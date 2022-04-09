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Развилки истории в Екатеринбурге

Через станцию Екатеринбурга проходил знаменитый кандальный путь ссыльнокаторжных в Сибирь — однако на этом история связь города и декабристов не заканчивается. Мы прогуляемся от памятника декабристам до Литературного квартала, отыскивая места, связанные с именитыми узниками. На площади 1905 года вы раскроете малоизвестные детали восстания на Сенатской. В центре города выясните, какие неожиданные встречи произошли между именитыми екатеринбуржцами и декабристами. А еще поговорим о зарождении вольнодумных столичных обществ и неожиданных сюжетных поворотах судеб.

Лицо эпохи или смутьяны?

Кем были декабристы — бунтарями, романтическими героями, революционерами? Мы рассмотрим декабризм не как политическое движение, а как лицо целого поколения. Вспомним о Трубецком, Рылееве, Муравьеве-Апостоле, поговорим о «декабристах без декабря», которые не участвовали в восстании на Сенатской площади, но были декабристами по духу. Вы услышите почти детективные сюжеты об уральских чиновниках, купцах и старообрядцах, которые могли повернуть российскую историю в совершенно другое русло.

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