«Идеальный социалистический город»Соцгород Уралмаш — район, построенный во время первой пятилетки для строителей и работников завода Уралмаш. Это удивительное место, задуманное как идеальный социалистический город 🏙️ воплощает в себе идеи градостроительства авангарда.

Район удален от центра, поэтому является своеобразным заповедником. Здесь сохранилась не только атмосфера той эпохи, но и необычное сообщество. Я приглашаю вас прогуляться 👣 от станции метро 🚇 до проходной завода и дальше в глубь соцгорода, узнать его историю 📖 и современные реалии. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.