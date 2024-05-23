1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
«В особенно живописном уголке «Оленьих ручьев» мы устроим пикник: вы перекусите пирогами от одной из лучших пекарен Урала, выпьете душистый травяной чай и попробуете домашний напиток, настоянный на меду с нашей семейной пасеки»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
«Вы увидите здание бывшего Гастронома №5»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пельмешки без спешки: кулинарный опыт в Екатеринбурге
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
«Ведь город остаётся неисследованным, пока не раскрыт секрет местной кухни»
17 июня в 16:30
18 июня в 16:30
от 7 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Познавательная экскурсия по центру Екатеринбурга с посещением старинных заводов, современных зданий и чаепитием в уютном ресторане
Начало: В районе Исторического сквера
«☕ За это время мои партнеры в уютном семейном ресторане растопят нам самовар: после насыщенной прогулки будет так приятно насладиться ароматным чаем со сладостями»
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
5 870₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: около ТЦ «Европа»
«После вкусного начала самое время пойти на пешеходную прогулку и подогреть аппетит к следующему гастрономическому пит-стопу»
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Вас будет ждать дегустация алкоголя и уральской кухни»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Начало: Ул. Горького, 4в, кофейня Водонапорной башни, 1 эт
«Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыки»
Расписание: По договоренности
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
«Рекомендую взять с собой бутерброды или пирожки для пикника, а также воду и горячий чай в термосе»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Завтрак по-конструктивистски + экскурсия
За чашечкой кофе обсудить принципы архитектуры советского авангарда, а затем увидеть всё воочию
Начало: В кофейне на проспекте Ленина
«В стоимость экскурсии включены кофе и десерт на выбор»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
«На прощание каждый участник получит рецепт настойки «3 ягоды» от фестиваля аутентичной уральской кухни»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 мая 2024Мы просто в восторге.
- ИИрина18 апреля 2024Огромное спасибо гиду Константину за отлично проведенную экскурсия. Видно было, что он очень любит свой город, рассказывал все с горящими
- ААлексей17 апреля 2024Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
- ЮЮлианна25 марта 2024Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге! Многие уже бывали в
- ААлександр14 февраля 2024Было интересно и познавательно. Светлана прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Ну конечно же Гуля - шеф-повар, провела веселый мастер-класс. Пельмешки удались. Хорошее завершение вечера.
- ААлександр9 января 2024Покупал экскурсию в подарок. Отзыв - «Великолепно». Очень понравились экскурсия и мастер-класс. Огромное спасибо Светлане.
- ТТатьяна4 ноября 2023Экскурсия понравилась, она полностью соответствовала нашим ожиданиям необычного и приятного формата. Сначала прогулялись по центру города и поговорили о его истории.
- ААнна9 сентября 2023Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
- ААлександра6 сентября 2023Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.
- ЕЕлена12 августа 2023Уральские пельмени под архитектурным соусомЭкскурсия была очень интересная и познавательно. Гид отлично владеет информацией и умеет донести до слушателей. Но у этой экскурсии не
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Екатеринбурга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024