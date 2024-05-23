Гастрономические экскурсии Екатеринбурга

Найдено 10 экскурсий в категории «Гастрономические» в Екатеринбурге, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
«В особенно живописном уголке «Оленьих ручьев» мы устроим пикник: вы перекусите пирогами от одной из лучших пекарен Урала, выпьете душистый травяной чай и попробуете домашний напиток, настоянный на меду с нашей семейной пасеки»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
«Вы увидите здание бывшего Гастронома №5»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 980 за всё до 6 чел.
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
«Ведь город остаётся неисследованным, пока не раскрыт секрет местной кухни»
17 июня в 16:30
18 июня в 16:30
от 7 600 за всё до 10 чел.
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
«☕ За это время мои партнеры в уютном семейном ресторане растопят нам самовар: после насыщенной прогулки будет так приятно насладиться ароматным чаем со сладостями»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
5 870 за всё до 6 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
«После вкусного начала самое время пойти на пешеходную прогулку и подогреть аппетит к следующему гастрономическому пит-стопу»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500 за всё до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Вас будет ждать дегустация алкоголя и уральской кухни»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000 за всё до 5 чел.
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
«Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыки»
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500 за человека
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
«Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду и горячий чай в термосе»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600 за всё до 10 чел.
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
«В стоимость экскурсии включены кофе и десерт на выбор»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800 за всё до 5 чел.
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
«На прощание каждый участник получит рецепт настойки «3 ягоды» от фестиваля аутентичной уральской кухни»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Мы просто в восторге.
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
    Огромное спасибо гиду Константину за отлично проведенную экскурсия. Видно было, что он очень любит свой город, рассказывал все с горящими
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    глазами. И очень хорошо знает историю своего города. + гастрономические местечки были просто супер!!! Попробовали Екатеринбург на глаз и на вкус😊. Очень рекомендую!!!!!

  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    В Екатеринбург - по пабам
    Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
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    как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа. Разные стили, атмосфера, история, форматы. Большое спасибо гиду Елене, автору идеи и очень внимательному человеку. Внимательной и чуткой как к гостям, так и к истории и культуре своих родных мест. Все продумано до мелочей, все заранее предзаказано, все гармонично и соответствует ожиданиям. Нам всем понравилось. Всем рекомендуем!

  • Ю
    Юлианна
    25 марта 2024
    Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
    Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге! Многие уже бывали в
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    Екатеринбурге, в том числе и на экскурсиях, и в этот раз получили более емкую информацию при этом с юмором, анекдотами и поэзией, вкусностями, с теплыми остановками в прохладную погоду! Однозначно бы рекомендовала для компаний- где хочется получить информацию от профессионального эрудированного историка в веселом и легком формате

    Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!
  • А
    Александр
    14 февраля 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Было интересно и познавательно. Светлана прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Ну конечно же Гуля - шеф-повар, провела веселый мастер-класс. Пельмешки удались. Хорошее завершение вечера.
  • А
    Александр
    9 января 2024
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Покупал экскурсию в подарок. Отзыв - «Великолепно». Очень понравились экскурсия и мастер-класс. Огромное спасибо Светлане.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2023
    Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
    Экскурсия понравилась, она полностью соответствовала нашим ожиданиям необычного и приятного формата. Сначала прогулялись по центру города и поговорили о его истории.
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    Потом переместились в симпатичный ресторан русской кухни "Калачи", который расположен в атмосферном купеческом особняке. Мастеркласс по приготовлению пельменей нам проводила шеф-повар ресторана. Попробовали лепить пельмени, манты, хинкали. Потом их с удовольствием отведали) Очень познавательно и нескучно провели вечер!

  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!
  • А
    Александра
    6 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.
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    На привале угостила местной выпечкой. Очень вкусно! Сам путь был достаточно длинный но очень интересный и живописный. Повезло покормить птиц и увидеть местную живность. Рекомендую

    Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Уральские пельмени под архитектурным соусом
    Экскурсия была очень интересная и познавательно. Гид отлично владеет информацией и умеет донести до слушателей. Но у этой экскурсии не
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    было логического завершения. Хотелось бы попробовать уральских пельменей, но нам даже не предложили. Хотя в программе стоит посещение пельменной по желанию. Как то так… ….

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Гастрономические»

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  3. Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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