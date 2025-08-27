Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Екатеринбургу, где вы познакомитесь с историей и культурой города. Включён обед в уютном кафе
Добро пожаловать в Екатеринбург! За один день участники смогут пройтись по старинным улицам и современным кварталам, увидеть виды с 52-го этажа небоскрёба и услышать истории о последних днях царской семьи.
Программа включает посещение Храма на Крови, границы Европы и Азии, монастыря Ганина Яма и смотровой площадки БЦ «Высоцкий». Эта поездка позволит прочувствовать дух Урала, его силу и красоту, оставив незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
🌆 Увидеть ключевые достопримечательности за один день
🕌 Посетить исторические и культурные места
🚶♂️ Пройтись по старинным улицам и современным кварталам
09:00 — обзорная экскурсия по Екатеринбургу + Храм на Крови
В нашей программе:
Плотинка — сердце города
Место, где зародилась уральская золотая лихорадка
Литературный квартал с памятниками деревянного зодчества
Советский Свердловск — «Городок чекистов» и яркие примеры конструктивизма
Улица Ельцина, где рождается будущий «Екатеринбург-Сити»
Храм на Крови, построенный на месте дома инженера Ипатьева
12:00 — обед
Вкусный обед в уютном кафе (включён в стоимость). Возможность отдохнуть и обсудить увиденное.
13:15 — граница Европы и Азии
Здесь вас ждёт ритуал: вы шагнёте из одной части света в другую, загадав желание. Говорят, заветные мечты здесь обязательно сбываются! На границе вы увидите исторический обелиск на старой Сибирской дороге и современный монумент на Ново-Московском тракте.
14:30 — монастырь Ганина Яма
Мы посетим обитель, возведённую в память об императорской семье. Зайдём в храмы, поговорим о роковой дате и послушаем тишину среди сосен. А также изучим музей монастыря с редкими фотографиями, реконструированной подвальной комнатой Ипатьевского дома и материалами о династии Романовых.
17:00 — панорама Екатеринбурга: «Высоцкий» + музей Высоцкого по желанию
Со смотровой площадки БЦ «Высоцкий» полюбуемся видом на город и окрестности. По желанию вы сможете посетить музей Владимира Семёновича. Здесь представлены:
Легендарный мерседес артиста
Гастрольный чемодан и сценическая гитара
Воссозданный номер гостиницы «Большой Урал», где он жил, приезжая в Свердловск
Уникальные экспонаты, приобретённые на аукционах
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях, микроавтобусах или автобусах в зависимости от количества человек
Рекомендуемый возраст — 6+
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 240 туристов
Представляю туроператор в регионе. Все наши экскурсии проводят одни из лучших гидов города с опытом работы от 10 лет. Они не просто расскажут, а погрузят вас в атмосферу Урала с его легендами и тайнами. Мы поможем вам увидеть Урал с лучшей стороны, а вы просто наслаждайтесь!
Олеся
27 авг 2025
Благодарим организатора Дениса, а так же нашего гида Татьяну! Мы остались в восторге: начиная от самого города до еды в ресторане. Вся программа продумана до мелочей, что не может не оставить лишь положительный отзыв! Спасибо! Бесконечно рекомендуем!
Лариса
25 авг 2025
Спасибо большое за такую интересную экскурсию, в которой можно узнать об истории Екатеринбурга от начала и до сегодняшнего дня,с большим трепетом посетить Ганину Яму, Храм на крови. Подняться на высотку Высоцкий и постоять одной ногой в Азии,другой в Европе.
А
Анна
24 авг 2025
Спасибо, хорошая экскурсия, рекомендую
Ю
Юлия
19 авг 2025
Экскурсовод Любовь - очень приятная, вежливая, доброжелательная. У нее прекрасный голос, слушать одно удовольствие. Как раз нужна была экскурсия на весь день с максимальным количеством мест для посещения, т. к. были в городе не долго. Очень понравилось в Ганиной Яме. Спасибо большое!
М
Мария
17 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Всё продумано: и маршрут и наполнение. Экскурсовод Любовь огромная молодчина
Елена
11 авг 2025
Вся поездка прошла замечательно. Идеально для знакомства с городом, совмещает в себе несколько экскурсий за один день! Буду советовать друзьям.
Валентина
10 авг 2025
В конце экскурсии раздались аплодисменты 👏🏻 и как вы считаете, какая она была? - Великолепная🔥
Ранее я уже ходила на пешую экскурсию по центру, и конец той, стал началом этой. Все читать дальше
так лаконично, не затянуто. Так легко и интересно рассказывать историю - заслуживает большого внимания!
Все организовано- послушали, погуляли, сувениры купили- едем дальше. Хватило времени и на самостоятельное исследование мест.
Отдельно спасибо за обед (который также был включен в стоимость)
Спасибо большое за то, что вы делаете. Я под приятным впечатлением ❤️
Г
Галина
6 авг 2025
Экскурсию через Tripster заказывала впервые. Экскурсия проходила на комфортабельном автобусе,водителю респект. Описание на сайте соответствует с тем, что было в поездке. У нас была большая группа экскурсантов, было грамотно рассчитанное читать дальше
время для посещения каждого объекта. Замечательный гид Люба очень много рассказала исторических фактов,пешеходная экскурсия на Плотинке совпала с празднованием ВДВ, одно другому не помешало. Восьмичасовая экскурсия пролетела как один миг,слушали ее на одном дыхании. От экскурсии под большим впечатлением!
Виктор
4 авг 2025
Экскурсия отличная. Познакомились с Екатеринбургом. Экскурсовод Любовь рассказывала интересно, приятно было слушать. Видно, что Любовь гордится своим городом!
О
Ольга
3 авг 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия, когда можно посетить за 1 день много мест, а также сытно поесть
Нелли
28 июл 2025
Большое спасибо за экскурсию! Максимально информативно, комфортно, интересно. Достаточно времени на локациях, классный экскурсовод Любовь! Рекомендую для знакомства с Екатеринбургом!
Анна
27 июл 2025
Спасибо большое команде организаторов! Все прошло очень интересно и познавательно!
Анна
27 июл 2025
Все супер!!!
Наталья
21 июл 2025
Чудесная экскурсия с прекрасным гидом Маргаритой-профи своего дела! Это было самым верным нашим решением- при первом посещении Екатеринбурга купить тариф *Все и сразу в Екатеринбурге* Рекомендуем туристам именно в первый читать дальше
день своего путешествия начать знакомство с городом именно с нее, и потом ваши впечатления в последующие дни будут уже накладываться на полученную "базу", поймёте, что именно хотели бы посетить ещё раз, куда надо обязательно сходить! В экскурсию были включены все самые важные достопримечательности, обзорная экскурсия по городу, и, конечно, посещение Ганиной Ямы (там была удивительная девушка -экскурсовод, к сожалению не запомнили ее имя). Порадовал нас и вкусный обед в кафе. Рекомендуем всем, вы точно останетесь довольны!
Р
Рашида
17 июл 2025
Экскурсия была организована четко, по времени без задержек и спешки. Автобус был очень чистый, комфортный, водитель аккуратный. Огорчило, что все таки мы были не настоящей границе Европа-Азия, а в Ганиной читать дальше
яме, было бы неплохо, чтобы наш гид или гид в самом монастыре провели бы нам экскурсию. Мы попали под проливной дождь, бегали от одной церкви к другой, и самостоятельно изучали информацию по стендам в музее, посвященном семье Романовых и на улице.