В уютной ювелирной мастерской, расположенной в центре Екатеринбурга, всего за 3 часа вы сможете изготовить собственными руками уникальный уральский сувенир. Под руководством опытного мастера вы научитесь работать с серебром, познакомитесь с разными техниками, освоите азы ювелирного дела. А на память останется кольцо с натуральным камнем!

Описание мастер-класса

Сначала — вы познакомитесь с ювелирным оборудованием и узнаете, что такое фильерная доска, вальцы, ультразвуковая ванна, полировальный станок.

Изучите рабочее место ювелира: бор-машину, финагель, шостфиль, ригель, бензиновую горелку.

Затем — изготовите колечко из серебра 925 пробы в одной из техник: кольцо с камнем, с гравировкой или кольцо-ковка.

Под руководством опытного ювелира вы самостоятельно выполните некоторые операции — пайку, шлифовку, закрепку, гравировку, нанесение фактуры.

