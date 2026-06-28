Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Лучшее время для посещения «Самоцветного пояса уральской глубинки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и исследований, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы, особенно зимой, условия могут быть менее благоприятными из-за снега и холода, но любители зимних пейзажей найдут в этом своё очарование.

Режевский округ запомнится марсианскими пейзажами, процветающими крестьянскими хозяйствами, ухоженными полями и сосновыми лесами. Путешествие по колоритным селам и деревням раскроет древние традиции и обычаи. На Орловой горе откроется панорама города,

храм Иоанна Предтечи и россыпи камня Змеевик. Першинские скалы и заводская империя Яковлевых дополнят картину. Глинское село встретит ароматом выпечки и водопадами, а Голендухино, Клевакино и Точильный ключ - местными промыслами и ремеслами. Липовские карьеры и озеро предложат фантастические виды и возможность найти свой самоцвет. В музее Гвоздя можно будет изготовить сувенир

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Реж и его главные достопримечательности

Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.

Самобытные уральские села и деревни

Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.

Липовские карьеры и озеро

Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя. Раскроете историю этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир.

Организационные детали