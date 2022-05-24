Вы узнаете историю строительства крупнейшего завода в России, выпускающего известные на весь мир шагающие экскаваторы и спецмашины. Я расскажу о трудовом подвиге его работников в годы Великой Отечественной войны, о герое-разведчике Николае Кузнецове и других выдающихся людях. О том, в каких условиях жили рабочие и чем они занимались в свободное время.
Я покажу вам жилые районы Уралмаша 20-60 годов: от рубленых и брусчатых домов первых рабочих до элитного квартала Дворянское гнездо. А еще вы увидите сохранившиеся конструктивистские здания и водонапорную башню, вошедшую в учебники как образец авангардного искусства. Раскроете, кто создавал эти проекты, какие материалы использовались при строительстве и чем отличаются дома разных периодов.
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 15 лет.