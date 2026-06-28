Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Самоцветный пояс уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
Режевский округ запомнится марсианскими пейзажами, процветающими крестьянскими хозяйствами, ухоженными полями и сосновыми лесами. Путешествие по колоритным селам и деревням раскроет древние традиции и обычаи. На Орловой горе откроется панорама города, читать дальшеуменьшить
храм Иоанна Предтечи и россыпи камня Змеевик. Першинские скалы и заводская империя Яковлевых дополнят картину.
Глинское село встретит ароматом выпечки и водопадами, а Голендухино, Клевакино и Точильный ключ - местными промыслами и ремеслами. Липовские карьеры и озеро предложат фантастические виды и возможность найти свой самоцвет. В музее Гвоздя можно будет изготовить сувенир
Лучшее время для посещения «Самоцветного пояса уральской глубинки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и исследований, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы, особенно зимой, условия могут быть менее благоприятными из-за снега и холода, но любители зимних пейзажей найдут в этом своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Орлова гора
Храм Иоанна Предтечи
Першинские скалы
Заводская империя Яковлевых
Липовские карьеры
Музей Гвоздя
Описание экскурсии
Реж и его главные достопримечательности
Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.
Самобытные уральские села и деревни
Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.
Липовские карьеры и озеро
Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя. Раскроете историю этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Программа и начинается и заканчивается в г. Реж. Из Екатеринбурга и обратно вам нужно добраться самостоятельно.
По запросу я могу организовать трансфер и транспортное сопровождение по всему маршруту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Входные билеты и программа в музее Гвоздя (конкурсы, изготовление сувениров) не включены в стоимость — 800 рублей. Также дополнительно оплачивается посещение Липовского карьера: около 150 руб. /чел.
Возможно провести экскурсию для группы больше 10 человек. Доплата за каждого следующего участника — 500 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 439 туристов
Меня зовут Елена. Я родилась и выросла в городе Реж и очень его люблю. Была гидом и научным сотрудником в историческом музее, затем семь лет заведовала минералогическим музеем. С 2012 года работаю в туристической сфере. С радостью покажу вам Реж и его живописные окрестности!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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–
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–
М
Марина
Экскурсия увлекательная и для детей и для взрослых. Елена, очень гибко подстраивается под запросы. Увлекательный рассказ и куча камней в багажник.
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М
Мария
Елена провела отличную экскурсию, структурированную, с глубоким знанием исторического и минералогического материала, при этом легко, шутя и с удовольствием. Экскурсия была интересна как взрослым (не помню чтобы мой муж так читать дальшеуменьшить
внимательно слушал экскурсовода, боясь пропустить хоть одно слово), так и подростку. Рекомендую всем экскурсию, кто хочет познакомиться с историей города Режа, окрестными деревнями с их уникальными природными достопримечательностями и узнать все о местных минералах.
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Анастасия
Были на экскурсии 4 января две семьи, возраст разный: взрослые, любопытные до деталей мужчины, трое вечно недовольных подростка 16-17 лет и неугомонные дети 8 и 9 лет. И никто из читать дальшеуменьшить
нашей компании не остался недоволен или хотя бы равнодушен. Интересно и нескучно было всем! Дети спускались на попе из пещеры и в карьере в замёрзшее озеро, подростки тоже налазились по интересным локациям. Взрослые получали ответы на каждый вопрос. А знания Елены о камнях и минералах вообще поражают, любой по составу расскажет! Посмотрели и горы, и пещеры, и карьеры, и водопадик, и целебный источник, и бывшие производства, увидели весь городок с высоты - вид с холма, где расположен храм Иоанна Предтечи был бесподобен, обязательно стоит сюда подняться. Действительно увидели, что камни и самоцветы можно здесь найти под ногами. Был организован очень вкусный обед, душевный по-домашнему. Все сказали, что это была лучшая экскурсия в нашей поездке. Спасибо большое, Елена, за отличную экскурсию и великолепный день!
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М
Михаил
Все хорошо организовано. Материала много, излагается живо и увлекательно. Обед с домашней выпечкой вне всяких похвал. Подкупает то, что рассказывает житель города про свои места и историю, глубоко и интересно. читать дальшеуменьшить
Посетили места исторической добычи стойких материалов для мартена, заехали на родник, который отдыхал, и его пришлось будить. Повидали места, где добываются не только рудные материалы, но и самоцветы. Узнали, что в этих краях есть растения, берущие начало и происхождение с ледникового периода. В фото кусок породы с крошечными кристаллами, которые встречаются всего лишь в трех месторождениях на планете. Встреттли бурундука в Липовке.
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К
Ксения
Прекрасно провели день на прогулке в близ лежащих от Екатеринбурга красивых местах! Елена отличный рассказчик, ответит на любой вопрос, учтет все пожелания, кому-то интересно слушать общие факты, кому-то про геологию, Елена прекрасно подстраивается:) мы отлично пообщались на разные темы, послушали интересности, и активно погуляли! Обед был восхитительным!) особенно булочки с черемухой!
+2
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Олеся
Очень понравилась экскурсия. Ребенок неровно дышит к минералам, это была причина по которой мы экскурсию выбрали. Но, было все, мы узнали новое об истории края, полюбовались природой и, конечно нашли много камней)) ребенок счастлив)) Спасибо Елене! У нас остались самые лучшие впечатления) И, для будущих туристов, если Елена говорит брать купальники, не сопротивлялись)))
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