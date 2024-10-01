Мастер-класс «С редактором на чердаке» (мини-группа)
Подсмотреть лучшие приёмы у мастеров уральской литературы и сочинить собственное произведение
Писателей Урала отличает особый характер и идентичность. Это касается и бажовских сказов, и поэзии уральского рок-н-ролла.
Здесь cформировалась культурная среда, сочетающая мрачную романтику, народную мифологию и профессиональные легенды. Я раскрою секреты мастерства уральских литераторов и помогу сделать первые шаги в словесности.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Мой личный опыт показывает, что писатель — это в первую очередь профессиональный читатель. Чем больше разнообразных книг вы читаете, тем лучше пишете собственные. На литературном мастер-классе я — профессиональный журналист и редактор — раскрою для вас все грани писательского мастерства.
Первая часть посвящена уральской литературе. Мы проанализируем творчество известных авторов — Мамина-Сибиряка, Бажова и Крапивина. А заодно выпьем чаю с конфетами «Уральский рыжик» и «Свердловский метеорит».
Во второй части вы узнаете
Что такое нарратив и чем он отличается от сторителлинга/истории/сюжета
Как выстроить историю, чтобы читатель не заскучал и прочитал книгу до конца
Зачем читать чужие тексты и как делать это правильно
Классики, современники или те и другие: кого выбирать в ориентиры
Как, вдохновившись чужим романом, не написать вторичный текст и сохранить свой стиль
А под конец каждый из вас напишет свое произведение на специальной бумаге гусиным пером.
Организационные детали
Мастер-класс проходит в уютном помещении, находящемся на 50-м этаже небоскрёба с панорамным видом на город. Если заходите продлить своё пребывание и посетить бассейн или спа-центр (за дополнительную плату), сообщите мне об этом заранее и возьмите купальные принадлежности.
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В в БЦ «Высоцкий»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 744 туристов
Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.