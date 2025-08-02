Мои заказы

Иммерсивные экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Екатеринбурге, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
(Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
Узнайте, как женщины дореволюционной России влияли на экономику Екатеринбурга. Прогулка с элементами иммерсивности и загадками для интуиции
Начало: На улице Горького
Сегодня в 15:00
18 авг в 15:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиоспектакль «Уралмаш» (без гида)
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Аудиоспектакль «Уралмаш» (без гида)
Самостоятельный променад по самому звучному и известному району Екатеринбурга
Начало: Возле Уралмашзавода
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
700 ₽ за человека
Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Стать героем своего приключения, сделать его легендарным и перенести этот опыт в жизнь
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
21 авг в 11:00
23 авг в 11:00
4900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    2 августа 2025
    (Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
    Нас было 3 человека, и мы очень рады что взяли эту экскурсию у Марины.
    Было интересно слушать рассказы о (не)женском деле, при этом смотря на сохранившиеся магазины того времени. А небольшие элементы иммерсивности, улучшали восприятие.
    Можем только порекомендовать и вам посетить.
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    (Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
    Во-первых, Марина хороший экскурсовод. Она хорошо рассказывает, понятно и интересно. У нее подобраны интересные фотографии для иллюстрации рассказа, она их
    читать дальше

    даже раскрасила с помощью ИИ (классно получилось). Она стильно выглядит - продуманный образ со шляпкой просто супер, я вот вообще не представляю, как стилизовать шляпу на себе. А она может, ага.
    Ну и во-вторых, тема нестандартная. Это ж сколько надо рыться в архивах, чтобы накопать такой инфы - уму непостижимо! Тянет на на полноценное исследование. Приятно иметь дело с человеком, который знает гораздо больше, чем написано в программе экскурсии. И когда вопросы задаёшь, он только радуется и с энтузиазмом делится своими знаниями.
    Для нас, как для гостей города, было очень интересно почувствовать и узнать Екатеринбург через конкретных людей, вот этих вот купчих, живших больше 100 лет назад. Это и есть настоящая живая история, а не даты партсъездов и год рождения цезаря.

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    (Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
    Не первый мой опыт экскурсий с гидом, но первый в родном городе! Удивительные и неожиданные факты показанные через судьбы женщин-предпринимательниц. Отдельно отмечу подачу материала- очень интересно- спойлерить не буду:)))

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. (Не) женское дело: экскурсия с элементами иммерсивности
  2. Аудиоспектакль «Уралмаш» (без гида)
  3. Екатеринбург: иммерсивное путешествие по Тарковскому про путешествие духа
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Уралмаш
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 6500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Иммерсивные», 3 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь