Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня

Познакомиться с народным искусством резьбы по камню и сотворить изделие под руководством мастера

Индивидуальная
Урал невозможно представить без его знаменитых самоцветов.

Малахит стал символом отечественной дипломатии в 19 веке, а образ Хозяйки медной горы — одним из самых чарующих в русских сказках.

И конечно, Урал немыслим без мастеров, которые научились, «отсекая лишнее», творить шедевры.

Об истории и тонкостях камнерезного дела вы узнаете на нашей минералогической прогулке.
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Уральские самоцветы и мастер-класс по обработке камня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самоцветная слава Урала

Экскурсия начнется на месте, где почти два столетия располагалась Екатеринбургская императорская гранильная фабрика. Вы узнаете, как развивалось камнерезное дело на Урале, какие изделия стали легендарными и какие мастера прославили наши края. Далее проследуем к Геологической аллее в пространстве Исторического сквера, где вы познакомитесь с образцами минералов и горных пород, привезенных с разных уральских месторождений. Чтобы узнать природу их образования, погрузимся в древнюю историю Урала. А после вы проверите полученные знания, отгадав ребусы и загадки.

Центре камнерезного искусства

Здесь вам покажут карту месторождений и дадут поработать на камнерезном круге 19 века. Вы сможете потрогать образцы минералов. И в завершение под руководством опытного мастера изготовите свое первое камнерезное изделие и заберете его с собой. Также в центре есть магазин, где продаются книги, сувениры, образцы минералов и ювелирные изделия.

Организационные детали

  • Входные билеты и экскурсия по Центру камнерезного искусства с местным сотрудником включены в стоимость программы
  • Если вы не хотите участвовать в мастер-классе, выберите при заказе соответствующую категорию билетов
  • Так как экскурсия проходит и на улице, и в помещении, важно предусмотреть комфортный комплект одежды. Особенно позаботьтесь об этом в зимнее время.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Историческом сквере
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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