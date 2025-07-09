Что вас ожидает: Кто мы? Откуда? Куда мы идём?

невольно спрашиваешь себя, гуляя по центру Екатеринбурга. Эти вопросы на крыше здания «поставил» местный уличный художник Тимофей Радя. Маршрут начинается в сквере у Театра Драмы, любимом месте горожан, которое им даже однажды пришлось отстаивать силой. В такие моменты стены города становятся полотнами уличных художников, где они выражают свой манифест. Один из них, «Манифест о свободе и несвободе» вы найдете на одной из самых длинных и старинных улиц Екатеринбурга — 8 Марта. На ней же увидите «уральский малахит» глазами московского художника Данилы Шмелева. Затем отдохнете в зоне отдыха Street Art Line, на улице Малышева, где услышите, как на здании напротив появился самолет. Продолжив прогулку, вы найдете «Логово Черепашек-Ниндзя», узнаете, какое отношение к Екатеринбургу имеют The Beatles и Виктор Цой, а также кто такой Народный Дворник России Б. У. Кашкин. Здесь же сможете перекусить в одном из самых хайповых мест города.