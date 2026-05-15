В 1928 году началось строительство завода и комплекса Уралмаш.



На экскурсии вы узнаете о его значении в истории, увидите конструктивистские здания и знаменитую Белую водонапорную башню.



Узнайте о жизни рабочих, их подвигах в годы войны и о выдающихся личностях, таких как разведчик Николай Кузнецов. Прогулка подарит вам уникальный взгляд на советскую архитектуру и её развитие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться архитектурой и историей без лишних забот о погоде. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но учтите, что холод может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.