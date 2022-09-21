Я очень люблю и знаю наизусть многие стихи Бориса Рыжего. А еще я занимаюсь популяризацией заводских окраин. Эти две страсти привели меня к созданию авторского маршрута, посвященного прекрасному поэту и легендарному району Вторчермет. Вы пройдете по главным местам «кварталов дальних и печальных», нежно любимых Борисом Рыжим. Услышите о его жизни, творчестве и тонкой душе.

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Описание

Что вас ожидает

Вторчермет: жизнь городских окраин

Мы проведем с вами настоящее журналистское расследование, шаг за шагом погружаясь в прошлое. Начнем с «мясных» 1930-х годов: вы узнаете, как формировался поселок Мясохладстрой, и увидите типовые рабочие бараки. Далее совершим путешествие в военные годы. Я раскрою, что такое «Красный треугольник» и чем знамениты военные городки №19 и №32. А еще вы посетите квартал, в строительстве которого принимал участие Ельцин, и погуляете по берегу пожарного пруда Муха.

«Беззащитно бескожий» поэт

Вы приоткроете дверь во внутренний мир самого талантливого уральского поэта своего времени. Проследите за его становлением и увидите, где зарождались его пронзительные произведения. Мы поговорим о первой любви Бориса Рыжего, прочитаем множество его стихов и послушаем песни на них в исполнении местных бардов. Минуя заводы, проедем к его школе и родной для него панельной пятиэтажке. Погрузимся в два разных мира: дом, где английский изучался по Шекспиру, и двор, где нужно было выживать.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.