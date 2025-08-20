Мои заказы

Городские легенды Екатеринбурга: панк-рок-скоморох Старик Букашкин и уличное искусство

Экскурсия-экспедиция по непарадному центру с рассказами об истоках городского стрит-арта
Стрит-арт Екатеринбурга начинается с творческого андеграунда 1980-х годов, когда панк-дворник Старик Букашкин и художники из общества «Картинник» превратили серые стены в пространство для творчества. Эта экскурсия покажет дворы и другие места, где жили и работали первые уличные мастера. Подойдёт тем, кто ценит неочевидное и любит искусство вне рамок.
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальное уличное искусство
  • 📜 История андеграунда
  • 🎶 Аудиозаписи перформансов
  • 🏛 Посещение музея
  • 👣 Тропа Букашкина
Городские легенды Екатеринбурга: панк-рок-скоморох Старик Букашкин и уличное искусство© Светлана

Что можно увидеть

  • Музей Андеграунда
  • Станция вольных почт
  • Дворы Екатеринбурга
  • Тропа Букашкина

Описание экскурсии

  • Музей Андеграунда. Увидите редкие артефакты эпохи свердловского андеграунда и узнаете, как начиналось движение.
  • Станция вольных почт. Побываете в бывшем арт-пространстве 80-х, где жили и творили уличные художники.
  • Дворы Екатеринбурга. Пройдёте по дворам с сохранившимися работами «Картинника» и других авторов.
  • Тропа Букашкина. Завершите экспедицию у народного мемориала памяти Старика Букашкина.

А ещё на экскурсии будут:

  • Уникальные аудиозаписи уличных перформансов общества «Картинник» и Старика Букашкина.
  • Размышления о свободе творчества.
  • Погружение в историю жизни одного из самых нестандартных творцов Свердловска-Екатеринбурга.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены входные билеты в музей.
  • По маршруту возможен один проезд на трамвае. Он оплачивается дополнительно.
  • Программа рассчитана на взрослых и подростков от 12 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Андеграунда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 958 туристов
Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью
читать дальше

у некоторых из музыкантов. В 2020 году вместе с историографом рок-клуба Дмитрием Карасюком, автором многих книг о свердловских рок-группах, мы составили пеший маршрут по центру города, чтобы сохранить эту легендарную историю. Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас появится Музей Свердловского рок-клуба, а пока я показываю некоторые точки на карте Екатеринбурга, без которых невозможно представить себе Свердловск 80-х и рок-музыку, родившуюся тогда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алёна
Алёна
21 авг 2025
За несколько дней в Екатеринбурге побывали на паре более классических экскурсий, познакомились с главным — и захотелось чего-то нестандартного. Здесь сразу завлекло яркое «панк-рок-скоморох» в названии:)
И такая классная прогулка получилась!
читать дальше

Было полное ощущение, что мы заглянули за кулисы города, что благодаря Светлане он открыл нам что-то очень настоящее и доброе про себя.
Светлана — талантливый рассказчик, вовлекает в истории и открыта обсуждениям, что было особенно ценно в этой творческой теме.

Мария
Мария
19 авг 2025
Сначала мы пришли на экскурсию Светланы по року, и нам так понравилось, что решили посетить ещё одну экскурсию! Вообще непопулярная тема, на мой взгляд, ничего ранее об этом не слышала,
читать дальше

но это тем и интереснее. Если хочется прочувствовать настоящий Екатеринбург, его душу, то однозначно стоит погрузиться и в тему уличного искусства. А вместе со Светланой это будет крайне комфортно и интересно, вы не заметите, как пролетит время. Чувствуем себя теперь немного избранными, кому удалось прикоснуться к этой истории тоже) Узнать, кто же такой был Старик Букашкин, и как это отразилось на городе.

