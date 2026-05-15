В 1928 году началось строительство завода и комплекса Уралмаш.
На экскурсии вы узнаете о его значении в истории, увидите конструктивистские здания и знаменитую Белую водонапорную башню.
Узнайте о жизни рабочих, их подвигах в годы войны и о выдающихся личностях, таких как разведчик Николай Кузнецов. Прогулка подарит вам уникальный взгляд на советскую архитектуру и её развитие
На экскурсии вы узнаете о его значении в истории, увидите конструктивистские здания и знаменитую Белую водонапорную башню.
Узнайте о жизни рабочих, их подвигах в годы войны и о выдающихся личностях, таких как разведчик Николай Кузнецов. Прогулка подарит вам уникальный взгляд на советскую архитектуру и её развитие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏗️ Уникальная архитектура
- 📚 Исторические факты
- 👥 Легендарные личности
- 🏢 Конструктивистские здания
- 🎨 Водонапорная башня
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться архитектурой и историей без лишних забот о погоде. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но учтите, что холод может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Белая водонапорная башня
- Конструктивистские здания
Описание экскурсии
Уралмаш в лицах
Вы узнаете историю строительства крупнейшего завода в России, выпускающего известные на весь мир шагающие экскаваторы и спецмашины. Я расскажу о трудовом подвиге его работников в годы Великой Отечественной войны, о герое-разведчике Николае Кузнецове и других выдающихся людях. О том, в каких условиях жили рабочие и чем они занимались в свободное время.
Мир советской архитектуры
Я покажу вам жилые районы Уралмаша 20-60 годов: от рубленых и брусчатых домов первых рабочих до элитного квартала Дворянское гнездо. А еще вы увидите сохранившиеся конструктивистские здания и водонапорную башню, вошедшую в учебники как образец авангардного искусства. Раскроете, кто создавал эти проекты, какие материалы использовались при строительстве и чем отличаются дома разных периодов.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 15 лет
- Возможно провести экскурсию для компании 5-10 человек за доплату — 500 руб. за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Серго Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4285 туристов
Меня зовут Татьяна. Я увлекаюсь краеведением много лет, экскурсии провожу с 2015 года. Екатеринбург — неисчерпаемая кладовая для разработки тематических маршрутов. Я расскажу о нем так, что вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь. И каждый раз узнавать город с другой, еще неизведанной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо Гиду Татьяне! Несмотря на проливной дождь, экскурсия была очень интересная. Время пролетело незаметно. Увидели с чего начинался Уралмаш. (старые фотографии дополнили рассказ!). Получили в подарок еще дополнительную информацию, которую изучили уже дома.
Рекомендуем посетить данную экскурсию!
Рекомендуем посетить данную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень интересная и насыщенная, информативная экскурсия. Экскурсовод Татьяна рассказала историю Уралмаша через призму истории страны в ХХ веке, показала много исторических фотографий. Увлекательный рассказ сопровождал нашу прогулку по территории жилого
Вам был полезен этот отзыв?
И
очень интересная экскурсия, время прошло очень быстро, всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень профессионально. Материал структурировано донесен. На все вопросы мы получили ответы и даже больше. Рекомендую всем кому интересно узнать историю легендарного завода, подвига его строителей, прочувствовать дух эпохи конструктивизма.
Татьяна душевный человек. Она больше чем просто экскурсовод.
Спасибо большое
Татьяна душевный человек. Она больше чем просто экскурсовод.
Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное Татьяне за чудесную экскурсию по Уралмашу! Время пролетело незаметно! Было очень интересно и увлекательно! Татьяна изумительный рассказчик! От души рекомендую! Вы однозначно останетесь довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
несмотря на проливной дождь экскурсия была супер! так же Татьяна дала много дополнительного интересного материала,спасибо за экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по совгороду Уралмаш»
Аудиогид
Аудиоспектакль «Уралмаш» (без гида)
Ощутите дух Уралмаша без гида. Узнайте о его истории, танцах и легендах. Погружение в прошлое с вашим смартфоном и наушниками
Начало: Возле Уралмашзавода
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Екатеринбургский завод-крепость: прогулка сквозь века
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте тайны его основателей и исследуйте уникальные места, где когда-то стоял кремль
Начало: В Историческом сквере
Завтра в 12:30
20 авг в 16:00
от 5800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тальков камень, Сысерть и «Лето на заводе»
Путешествие за пределы Екатеринбурга: откройте для себя природные и культурные сокровища Сысерти и Талькова камня за один день
Начало: У вашего отеля
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Узнайте, как Екатеринбург стал центром индустриализации и культурной столицей Урала. Путешествие по ключевым местам города
Начало: В историческом центре на Плотинке
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 3200 ₽ за экскурсию