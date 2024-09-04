(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Узнать, как предпринимательницы Екатеринбурга разделили рынок и совмещали бизнес с семьёй
Существует стереотип, что в дореволюционной России деловым миром безраздельно правили мужчины. Но так ли это? Я расскажу вам о судьбе пяти женщин, которые внесли вклад в экономику города. На иммерсивной части прогулки вы попробуете догадаться, какие сферы развивали наши героини. Для этого вам потребуется включить все органы чувств и даже интуицию!
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Какой Екатеринбург вы увидите со мной
Образ Екатеринбурга ассоциируется с брутальным рабочим, но мы попробуем разглядеть женское «лицо» города — тоже сильное и волевое.
Что вас ожидает
Прогулка по центральным улицам
Начнём экскурсию с того места, где когда-то стоял железоделательный завод, а в 1887 году проходила масштабная выставка достижений промышленности и хозяйства. На торговом Покровском проспекте пройдём мимо особняков 19–20 века. И рассмотрим здание, в котором был первый автосалон Екатеринбурга.
Бизнес-леди прошлого
В окружении исторической застройки поговорим о том, как женщины приходили в предпринимательство, получалось ли у них конкурировать с мужчинами и совмещать бизнес с семьёй. Вам понадобятся осязание, слух, обоняние, зрение и даже интуиция, чтобы разгадать, чем занимались наши героини.
Вы узнаете:
что самая богатая женщина Российской империи делала на Плотинке
как женщины разделили рынок
как справлялись с потолком цен
какие способы рекламы применялись в прошлом
Организационные детали
Вы можете посетить экскурсию с детьми, но содержание программы рассчитано на взрослую аудиторию.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 841 туриста
Меня зовут Марина. Я индивидуальный гид и создательница авторских маршрутов по Екатеринбургу.
Окончила исторический факультет Уральского государственного университета по специальности социально-культурный сервис и туризм. Прошла повышение квалификации в школах гида: Уральского федерального университета, «Москва глазами инженера», Белой башни, Клуба друзей Шарташа. Получена аттестация гида по Свердловской области.
Мечтаю написать женскую историю города. Мои увлечения: велопрогулки, путешествия, монтаж видео.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
4 сен 2024
Не первый мой опыт экскурсий с гидом, но первый в родном городе! Удивительные и неожиданные факты показанные через судьбы женщин-предпринимательниц. Отдельно отмечу подачу материала- очень интересно- спойлерить не буду:)))