Вы будете не просто смотреть на лес со стороны, а станете его частью.
Верховая прогулка — это микс экотуризма, психологической разгрузки и опыта общения с умнейшим животным.
Представьте — вы неспешно двигаетесь, ощущаете ароматы хвои, земли и травы, слышите звуки природы… Готовы?
Описание экскурсии
Организационные детали
- В стоимость включено: шлемы и одноразовые шапочки, инструктаж верхом на лошади в открытом манеже, чай после прогулки.
- Травяной чай я предложу вам выпить на на тёплой веранде. С собой можете взять перекус (есть микроволновка).
- С вами будет будет опытный инструктор — он едет верхом на лошади перед группой.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Монетный
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я дипломированный тренер по конному спорту, иппотерапевт. У меня 20+ лет стажа работы в сфере конного туризма. За это время я накопила большой опыт и готова рассказать вам о лошадях так, чтобы они стали вам ближе, роднее и понятнее. Приезжайте в гости, друзья!
