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Экскурсия по Соцгороду Уралмаш

4.5
2 отзыва
Полина И.
Полина И. – Гид из Екатеринбурга
Прогулка 👣 по северной части Екатеринбурга — Уралмашу.

Он строился в первую пятилетку в XX веке как идеальный социалистический город 🏙️.

Здесь сохранились архитектурные памятники того времени.

Чувствуется дух прошлой эпохи.

Я расскажу об истории 📖 этих мест и покажу современную жизнь.

Пройдём от метро 🚇 до завода и в жилые кварталы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш

Что вы увидите

  • Летний сад Уралмаш
  • Первые дома по улице Ильича
  • Площадь Первой Пятилетки
  • Гостиница Мадрид
  • Бульвар Культуры
  • Дворянское Гнездо (жилье для руководителей и инженеров)
  • Старейшая школа соцгорода
  • Баня
  • Здание фабрики-кухни
  • Новое здание ДК Уралмаш
  • Белая башня
«Идеальный социалистический город»Соцгород Уралмаш — район, построенный во время первой пятилетки для строителей и работников завода Уралмаш. Это удивительное место, задуманное как идеальный социалистический город 🏙️ воплощает в себе идеи градостроительства авангарда.
Район удален от центра, поэтому является своеобразным заповедником. Здесь сохранилась не только атмосфера той эпохи, но и необычное сообщество. Я приглашаю вас прогуляться 👣 от станции метро 🚇 до проходной завода и дальше в глубь соцгорода, узнать его историю 📖 и современные реалии. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (вода, перекус, сувениры)
Начало
🚩 Станция метро Уралмаш, Екатеринбург
Место завершения
🏁 По договорённости
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш
Экскурсия по Соцгороду Уралмаш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Полина И.
Полина И.
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