Волчиха, самой высокой в окрестностях Екатеринбурга. Далее пересечете знаменитую реку Чусовая, вспомните о легендарном походе казачьей дружины Ермака и услышите о демидовских заводах и о сплавах «железных караванов». А также узнаете, в каком направлении текут и куда впадают уральские реки и какое значение они имели для русской колонизации Сибири и горных заводов Урала.

Природные секреты

«Оленьи ручьи» расположены в Нижнесергинском районе, одном из самых живописных уголков Свердловской области. Я расскажу, почему они так популярны у ботаников и в чем секрет биологического разнообразия местной экосистемы. А еще: какие полезные травы можно найти в уральском лесу, какие ягоды любят бурые медведи, чем питаются местные зайцы, лоси и косули.

Лесные сказки и таинственные пещеры

Вы пройдете по самому красивому летнему маршруту парка, отыщете избушку Бабы-Яги, полюбуетесь рекой Сергой и лесными ручьями. Подниметесь на древние причудливые скалы, увидите карстовые провалы, загадаете желание у «Ангела Единой Надежды» и исследуете пещеру «Дружба» с ее таинственными гротами и узкими проходами. А также осмотрите пещеру «Стоянка древнего человека», где тысячи лет назад охотники на бизонов и шерстистых носорогов жарили на костре мясо.

Организационные детали

Входные билеты в парк не включены в стоимость — 340 рублей с человека.

🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный «горнозаводской менталитет», люди и судьбы. А еще я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и преподаю в Школе экскурсоводов.
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4 настоящих отзыва от туристов

Е
9 июля 2021
Оленьи ручьи сказочное место, где обязательно нужно побывать, если вы приехали в Екатеринбург. А в сопровождении Константина ваше путешествие будет не только интересным, но еще и комфортным😊.
Е
18 июня 2021
Отличная экскурсия! Парк в июне наполнен ароматом трав и цветов, поют птицы и журчит река. Воздух плотный как мармелад. Прогулка длилась более 5 часов и мы не могли надышаться этим воздухом-нектаром. Парк очень ухожен, на маршруте есть места для отдыха и смотровые площадки. Много цветов, разнообразие деревьев, чистейшая вода с рыбешками… Мы прошли по маршруту до Пирамиды, это средний по протяженности маршрут. Очень порадовали подвесные деревянные мосты над речками. Наш гид Константин не только вел нас по самым интересным уголкам парка, но и дал нам колоссальный объем информации в сфере биологии, ботаники, истории, обустройства парка. . Уникальный гид, очень любит свой край и является профессионалом высшего класса. Эта экскурсия - одно из лучших воспоминаний в нашей поездке в Екатеринбург.
А
14 июня 2021
Гид Константин, будучи историком по образованию, прекрасно провел экскурсию в парк " Оленьи ручьи".
Рассказ обо всем увиденном и не только, интересные факты в нескучной информативной манере.
Явно энтузиаст своего дела, увлечён работой сам и увлечет рассказом о своём крае любого.
Абсолютно точно рекомендую.
А
12 июня 2021
Интересно, познавательно, увлекательно. Замечательно!

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