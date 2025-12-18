Мои заказы

Мастер-класс по ювелирному мастерству в Екатеринбурге

Своими руками сделать серебряное колечко со вставкой из натурального камня
В уютной ювелирной мастерской, расположенной в центре Екатеринбурга, всего за 3 часа вы сможете изготовить собственными руками уникальный уральский сувенир.

Под руководством опытного мастера вы научитесь работать с серебром, познакомитесь с разными техниками, освоите азы ювелирного дела. А на память останется кольцо с натуральным камнем!
Описание мастер-класса

Сначала — вы познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете, что такое фильерная доска, вальцы, ультразвуковая ванна, полировальный станок.

Изучите рабочее место ювелира: бор-машину, финагель, шостфиль, ригель, бензиновую горелку.

Затем — изготовите колечко из серебра 925 пробы в одной из техник: кольцо с камнем, с гравировкой или кольцо-ковка.

Под руководством опытного ювелира вы самостоятельно выполните некоторые операции — пайку, шлифовку, закрепку, гравировку, нанесение фактуры.

Организационные детали

  • Все материалы включены в стоимость (серебро 925 пробы, более 10 видов камней — розовый кварц, лунный камень, аметист, перламутр, родонит и другие)
  • Мастер-класс проходит в уютной ювелирной мастерской в центре Екатеринбурга, подходит взрослым и детям старше 14 лет
  • Поскольку в работе используются драгоценные металлы, в начале мастер-класса заполняются документы, связанные с контролем за их оборотом — для этого понадобятся ваши паспортные данные
  • Готовое изделие вы сразу заберёте с собой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Малышева и Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1355 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила
читать дальше

«Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.

