Мои заказы

По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)

Погрузиться в тесные связи столицы Урала с Францией
Екатеринбург и Франция связаны куда прочнее, чем кажется на первый взгляд.

На экскурсии вы поймёте, как уральское железо, камнерезное и ювелирное искусство, наука и театр вплелись в европейский контекст.

Узнаете, какие французы бывали в городе и как французский след до сих пор читается в его истории и культурной жизни.
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)
По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)

Описание экскурсии

  • Мы начнём программу с исторических фактов: всё про уральское железо и сотрудничество с французскими мастерами
  • Увидим место, где находилась знаменитая гранильная фабрика, и обсудим, какой предмет придумали наши умельцы, а затем подарили Франции
  • Познакомимся с шедевром горнозаводской архитектуры, который занял главный приз на всемирной выставке в Париже
  • Попробуем знаменитый французский десерт tarte tatin в настоящем бистро
  • Пройдём мимо здания, в котором начинало работу уральское общество любителей естествознания. Вы узнаете, зачем в Екатеринбург приезжал барон де Бай, ставший его почётным членом
  • Посетим скалы, которые общество показало барону
  • Увидим памятник братьям Люмьер и первый кинотеатр города, а также театр, где пела Патрисия Каас и играл в спектаклях Пьер Ришар
  • Дальше вас ждёт история ювелира Карла Фаберже, предки которого оказались в России. Мы посетим «Камнерезный дом Алексея Антонова» и познакомимся с искусством, которое сегодня продолжает мастер, владелец многочисленных наград мемориального фонда Фаберже
  • В завершении программы пообедаем во французском ресторане

Организационные детали

В стоимость включены трансфер, десерт, обед и входные билеты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 197 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова
читать дальшеуменьшить

отправляться в путь. Эти ощущения бесценны. Наш край суров, но благодарен. Если вы полюбите его, Урал ответит вам взаимностью. Так мы с ним и живём — уже 25 лет в туризме.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии на «По Екатеринбургу - с французским акцентом, десертом и обедом (всё включено)»

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
70 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о роли Петра I и полюбуйтесь архитектурными шедеврами города
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в понедельник в 14:00, в среду в 12:00
2 июн в 10:00
3 июн в 12:00
1600 ₽ за человека
Екатеринбург - столица стрит-арта
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Пешая
2.5 часа
-
20%
168 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: На Площади 1905 г у памятника Ленину
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
5760 ₽7200 ₽ за всё до 6 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по местам, которые изменились, но сохранили свою уникальность. Увидьте, как город стал столицей Урала
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в понедельник в 18:00, во вторник в 16:00, в среду и четверг в 17:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
31 мая в 13:30
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
от 25 000 ₽ за экскурсию