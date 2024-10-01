Мастер-класс «С редактором на чердаке» (мини-группа)

Подсмотреть лучшие приёмы у мастеров уральской литературы и сочинить собственное произведение
Писателей Урала отличает особый характер и идентичность. Это касается и бажовских сказов, и поэзии уральского рок-н-ролла.

Здесь cформировалась культурная среда, сочетающая мрачную романтику, народную мифологию и профессиональные легенды. Я раскрою секреты мастерства уральских литераторов и помогу сделать первые шаги в словесности.
Мастер-класс «С редактором на чердаке» (мини-группа)
Мастер-класс «С редактором на чердаке» (мини-группа)
Мастер-класс «С редактором на чердаке» (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание мастер-класса

Мой личный опыт показывает, что писатель — это в первую очередь профессиональный читатель. Чем больше разнообразных книг вы читаете, тем лучше пишете собственные. На литературном мастер-классе я — профессиональный журналист и редактор — раскрою для вас все грани писательского мастерства.

Первая часть посвящена уральской литературе. Мы проанализируем творчество известных авторов — Мамина-Сибиряка, Бажова и Крапивина. А заодно выпьем чаю с конфетами «Уральский рыжик» и «Свердловский метеорит».

Во второй части вы узнаете

  • Что такое нарратив и чем он отличается от сторителлинга/истории/сюжета
  • Как выстроить историю, чтобы читатель не заскучал и прочитал книгу до конца
  • Зачем читать чужие тексты и как делать это правильно
  • Классики, современники или те и другие: кого выбирать в ориентиры
  • Как, вдохновившись чужим романом, не написать вторичный текст и сохранить свой стиль

А под конец каждый из вас напишет свое произведение на специальной бумаге гусиным пером.

Организационные детали

Мастер-класс проходит в уютном помещении, находящемся на 50-м этаже небоскрёба с панорамным видом на город. Если заходите продлить своё пребывание и посетить бассейн или спа-центр (за дополнительную плату), сообщите мне об этом заранее и возьмите купальные принадлежности.

ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 000 ₽
Дети до 12 лет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В в БЦ «Высоцкий»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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