Дворянское Гнездо (жилье для руководителей и инженеров)
Старейшая школа соцгорода
Баня
Здание фабрики-кухни
Новое здание ДК Уралмаш
Белая башня
«Идеальный социалистический город»Соцгород Уралмаш — район, построенный во время первой пятилетки для строителей и работников завода Уралмаш. Это удивительное место, задуманное как идеальный социалистический город 🏙️ воплощает в себе идеи градостроительства авангарда.
Район удален от центра, поэтому является своеобразным заповедником. Здесь сохранилась не только атмосфера той эпохи, но и необычное сообщество. Я приглашаю вас прогуляться 👣 от станции метро 🚇 до проходной завода и дальше в глубь соцгорода, узнать его историю 📖 и современные реалии. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (вода, перекус, сувениры)
Начало
🚩 Станция метро Уралмаш, Екатеринбург
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.