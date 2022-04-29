Экскурсия начнется на месте, где почти два столетия располагалась Екатеринбургская императорская гранильная фабрика. Вы узнаете, как развивалось камнерезное дело на Урале, какие изделия стали легендарными и какие мастера прославили наши края. Далее проследуем к Геологической аллее в пространстве Исторического сквера, где вы познакомитесь с образцами минералов и горных пород, привезенных с разных уральских месторождений. Чтобы узнать природу их образования, погрузимся в древнюю историю Урала. А после вы проверите полученные знания, отгадав ребусы и загадки.
Здесь вам покажут карту месторождений и дадут поработать на камнерезном круге 19 века. Вы сможете потрогать образцы минералов. И в завершение под руководством опытного мастера изготовите свое первое камнерезное изделие и заберете его с собой. Также в центре есть магазин, где продаются книги, сувениры, образцы минералов и ювелирные изделия.