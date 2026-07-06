В ювелирной мастерской вы прикоснётесь к тайнам создания украшений — и шаг за шагом создадите собственную медную подвеску.
Под руководством мастера вы перенесёте рисунок, освоите основы гравировки и уйдёте с небольшим, но по-настоящему личным и уникальным сувениром.
Под руководством мастера вы перенесёте рисунок, освоите основы гравировки и уйдёте с небольшим, но по-настоящему личным и уникальным сувениром.
Описание мастер-класса
Сначала вы познакомитесь с работой ювелирной мастерской изнутри и узнаете:
- что такое финагель, ригель, штангенциркуль и для чего ювелиры их используют
- как плетутся цепи вручную
- чем отличается уральская филигрань
- как проще всего перенести рисунок на медную подвеску
Затем — изготовите своими руками сувенир из меди
- Вы нанесёте рисунок на подвеску из гладкой меди с помощью простой белой гуаши и карандаша
- С помощью бормашины и алмазной насадки выгравируете свой рисунок (под руководством опытного ювелира!)
Организационные детали
- Ювелирная мастерская расположена в самом центре города. Все материалы включены в стоимость
- Выгравировать можно букву, символ, простой рисунок. Готовое изделие вы сразу заберёте с собой
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 10 лет
- С вами будет профессиональный ювелир
в понедельник, пятницу и субботу в 17:00, в среду в 14:00, в воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Малышева и Вайнера
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 17:00, в среду в 14:00, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 1463 туристов
Я родилась и всю жизнь живу в Екатеринбурге, который искренне люблю, и с удовольствием знакомлю с ним путешественников. Окончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства, продолжаю учиться
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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