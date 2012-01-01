Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

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Реж и живописные уральские села

Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Режевский округ покорит вас марсианскими пейзажами, сильными и процветающими крестьянскими хозяйствами, ухоженными полями и сосновыми лесами.

Вы проедете по колоритным селам и деревням, раскроете их древние традиции и обычаи, услышите интересные факты о формировании Уральских гор ⛰️ и узнаете о коренных народах и культурах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села

Что вас ожидает

Реж и его главные достопримечательности
Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы ⛰️ — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь 👣 по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.

Самобытные уральские села и деревни
Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.

Липовские карьеры и озеро
Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей 🖼 Гвоздя. Раскроете историю 📖 этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир 🎁.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘 и начинается и заканчивается в г. Реж. Из Екатеринбурга и обратно вам нужно добраться самостоятельно.
  • По запросу я могу организовать трансфер и транспортное сопровождение по всему маршруту. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты 🎫 и программа в музее Гвоздя (конкурсы, изготовление сувениров) не включены в стоимость — 800 рублей
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села
Реж и живописные уральские села

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я родилась и выросла в городе Реж и очень его люблю. Была гидом и научным сотрудником в историческом музее, затем семь лет заведовала минералогическим музеем. С 2012 года работаю в туристической сфере. С радостью покажу вам Реж и его живописные окрестности!
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