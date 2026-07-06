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Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге

Выгравировать уникальный символ на подвеске и больше узнать о ювелирном деле
В ювелирной мастерской вы прикоснётесь к тайнам создания украшений — и шаг за шагом создадите собственную медную подвеску.

Под руководством мастера вы перенесёте рисунок, освоите основы гравировки и уйдёте с небольшим, но по-настоящему личным и уникальным сувениром.
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге
Медный сувенир своими руками: мастер-класс в Екатеринбурге

Описание мастер-класса

Сначала вы познакомитесь с работой ювелирной мастерской изнутри и узнаете:

  • что такое финагель, ригель, штангенциркуль и для чего ювелиры их используют
  • как плетутся цепи вручную
  • чем отличается уральская филигрань
  • как проще всего перенести рисунок на медную подвеску

Затем — изготовите своими руками сувенир из меди

  • Вы нанесёте рисунок на подвеску из гладкой меди с помощью простой белой гуаши и карандаша
  • С помощью бормашины и алмазной насадки выгравируете свой рисунок (под руководством опытного ювелира!)

Организационные детали

  • Ювелирная мастерская расположена в самом центре города. Все материалы включены в стоимость
  • Выгравировать можно букву, символ, простой рисунок. Готовое изделие вы сразу заберёте с собой
  • Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 10 лет
  • С вами будет профессиональный ювелир

в понедельник, пятницу и субботу в 17:00, в среду в 14:00, в воскресенье в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Малышева и Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 17:00, в среду в 14:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1463 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться
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и разрабатывать новые интересные маршруты. Сотрудничаю с Музеем истории Екатеринбурга. Люблю не только рассказывать о городе, но и знакомить гостей с его гастрономией. Сотрудничаю с местными кафе и ресторанами, поэтому могу предложить приятные бонусы и скидки в некоторых заведениях после экскурсии.

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