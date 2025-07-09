Стрит-арт (англ.
street art) — направление в современном искусстве, для которого характерны экспрессивность, критическое содержание, активная социальная позиция и протест против коммерциализации искусства. К тому же, это ещё и отличное средство от скуки.
Во время этой прогулки вы поймёте почему Екатеринбург по праву считается российской столицей уличного искусства.
street art) — направление в современном искусстве, для которого характерны экспрессивность, критическое содержание, активная социальная позиция и протест против коммерциализации искусства. К тому же, это ещё и отличное средство от скуки.
Во время этой прогулки вы поймёте почему Екатеринбург по праву считается российской столицей уличного искусства.
Описание аудиогида
Что вас ожидает: Кто мы? Откуда? Куда мы идём?
невольно спрашиваешь себя, гуляя по центру Екатеринбурга. Эти вопросы на крыше здания «поставил» местный уличный художник Тимофей Радя. Маршрут начинается в сквере у Театра Драмы, любимом месте горожан, которое им даже однажды пришлось отстаивать силой. В такие моменты стены города становятся полотнами уличных художников, где они выражают свой манифест. Один из них, «Манифест о свободе и несвободе» вы найдете на одной из самых длинных и старинных улиц Екатеринбурга — 8 Марта. На ней же увидите «уральский малахит» глазами московского художника Данилы Шмелева. Затем отдохнете в зоне отдыха Street Art Line, на улице Малышева, где услышите, как на здании напротив появился самолет. Продолжив прогулку, вы найдете «Логово Черепашек-Ниндзя», узнаете, какое отношение к Екатеринбургу имеют The Beatles и Виктор Цой, а также кто такой Народный Дворник России Б. У. Кашкин. Здесь же сможете перекусить в одном из самых хайповых мест города.
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сквер у Театра Драмы
- Набережная реки Исеть
- Арт-объекты и граффити, созданные на фестивале Стенограффия
- Здание ДОСААФ с самолетом на крыше
- Памятник и граффити The Beatles
- Бывший Кинотеатр Салют
- Плотинка
- Переход Виктора Цоя
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендация атмосферного кафе с секретным стрит-арт объектом
- Подсказки о неформальных достопримечательностях и музеях города
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Октябрьская, 2, Екатеринбург
Завершение: RJQ3+3F Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень неудобное расположение точек на маршруте, приходится петлять и возвращаться откуда пришла, можно было немного логичнее расположить точки и все было бы намного лучше. Слишком длинные паузы между точками, можно было хотя бы немного разбавить их популярными фактами о городе
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