За один день участники смогут пройтись по старинным улицам и современным кварталам, увидеть виды с 52-го этажа небоскрёба и услышать истории о последних днях царской семьи. Программа включает посещение Храма на Крови, границы Европы и Азии, монастыря Ганина Яма и смотровой площадки БЦ «Высоцкий». Эта поездка позволит прочувствовать дух Урала, его силу и красоту, оставив незабываемые впечатления

Описание экскурсии

09:00 — обзорная экскурсия по Екатеринбургу + Храм на Крови

В нашей программе:

Плотинка — сердце города

Место, где зародилась уральская золотая лихорадка

Литературный квартал с памятниками деревянного зодчества

Советский Свердловск — «Городок чекистов» и яркие примеры конструктивизма

Улица Ельцина, где рождается будущий «Екатеринбург-Сити»

Храм на Крови, построенный на месте дома инженера Ипатьева

12:00 — обед

Вкусный обед в уютном кафе (включён в стоимость). Возможность отдохнуть и обсудить увиденное.

13:15 — граница Европы и Азии

Здесь вас ждёт ритуал: вы шагнёте из одной части света в другую, загадав желание. Говорят, заветные мечты здесь обязательно сбываются! На границе вы увидите исторический обелиск на старой Сибирской дороге и современный монумент на Ново-Московском тракте.

14:30 — монастырь Ганина Яма

Мы посетим обитель, возведённую в память об императорской семье. Зайдём в храмы, поговорим о роковой дате и послушаем тишину среди сосен. А также изучим музей монастыря с редкими фотографиями, реконструированной подвальной комнатой Ипатьевского дома и материалами о династии Романовых.

17:00 — панорама Екатеринбурга: «Высоцкий» + музей Высоцкого по желанию

Со смотровой площадки БЦ «Высоцкий» полюбуемся видом на город и окрестности. По желанию вы сможете посетить музей Владимира Семёновича. Здесь представлены:

Легендарный мерседес артиста

Гастрольный чемодан и сценическая гитара

Воссозданный номер гостиницы «Большой Урал», где он жил, приезжая в Свердловск

Уникальные экспонаты, приобретённые на аукционах

