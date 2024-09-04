Существует стереотип, что в дореволюционной России деловым миром безраздельно правили мужчины. Но так ли это? Я расскажу вам о судьбе пяти женщин, которые внесли вклад в экономику города. На иммерсивной части прогулки вы попробуете догадаться, какие сферы развивали наши героини. Для этого вам потребуется включить все органы чувств и даже интуицию!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Какой Екатеринбург вы увидите со мной

Образ Екатеринбурга ассоциируется с брутальным рабочим, но мы попробуем разглядеть женское «лицо» города — тоже сильное и волевое.

Что вас ожидает

Прогулка по центральным улицам

Начнём экскурсию с того места, где когда-то стоял железоделательный завод, а в 1887 году проходила масштабная выставка достижений промышленности и хозяйства. На торговом Покровском проспекте пройдём мимо особняков 19–20 века. И рассмотрим здание, в котором был первый автосалон Екатеринбурга.

Бизнес-леди прошлого

В окружении исторической застройки поговорим о том, как женщины приходили в предпринимательство, получалось ли у них конкурировать с мужчинами и совмещать бизнес с семьёй. Вам понадобятся осязание, слух, обоняние, зрение и даже интуиция, чтобы разгадать, чем занимались наши героини.

Вы узнаете:

что самая богатая женщина Российской империи делала на Плотинке

как женщины разделили рынок

как справлялись с потолком цен

какие способы рекламы применялись в прошлом

Организационные детали

Вы можете посетить экскурсию с детьми, но содержание программы рассчитано на взрослую аудиторию.