Екатеринбург и Франция связаны куда прочнее, чем кажется на первый взгляд.
На экскурсии вы поймёте, как уральское железо, камнерезное и ювелирное искусство, наука и театр вплелись в европейский контекст.
Узнаете, какие французы бывали в городе и как французский след до сих пор читается в его истории и культурной жизни.
Описание экскурсии
- Мы начнём программу с исторических фактов: всё про уральское железо и сотрудничество с французскими мастерами
- Увидим место, где находилась знаменитая гранильная фабрика, и обсудим, какой предмет придумали наши умельцы, а затем подарили Франции
- Познакомимся с шедевром горнозаводской архитектуры, который занял главный приз на всемирной выставке в Париже
- Попробуем знаменитый французский десерт tarte tatin в настоящем бистро
- Пройдём мимо здания, в котором начинало работу уральское общество любителей естествознания. Вы узнаете, зачем в Екатеринбург приезжал барон де Бай, ставший его почётным членом
- Посетим скалы, которые общество показало барону
- Увидим памятник братьям Люмьер и первый кинотеатр города, а также театр, где пела Патрисия Каас и играл в спектаклях Пьер Ришар
- Дальше вас ждёт история ювелира Карла Фаберже, предки которого оказались в России. Мы посетим «Камнерезный дом Алексея Антонова» и познакомимся с искусством, которое сегодня продолжает мастер, владелец многочисленных наград мемориального фонда Фаберже
- В завершении программы пообедаем во французском ресторане
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, десерт, обед и входные билеты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 197 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова
от 25 000 ₽ за экскурсию