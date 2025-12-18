В уютной ювелирной мастерской, расположенной в центре Екатеринбурга, всего за 3 часа вы сможете изготовить собственными руками уникальный уральский сувенир.
Под руководством опытного мастера вы научитесь работать с серебром, познакомитесь с разными техниками, освоите азы ювелирного дела. А на память останется кольцо с натуральным камнем!
Описание мастер-класса
Сначала — вы познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете, что такое фильерная доска, вальцы, ультразвуковая ванна, полировальный станок.
Изучите рабочее место ювелира: бор-машину, финагель, шостфиль, ригель, бензиновую горелку.
Затем — изготовите колечко из серебра 925 пробы в одной из техник: кольцо с камнем, с гравировкой или кольцо-ковка.
Под руководством опытного ювелира вы самостоятельно выполните некоторые операции — пайку, шлифовку, закрепку, гравировку, нанесение фактуры.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость (серебро 925 пробы, более 10 видов камней — розовый кварц, лунный камень, аметист, перламутр, родонит и другие)
- Мастер-класс проходит в уютной ювелирной мастерской в центре Екатеринбурга, подходит взрослым и детям старше 14 лет
- Поскольку в работе используются драгоценные металлы, в начале мастер-класса заполняются документы, связанные с контролем за их оборотом — для этого понадобятся ваши паспортные данные
- Готовое изделие вы сразу заберёте с собой
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Малышева и Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1355 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила
