Мои заказы

Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге

Выгравировать уникальный символ на подвеске и больше узнать о ювелирном деле
В ювелирной мастерской вы прикоснётесь к тайнам создания украшений — и шаг за шагом создадите собственную медную подвеску.

Под руководством мастера вы перенесёте рисунок, освоите основы гравировки и уйдёте с небольшим, но по-настоящему личным и уникальным сувениром.
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге© Светлана
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге© Светлана
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге© Светлана

Описание мастер-класса

Сначала вы познакомитесь с работой ювелирной мастерской изнутри и узнаете:

  • что такое финагель, ригель, штангенциркуль и для чего ювелиры их используют
  • как плетутся цепи вручную
  • чем отличается уральская филигрань
  • как проще всего перенести рисунок на медную подвеску

Затем — изготовите своими руками сувенир из меди

  • Вы нанесёте рисунок на подвеску из гладкой меди с помощью простой белой гуаши и карандаша
  • С помощью бормашины и алмазной насадки выгравируете свой рисунок (под руководством опытного ювелира!)

Организационные детали

  • Ювелирная мастерская расположена в самом центре города. Все материалы включены в стоимость
  • Выгравировать можно букву, символ, простой рисунок. Готовое изделие вы сразу заберёте с собой
  • Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 10 лет

в понедельник, пятницу и субботу в 17:00, в среду в 14:00, в воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Малышева и Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 17:00, в среду в 14:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1351 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила
читать дальше

«Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

С Екатеринбургом на «ты»
Пешая
2 часа
139 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
1 дек в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
2 дек в 16:30
4 дек в 16:30
от 7800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге