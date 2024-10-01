Писателей Урала отличает особый характер и идентичность. Это касается и бажовских сказов, и поэзии уральского рок-н-ролла. Здесь cформировалась культурная среда, сочетающая мрачную романтику, народную мифологию и профессиональные легенды. Я раскрою секреты мастерства уральских литераторов и помогу сделать первые шаги в словесности.

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Описание мастер-класса

Мой личный опыт показывает, что писатель — это в первую очередь профессиональный читатель. Чем больше разнообразных книг вы читаете, тем лучше пишете собственные. На литературном мастер-классе я — профессиональный журналист и редактор — раскрою для вас все грани писательского мастерства.

Первая часть посвящена уральской литературе. Мы проанализируем творчество известных авторов — Мамина-Сибиряка, Бажова и Крапивина. А заодно выпьем чаю с конфетами «Уральский рыжик» и «Свердловский метеорит».

Во второй части вы узнаете

Что такое нарратив и чем он отличается от сторителлинга/истории/сюжета

Как выстроить историю, чтобы читатель не заскучал и прочитал книгу до конца

Зачем читать чужие тексты и как делать это правильно

Классики, современники или те и другие: кого выбирать в ориентиры

Как, вдохновившись чужим романом, не написать вторичный текст и сохранить свой стиль

А под конец каждый из вас напишет свое произведение на специальной бумаге гусиным пером.

Организационные детали

Мастер-класс проходит в уютном помещении, находящемся на 50-м этаже небоскрёба с панорамным видом на город. Если заходите продлить своё пребывание и посетить бассейн или спа-центр (за дополнительную плату), сообщите мне об этом заранее и возьмите купальные принадлежности.