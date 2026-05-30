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«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем

Погрузитесь в мир Бориса Рыжего, прогуляйтесь по местам его вдохновения и узнайте больше о Вторчермете. Включен транспорт для комфортного путешествия
Авторская экскурсия о Борисе Рыжем предлагает уникальную возможность пройтись по местам, вдохновлявшим поэта. Посетители узнают о жизни и творчестве Рыжего, а также об истории Вторчермета.

Путешествие начинается с 1930-х годов, когда формировался поселок Мясохладстрой, и продолжается через военные годы. Участники увидят кварталы, связанные с Ельциным, и услышат стихи поэта в исполнении местных бардов. Транспорт включен, что делает экскурсию удобной и доступной
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о жизни Бориса Рыжего
  • 🏙️ Исследовать район Вторчермет
  • 🎶 Послушать стихи и песни
  • 🚗 Включен транспорт
  • 🕰️ Погрузиться в историю 1930-х
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем

Что можно увидеть

  • Поселок Мясохладстрой
  • Красный треугольник
  • Военные городки №19 и №32
  • Панельная пятиэтажка Бориса Рыжего

Описание экскурсии

Вторчермет: жизнь городских окраин

Мы проведем с вами настоящее журналистское расследование, шаг за шагом погружаясь в прошлое. Начнем с «мясных» 1930-х годов: вы узнаете, как формировался поселок Мясохладстрой, и увидите типовые рабочие бараки. Далее совершим путешествие в военные годы. Я раскрою, что такое «Красный треугольник» и чем знамениты военные городки №19 и №32. А еще вы посетите квартал, в строительстве которого принимал участие Ельцин, и погуляете по берегу пожарного пруда Муха.

«Беззащитно бескожий» поэт

Вы приоткроете дверь во внутренний мир самого талантливого уральского поэта своего времени. Проследите за его становлением и увидите, где зарождались его пронзительные произведения. Мы поговорим о первой любви Бориса Рыжего, прочитаем множество его стихов и послушаем песни на них в исполнении местных бардов. Минуя заводы, проедем к его школе и родной для него панельной пятиэтажке. Погрузимся в два разных мира: дом, где английский изучался по Шекспиру, и двор, где нужно было выживать.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1407 туристов
Меня зовут Елизавета, я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе, из достоверных источников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Марина
Спасибо за отличную экскурсию! Несмотря на то, что я очень погружена в творчество Бориса Рыжего, много читала о нём, Елизавета смогла показать мне его жизнь и творчество с новых углов, дать идеи над которыми хочется задуматься.
Спасибо за отличную экскурсию! Несмотря на то, что я очень погружена в творчество Бориса Рыжего, много
Спасибо за отличную экскурсию! Несмотря на то, что я очень погружена в творчество Бориса Рыжего, много
Елизавета
Елизавета
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое за ваши слова! Мне особенно ценно, что даже для человека, который хорошо знает и глубоко чувствует поэзию Бориса Рыжего, наша прогулка оказалась интересной и дала повод для размышлений. Значит, мы говорили не зря. Буду рада новой встрече!
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И
Рекомендую экскурсию Елизаветы безусловно!
Это всегда о чем-то большем! Знания и глубина осмысления того, о чем она рассказывает, юмор и лирика, плюс теплота, с которой Елизавета общается - экскурсия, правда, становится
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дружеским общением. И это очаровывающее желание делиться тем, что она знает и любит! Из 5 дней в Екатеринбурге мы 2 дня провели с Елизаветой - 2 прекраснейшим дня. Надеюсь, что мы встретимся вновь.

Елизавета
Елизавета
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам за такие глубокие и тёплые слова! Для меня большая радость, что экскурсии стали для вас не просто
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знакомством с городом, а настоящим живым общением. Два дня из пяти — это высокая оценка, и я очень ценю ваше доверие и интерес. Буду искренне рада новой встрече, чтобы продолжить наш разговор о Екатеринбурге 😊

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О
Спасибо за возможность больше узнать о любимом поэте. Елизавета очень чуткий, деликатный рассказчик. Экскурсия строилась с учетом моих пожеланий, проходила вечером, но было интересно и неутомительно.
Очень ценно, что есть экскурсии о самобытных, неординарных уральцах
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О
Экскурсия была просто отличной! Спасибо Елизавете за рассказ о гениальном Б. Рыжем, рано ушедшем и, к сожалению, малоизвестном российском поэте.
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Д
Все было отлично. Свой гештальт о жизни Бориса Рыжего - последнего великого русского поэта -закрыли. Гид Елизавета френдли.
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Д
Очень понравилось, очень интересно, получили большое удовольствие! Спасибо Елизавете!
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