Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Что вас ожидает

Интересные места на пути к парку

Вы совершите путешествие из Азии в Европу, остановитесь у подножия знаменитого Обелиска на границе двух частей света и проедете мимо горы Волчиха, самой высокой в окрестностях Екатеринбурга. Далее пересечете знаменитую реку Чусовая, вспомните о легендарном походе казачьей дружины Ермака и услышите о демидовских заводах и о сплавах «железных караванов». А также узнаете, в каком направлении текут и куда впадают уральские реки и какое значение они имели для русской колонизации Сибири и горных заводов Урала.

Природные секреты

«Оленьи ручьи» расположены в Нижнесергинском районе, одном из самых живописных уголков Свердловской области. Я расскажу, почему они так популярны у ботаников и в чем секрет биологического разнообразия местной экосистемы. А еще: какие полезные травы можно найти в уральском лесу, какие ягоды любят бурые медведи, чем питаются местные зайцы, лоси и косули.

Лесные сказки и таинственные пещеры

Вы пройдете по самому красивому летнему маршруту парка, отыщете избушку Бабы-Яги, полюбуетесь рекой Сергой и лесными ручьями. Подниметесь на древние причудливые скалы, увидите карстовые провалы, загадаете желание у «Ангела Единой Надежды» и исследуете пещеру «Дружба» с ее таинственными гротами и узкими проходами. А также осмотрите пещеру «Стоянка древнего человека», где тысячи лет назад охотники на бизонов и шерстистых носорогов жарили на костре мясо.

Организационные детали

Входные билеты в парк не включены в стоимость — 340 рублей с человека.