Стрит-арт Екатеринбурга начинается с творческого андеграунда 1980-х годов, когда панк-дворник Старик Букашкин и художники из общества «Картинник» превратили серые стены в пространство для творчества. Эта экскурсия покажет дворы и другие места, где жили и работали первые уличные мастера. Подойдёт тем, кто ценит неочевидное и любит искусство вне рамок.
- 🎨 Уникальное уличное искусство
- 📜 История андеграунда
- 🎶 Аудиозаписи перформансов
- 🏛 Посещение музея
- 👣 Тропа Букашкина
Что можно увидеть
- Музей Андеграунда
- Станция вольных почт
- Дворы Екатеринбурга
- Тропа Букашкина
Описание экскурсии
- Музей Андеграунда. Увидите редкие артефакты эпохи свердловского андеграунда и узнаете, как начиналось движение.
- Станция вольных почт. Побываете в бывшем арт-пространстве 80-х, где жили и творили уличные художники.
- Дворы Екатеринбурга. Пройдёте по дворам с сохранившимися работами «Картинника» и других авторов.
- Тропа Букашкина. Завершите экспедицию у народного мемориала памяти Старика Букашкина.
А ещё на экскурсии будут:
- Уникальные аудиозаписи уличных перформансов общества «Картинник» и Старика Букашкина.
- Размышления о свободе творчества.
- Погружение в историю жизни одного из самых нестандартных творцов Свердловска-Екатеринбурга.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты в музей.
- По маршруту возможен один проезд на трамвае. Он оплачивается дополнительно.
- Программа рассчитана на взрослых и подростков от 12 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Андеграунда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 958 туристов
Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
21 авг 2025
За несколько дней в Екатеринбурге побывали на паре более классических экскурсий, познакомились с главным — и захотелось чего-то нестандартного. Здесь сразу завлекло яркое «панк-рок-скоморох» в названии:)
И такая классная прогулка получилась!
И такая классная прогулка получилась!
Мария
19 авг 2025
Сначала мы пришли на экскурсию Светланы по року, и нам так понравилось, что решили посетить ещё одну экскурсию! Вообще непопулярная тема, на мой взгляд, ничего ранее об этом не слышала,
