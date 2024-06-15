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Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
«В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
«В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
«В зависимости от количества людей экскурсия будет проходить на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе»
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
«В зависимости от количества людей экскурсия пройдёт на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе»
Расписание: в понедельник в 14:00
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На микроавтобусе»
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