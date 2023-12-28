Увидеть всё важное, сделать красивые фото и не замёрзнуть
Как в Екатеринбурге оказалась семья Николая II? Благодаря чему в Европе возник тренд на уральский малахит? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.
Акцент во время прогулки сделаем на самые известные достопримечательности и наиболее интересные вехи истории города.
Акцент во время прогулки сделаем на самые известные достопримечательности и наиболее интересные вехи истории города.
Ближайшие даты:
28
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дек
29
дек
дек
30
дек
дек
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Самую красивую мэрию России
- Сердце Екатеринбурга — Плотинку
- Дом Севастьянова с новой пятитысячной купюры
- Екатеринбургский конструктивизм
- Набережную реки Исеть с видом на Екатеринбург-Сити
- Усадьбы купцов-золотопромышленников
- Храм на крови
Всего осмотрим около 30-40 объектов, ярко повествующих о славной истории столицы Урала.
Вы узнаете:
- Почему Екатеринбургу посчастливилось родиться в рубашке
- Как изменился завод и город за 300 лет своей истории
- Кто разбогател во время первой в мире золотой лихорадки
- Благодаря чему в Европе возник тренд на уральский малахит
- Как в Екатеринбурге оказалась семья Николая II и где находился дом Ипатьева
- Что писал о Свердловске Владимир Маяковский и где в городе жила Лиля Брик
- Почему Свердловск стал крупнейшим центром советской оборонной промышленности
- Какие здания Екатеринбурга попали на новую пятитысячную купюру
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе за кофе или чаем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Площади 1905 года
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 526 туристов
Меня зовут Владимир, я профессиональный гид в Екатеринбурге с многолетним стажем. Образование: история международных отношений. Люблю родной город и постоянно стремлюсь узнавать о нём что-то новое. Провёл около 1000 экскурсий: индивидуальных и групповых. Мой Екатеринбург — это динамичный город с богатой историей, яркой архитектурой, неповторимой атмосферой и талантливыми жителями. Нам есть, чем гордиться и что показать гостям!
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