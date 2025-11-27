И Ирина В Екатеринбурге были транзитом, между самолетами было 9 часов ожидания. Решили заранее приобрести экскурсию по городу, познакомиться с историей и достопримечательностью Екатеринбурга. Экскурсия очень понравилась, много узнали нового и интересных фактов о городе. Гид Александр, очень интересно и воодушевленно рассказывал и отвечал на вопросы. Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось. 3 часа экскурсии пролетели незаметно.

S Svetlana Все очень понравилось, гид очень грамотная, речь развитая, без заикания и слов паразитов. Все во время и по существу. Хотелось бы и посмотреть современный Екатеринбург, некоторые обьекты, которые построились уже совсем недавно, также арена, Высоцкого и т. Д. .

Т Татьяна Было очень интересно. Экскурсовод Александр рассказывал так, что три часа пролетели как один миг. Спасибо большое!

А Анастасия Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с Александром прошла на одном дыхании. Интересно, познавательно, не скучно. Маршрут построен по центру города и захватывает все достопримечательности. Однозначно советую компанию и экскурсовода.

М Мария Очень интересный и эмоциональный рассказ экскурсовода,. Три часа пролетели быстро. Водитель внимательный аккуратный. Экскурсия очень понравилась!

Г Галина читать дальше окрестности,но мы практически стояли и слушали гида. Рассказывала гид интересно. Но маршрут не продуман. После этого опять сели в холодный автобус,водитель видимо, экономил на чем то,хотя гид его просила подогреть салон. В итоге,достопримечательности через окно. Единственное, остановились у храма,на 20 минут,где я и отогревалась в нем. Этот час на Плотинке на улице на одном месте и водитель, жадный до тепла,испортили всю экскурсию. Гиду 4* из 5 На улице было холодно, автобус не прогретый. После целого часа, почти стояния на одном месте на Плотинке,замерзла даже в зимней одежде. За это время могли бы двигаться пешком и осматривать

А Анастасия Отличная экскурсия, спасибо профессиональной команде! Погрузились в историю и культуру Екатерибурга, по нашему мнению, лучшая отправная точка для знакомства с городом!

Р Родчикова Узнала много интересных фактов и событий о городе. Отличный гид Мария. Спасибо.

О Оксана Хоть и было холодно, но экскурсия нам с мужем понравилось 👍. Мария очень хорошо все рассказала, интересно, очень хорошие впечатление 👍👍👍

И Инна Хотим выразить благодарность Александру за интересный рассказ об истории образования Екатеринбурга. Интересная поездка, прекрасная, грамотная речь экскурсовода оставила самое яркое впечатление и самые положительные эмоции.

Спасибо огромное!

С Светлана Гид Тропина Нина Георгиевна замечательно провела экскурсию по всем знаковые местам Екатеринбурга, доходчиво погружая в историю города и края, отвечая на все вопросы.

Л Любовь Экскурсия прошла замечательно!!! Очень понравился экскурсовод Александр, интересный рассказ в красках про историко значимые места города. Слушали с интересом рассказчика, как будто интересная аудио книга от которой не хочется отвлекаться.

Н Надежда Рекомендую гостям города обязательно попасть на экскурсию, после которой будет понятно куда стоит вернуться,

так красиво, понятно, доступно, с огнём в каждом слове… преподнёс нам гид интереснейшую информацию о городе, о его создании, его величии, его значении… было очень комфортно, и надежно перемещение по улицам на автобусе

Т Татьяна читать дальше много зданий, высоких и красивых, узнали, что они из себя представляют, послушали байки местных жителей о тех, или иных объектах. С комом в горле выслушала рассказ Александра о гибели царской семьи. Вроде бы история знакомая, но, как ее приподнез гид, это стоит услышать. Спасибо за экскурсию, отдельная благодарность Александру, чувствуется, как хорошо он знает и любит свой город. Много раз проходила по местам, входящим в обзор экскурсии, но, с гидом Александром, узнала много нового. В эмоциональном рассказе, вставали образы создателей города, интриги, взлеты и падения. На перспективе видно