Авторская экскурсия о Борисе Рыжем предлагает уникальную возможность пройтись по местам, вдохновлявшим поэта. Посетители узнают о жизни и творчестве Рыжего, а также об истории Вторчермета. Путешествие начинается с 1930-х годов, когда формировался поселок Мясохладстрой, и продолжается через военные годы. Участники увидят кварталы, связанные с Ельциным, и услышат стихи поэта в исполнении местных бардов. Транспорт включен, что делает экскурсию удобной и доступной

Описание экскурсии

Вторчермет: жизнь городских окраин

Мы проведем с вами настоящее журналистское расследование, шаг за шагом погружаясь в прошлое. Начнем с «мясных» 1930-х годов: вы узнаете, как формировался поселок Мясохладстрой, и увидите типовые рабочие бараки. Далее совершим путешествие в военные годы. Я раскрою, что такое «Красный треугольник» и чем знамениты военные городки №19 и №32. А еще вы посетите квартал, в строительстве которого принимал участие Ельцин, и погуляете по берегу пожарного пруда Муха.

«Беззащитно бескожий» поэт

Вы приоткроете дверь во внутренний мир самого талантливого уральского поэта своего времени. Проследите за его становлением и увидите, где зарождались его пронзительные произведения. Мы поговорим о первой любви Бориса Рыжего, прочитаем множество его стихов и послушаем песни на них в исполнении местных бардов. Минуя заводы, проедем к его школе и родной для него панельной пятиэтажке. Погрузимся в два разных мира: дом, где английский изучался по Шекспиру, и двор, где нужно было выживать.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.