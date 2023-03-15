Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга

Стрит-арт англ

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Стрит-арт (англ.

street art) — направление в современном искусстве, для которого характерны экспрессивность, критическое содержание, активная социальная позиция и протест против коммерциализации искусства. К тому же, это ещё и отличное средство от скуки.

Во время этой прогулки вы поймёте почему Екатеринбург по праву считается российской столицей уличного искусства.
Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга
Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга
Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга
Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга
Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга
Аудиопрогулка по столице стрит-арта: о чём говорят стены Екатеринбурга

Что вас ожидает 🤩

  • Сквер у Театра Драмы
  • Набережная реки Исеть
  • Арт-объекты и граффити, созданные на фестивале Стенограффия
  • Здание ДОСААФ с самолетом на крыше
  • Памятник и граффити The Beatles
  • Бывший Кинотеатр Салют
  • Плотинка
  • Переход Виктора Цоя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Кто мы? Откуда? Куда мы идём? — невольно спрашиваешь себя, гуляя по центру Екатеринбурга. Эти вопросы на крыше здания «поставил» местный уличный художник Тимофей Радя.
  • Маршрут начинается в сквере у Театра Драмы, любимом месте горожан, которое им даже однажды пришлось отстаивать силой. В такие моменты стены города становятся полотнами уличных художников, где они выражают свой манифест. Один из них, «Манифест о свободе и несвободе» вы найдете на одной из самых длинных и старинных улиц Екатеринбурга — 8 Марта. На ней же увидите «уральский малахит» глазами московского художника Данилы Шмелева. Затем отдохнете в зоне отдыха Street Art Line, на улице Малышева, где услышите, как на здании напротив появился самолет.
  • Продолжив прогулку, вы найдете «Логово Черепашек-Ниндзя», узнаете, какое отношение к Екатеринбургу имеют The Beatles и Виктор Цой, а также кто такой Народный Дворник России Б. У. Кашкин. Здесь же сможете перекусить в одном из самых хайповых мест города.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендация атмосферного кафе с секретным стрит-арт объектом
  • Подсказки о неформальных достопримечательностях и музеях города
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Октябрьская, 2, Екатеринбург
Завершение: RJQ3+3F Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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