Вы узнаете, как был основан город в 1723 году и какую роль в его основании сыграл император Пётр I. Побываете на месте рождения города-завода — плотине и на Вознесенской горке. Узнаете почему ещё в XIX веке Екатеринбург называли столицей Урала. Увидите красивые богатые купеческие особняки и услышите легенды, связанные с ними.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Познакомитесь с знаменитой своей компактностью планировкой и историей застройки улиц, а также с особенностями архитектуры и зданий города, где великолепно «соседствуют» классицизм и эклектика XVIII-XIX веков, модерн и конструктивизм ХХ века, деревянное зодчество и железобетон. Программа тура • Сбор группы.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
• Завершение программы в центре города. Важная информация:
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
- Питание не включено: можно взять с собой продукты и воду для перекуса.
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плотинка
- Вознесенская горка
- Купеческие особняки
- Памятники советского конструктивизма и др
Что включено
- Экскурсионный автобус
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 ноя 2025
В Екатеринбурге были транзитом, между самолетами было 9 часов ожидания. Решили заранее приобрести экскурсию по городу, познакомиться с историей и достопримечательностью Екатеринбурга. Экскурсия очень понравилась, много узнали нового и интересных фактов о городе. Гид Александр, очень интересно и воодушевленно рассказывал и отвечал на вопросы. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось. 3 часа экскурсии пролетели незаметно.
S
Svetlana
6 ноя 2025
Все очень понравилось, гид очень грамотная, речь развитая, без заикания и слов паразитов. Все во время и по существу. Хотелось бы и посмотреть современный Екатеринбург, некоторые обьекты, которые построились уже совсем недавно, также арена, Высоцкого и т. Д. .
Т
Татьяна
30 окт 2025
Было очень интересно. Экскурсовод Александр рассказывал так, что три часа пролетели как один миг. Спасибо большое!
А
Анастасия
28 окт 2025
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с Александром прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно, не скучно. Маршрут построен по центру города и захватывает все достопримечательности. Однозначно советую компанию и экскурсовода.
М
Мария
21 окт 2025
Очень интересный и эмоциональный рассказ экскурсовода,. Три часа пролетели быстро. Водитель внимательный аккуратный. Экскурсия очень понравилась!
Г
Галина
20 окт 2025
На улице было холодно, автобус не прогретый. После целого часа, почти стояния на одном месте на Плотинке,замерзла даже в зимней одежде. За это время могли бы двигаться пешком и осматривать
А
Анастасия
18 окт 2025
Отличная экскурсия, спасибо профессиональной команде! Погрузились в историю и культуру Екатерибурга, по нашему мнению, лучшая отправная точка для знакомства с городом!
Р
Родчикова
16 окт 2025
Узнала много интересных фактов и событий о городе. Отличный гид Мария. Спасибо.
О
Оксана
14 окт 2025
Хоть и было холодно, но экскурсия нам с мужем понравилось 👍. Мария очень хорошо все рассказала, интересно, очень хорошие впечатление 👍👍👍
И
Инна
4 окт 2025
Хотим выразить благодарность Александру за интересный рассказ об истории образования Екатеринбурга. Интересная поездка, прекрасная, грамотная речь экскурсовода оставила самое яркое впечатление и самые положительные эмоции.
Спасибо огромное!
С
Светлана
4 окт 2025
Гид Тропина Нина Георгиевна замечательно провела экскурсию по всем знаковые местам Екатеринбурга, доходчиво погружая в историю города и края, отвечая на все вопросы.
Л
Любовь
24 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно!!! Очень понравился экскурсовод Александр, интересный рассказ в красках про историко значимые места города. Слушали с интересом рассказчика, как будто интересная аудио книга от которой не хочется отвлекаться.
Н
Надежда
24 сен 2025
Рекомендую гостям города обязательно попасть на экскурсию, после которой будет понятно куда стоит вернуться,
так красиво, понятно, доступно, с огнём в каждом слове… преподнёс нам гид интереснейшую информацию о городе, о его создании, его величии, его значении… было очень комфортно, и надежно перемещение по улицам на автобусе
Т
Татьяна
23 сен 2025
Много раз проходила по местам, входящим в обзор экскурсии, но, с гидом Александром, узнала много нового. В эмоциональном рассказе, вставали образы создателей города, интриги, взлеты и падения. На перспективе видно
М
Марина
23 сен 2025
Нашим гидом был Александр. Благодарим его за проведенную экскурсию. Отвечал на все интересующиеся нас вопросы. У него грамотно поставленная речь, очень доступно объясняет и интересно рассказывает о своём городе. Три часа пролетели очень быстро. Очень доброжелательный человек!
