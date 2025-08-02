читать дальше

даже раскрасила с помощью ИИ (классно получилось). Она стильно выглядит - продуманный образ со шляпкой просто супер, я вот вообще не представляю, как стилизовать шляпу на себе. А она может, ага.

Ну и во-вторых, тема нестандартная. Это ж сколько надо рыться в архивах, чтобы накопать такой инфы - уму непостижимо! Тянет на на полноценное исследование. Приятно иметь дело с человеком, который знает гораздо больше, чем написано в программе экскурсии. И когда вопросы задаёшь, он только радуется и с энтузиазмом делится своими знаниями.

Для нас, как для гостей города, было очень интересно почувствовать и узнать Екатеринбург через конкретных людей, вот этих вот купчих, живших больше 100 лет назад. Это и есть настоящая живая история, а не даты партсъездов и год рождения цезаря.