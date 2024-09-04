(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности

Узнать, как предпринимательницы Екатеринбурга разделили рынок и совмещали бизнес с семьёй
Существует стереотип, что в дореволюционной России деловым миром безраздельно правили мужчины. Но так ли это? Я расскажу вам о судьбе пяти женщин, которые внесли вклад в экономику города. На иммерсивной части прогулки вы попробуете догадаться, какие сферы развивали наши героини. Для этого вам потребуется включить все органы чувств и даже интуицию!
5
1 отзыв
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Какой Екатеринбург вы увидите со мной

Образ Екатеринбурга ассоциируется с брутальным рабочим, но мы попробуем разглядеть женское «лицо» города — тоже сильное и волевое.

Что вас ожидает

Прогулка по центральным улицам

Начнём экскурсию с того места, где когда-то стоял железоделательный завод, а в 1887 году проходила масштабная выставка достижений промышленности и хозяйства. На торговом Покровском проспекте пройдём мимо особняков 19–20 века. И рассмотрим здание, в котором был первый автосалон Екатеринбурга.

Бизнес-леди прошлого

В окружении исторической застройки поговорим о том, как женщины приходили в предпринимательство, получалось ли у них конкурировать с мужчинами и совмещать бизнес с семьёй. Вам понадобятся осязание, слух, обоняние, зрение и даже интуиция, чтобы разгадать, чем занимались наши героини.

Вы узнаете:

  • что самая богатая женщина Российской империи делала на Плотинке
  • как женщины разделили рынок
  • как справлялись с потолком цен
  • какие способы рекламы применялись в прошлом

Организационные детали

Вы можете посетить экскурсию с детьми, но содержание программы рассчитано на взрослую аудиторию.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 сен 2024
Не первый мой опыт экскурсий с гидом, но первый в родном городе! Удивительные и неожиданные факты показанные через судьбы женщин-предпринимательниц. Отдельно отмечу подачу материала- очень интересно- спойлерить не буду:)))

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