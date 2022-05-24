Прогулка по совгороду Уралмаш

Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны

В 1928 году на севере Свердловска началось возведение гигантского завода и жилищного комплекса Уралмаш.

Вы погрузитесь в атмосферу большой социалистической стройки, увидите конструктивистские здания и знаменитую Белую водонапорную башню.

А я расшифрую особенности типовой советской архитектуры и расскажу много интересных историй.
Прогулка по совгороду Уралмаш
Прогулка по совгороду Уралмаш
Прогулка по совгороду Уралмаш
Прогулка по совгороду Уралмаш
Прогулка по совгороду Уралмаш
Прогулка по совгороду Уралмаш
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Что вас ожидает

Уралмаш в лицах

Вы узнаете историю строительства крупнейшего завода в России, выпускающего известные на весь мир шагающие экскаваторы и спецмашины. Я расскажу о трудовом подвиге его работников в годы Великой Отечественной войны, о герое-разведчике Николае Кузнецове и других выдающихся людях. О том, в каких условиях жили рабочие и чем они занимались в свободное время.

Мир советской архитектуры

Я покажу вам жилые районы Уралмаша 20-60 годов: от рубленых и брусчатых домов первых рабочих до элитного квартала Дворянское гнездо. А еще вы увидите сохранившиеся конструктивистские здания и водонапорную башню, вошедшую в учебники как образец авангардного искусства. Раскроете, кто создавал эти проекты, какие материалы использовались при строительстве и чем отличаются дома разных периодов.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 15 лет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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