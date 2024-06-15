Найдено 4 экскурсии в категории « На микроавтобусе » в Екатеринбурге, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом Начало: У колледжа им. Ползунова «В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе» Расписание: в субботу в 10:00 1 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4.5 часа Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии Начало: У Храма на Крови «В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе» Расписание: в воскресенье в 10:00 1 700 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма Начало: На ул. Ленина «В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе» Расписание: во вторник и четверг в 13:00 1 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа Обзорная экскурсия по Екатеринбургу Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала (в группе) Начало: На проспекте Ленина «В зависимости от количества людей экскурсия пройдёт на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе» Расписание: в понедельник в 14:00 1 300 ₽ за человека Другие экскурсии Екатеринбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На микроавтобусе»

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