Индивидуальная
до 10 чел.
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Узнайте, как женщины дореволюционной России влияли на экономику Екатеринбурга. Прогулка с элементами иммерсивности и загадками для интуиции
Начало: На улице Горького
Сегодня в 15:00
18 авг в 15:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиоспектакль «Уралмаш» (без гида)
Самостоятельный променад по самому звучному и известному району Екатеринбурга
Начало: Возле Уралмашзавода
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Стать героем своего приключения, сделать его легендарным и перенести этот опыт в жизнь
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
21 авг в 11:00
23 авг в 11:00
4900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим2 августа 2025Нас было 3 человека, и мы очень рады что взяли эту экскурсию у Марины.
Было интересно слушать рассказы о (не)женском деле, при этом смотря на сохранившиеся магазины того времени. А небольшие элементы иммерсивности, улучшали восприятие.
Можем только порекомендовать и вам посетить.
- ТТатьяна20 июня 2025Во-первых, Марина хороший экскурсовод. Она хорошо рассказывает, понятно и интересно. У нее подобраны интересные фотографии для иллюстрации рассказа, она их
- ЮЮлия4 сентября 2024Не первый мой опыт экскурсий с гидом, но первый в родном городе! Удивительные и неожиданные факты показанные через судьбы женщин-предпринимательниц. Отдельно отмечу подачу материала- очень интересно- спойлерить не буду:)))
