Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Увидеть всё важное, сделать красивые фото и не замёрзнуть

Как в Екатеринбурге оказалась семья Николая II? Благодаря чему в Европе возник тренд на уральский малахит? Об этом и многом другом поговорим на экскурсии.

Акцент во время прогулки сделаем на самые известные достопримечательности и наиболее интересные вехи истории города.
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Зимний Екатеринбург: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
3
янв
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5
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Самую красивую мэрию России
  • Сердце Екатеринбурга — Плотинку
  • Дом Севастьянова с новой пятитысячной купюры
  • Екатеринбургский конструктивизм
  • Набережную реки Исеть с видом на Екатеринбург-Сити
  • Усадьбы купцов-золотопромышленников
  • Храм на крови

Всего осмотрим около 30-40 объектов, ярко повествующих о славной истории столицы Урала.

Вы узнаете:

  • Почему Екатеринбургу посчастливилось родиться в рубашке
  • Как изменился завод и город за 300 лет своей истории
  • Кто разбогател во время первой в мире золотой лихорадки
  • Благодаря чему в Европе возник тренд на уральский малахит
  • Как в Екатеринбурге оказалась семья Николая II и где находился дом Ипатьева
  • Что писал о Свердловске Владимир Маяковский и где в городе жила Лиля Брик
  • Почему Свердловск стал крупнейшим центром советской оборонной промышленности
  • Какие здания Екатеринбурга попали на новую пятитысячную купюру

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе за кофе или чаем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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