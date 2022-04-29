Что вас ожидает

Самоцветная слава Урала

Экскурсия начнется на месте, где почти два столетия располагалась Екатеринбургская императорская гранильная фабрика. Вы узнаете, как развивалось камнерезное дело на Урале, какие изделия стали легендарными и какие мастера прославили наши края. Далее проследуем к Геологической аллее в пространстве Исторического сквера, где вы познакомитесь с образцами минералов и горных пород, привезенных с разных уральских месторождений. Чтобы узнать природу их образования, погрузимся в древнюю историю Урала. А после вы проверите полученные знания, отгадав ребусы и загадки.

Центре камнерезного искусства

Здесь вам покажут карту месторождений и дадут поработать на камнерезном круге 19 века. Вы сможете потрогать образцы минералов. И в завершение под руководством опытного мастера изготовите свое первое камнерезное изделие и заберете его с собой. Также в центре есть магазин, где продаются книги, сувениры, образцы минералов и ювелирные изделия.

Организационные детали