Аудиоспектакль "Уралмаш" предлагает уникальное путешествие по легендарному району Екатеринбурга. Без гида, только вы и ваш смартфон. Услышите голоса разных эпох, от сталинских времён до 90-х, и узнаете, как кипела жизнь
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Погружение в атмосферу Уралмаша
- 🏢 Узнать о легендарных местах района
- 📜 Истории от сталинских времён до 90-х
- 🕵️♂️ Открытие тайн и легенд
- 👂 Голоса разных эпох
Что можно увидеть
- Площадь 1-й Пятилетки
- Гостиница «Мадрид»
- Капсула времени
- Двор дома-пилы
Описание аудиогида
Как проходит аудиоспектакль
Это совместный проект с театром «Игра» — первым школьным театром Свердловска, основанным в 1952 году прямо в сердце Уралмаша (школа № 22). Всё, что вам понадобится — смартфон, наушники и лёгкая тяга к приключениям.
Что вас ожидает
Вы увидите
- Площадь 1-й Пятилетки — место, где сходятся все дороги района, а главная проходная завода до сих пор напоминает о его промышленном величии.
- Гостиницу «Мадрид» — таинственную неоклассическую громаду на площади
- Капсулу времени — да, у Уралмаша была своя. Что в ней заложили и когда должны вскрыть — узнаете по пути
- Двор дома-пилы — с граффити, пацанской романтикой и духом старого Уралмаша
Услышите
- Голоса разных эпох — рассказы коренных уралмашевцев, от сталинских времён до лихих 90-х
- Сочные детали — что скрывают дворы, парадные и заводские коридоры
- Неоднозначную историю района, который стал заповедником советских амбиций
И узнаете
- Какие дворы считались самыми опасными
- Зачем Марина Влади приезжала на Уралмаш
- Почему у «Мадрида» были «уши»
- Где жили главные «шишки» завода и какие у них были привилегии
Организационные детали
- Внося предоплату, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте номер телефона, привязанный к Telegram
- После нашего подтверждения вы вносите остаток стоимости — и мы даём доступ в бот
- Удобнее всего слушать спектакль на собственном устройстве в одиночку или в небольшой компании (через наушники или небольшую колонку)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Уралмашзавода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 188 туристов
Мы создаём и проводим интерактивные аудиоэкскурсии. Наша цель — динамично рассказать о городе, погружая в повествование. Мы любим Екатеринбург и передаём эти эмоции в современном формате!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 ноя 2025
Для меня спектакль показался несколько затянутым, с трудом иногда пережидали музыкальные врезки. Хотелось бы больше информации о месте, каких-то историй, информации о событиях. Я думаю их тут предостаточно было. Маршрут интересный, сама бы в некоторые закутки вряд ли зашла. Снимаю звезду только за среднюю, на мой вкус, информативность.
Е
Екатерина
27 окт 2025
Формат очень понравился, впервые встретила такой. Очень приятный голос рассказчика, хорошая навигация, интересные дополнительные материалы.
С
Светлана
25 окт 2025
Очень интересный аудиоспектакль. Ребята молодцы. Получила большое удовольствие))
П
Павел
20 окт 2025
Очень душевная экскурсия-спектакль с идеально выстроенным маршрутом, драматургией. В конце, как после хорошего спектакля, испытываешь катарсис. Аплодисменты и уважение всей творческой группе создателей аудиоспектакля! Лучше экскурсий в моей жизни ещё не было.
О
Олеся
12 окт 2025
Очень понравился аудио спектакль: озвучка, история, вставки с интервью с людьми, что проживали на уралмаше. Полный восторг!
Понравилось как был составлен маршрут – прошлись по всем знаковым местам (только вот башню
Понравилось как был составлен маршрут – прошлись по всем знаковым местам (только вот башню
А
Алла
3 окт 2025
Спасибо большое за познавательное путешествие в мир стекла!
А
Анна
7 сен 2025
Спасибо, нам прогулка очень понравилась! Интересные рассказы очевидцев, и очень атмосферно.
Я
Янина
25 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворы и миры Уралмаша: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу легендарного района Екатеринбурга, изучите его архитектуру и дворовые пространства, узнайте тайны уралмашевцев
Начало: В районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.