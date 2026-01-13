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По следам декабристов в Екатеринбурге

Познакомьтесь с историей декабристов в Екатеринбурге, их влиянием на культуру и судьбы, которые изменили Россию
Почти два века отделяют нас от восстания на Сенатской площади, но истории декабристов все еще волнуют умы.

Эта экскурсия приглашает вас на уникальное путешествие по Екатеринбургу 19 века, где каждый уголок
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хранит свои тайны и истории.

Вы узнаете о купцах и старообрядцах, которые оставили свой след в истории города, об уральских детективах, которые могли бы стать основой для лучших романов.

Прогулка от памятника декабристам до Литературного квартала раскроет перед вами малоизвестные страницы истории.

Выясните, как восстание на Сенатской площади повлияло на жизнь города, и какие неожиданные встречи произошли между декабристами и екатеринбуржцами.

Экскурсия по следам декабристов в Екатеринбурге - это не просто прогулка, это погружение в эпоху, которая определила многие аспекты современной России.

Подготовьтесь к переменчивой уральской погоде и отправляйтесь в путешествие, которое оставит неизгладимые впечатления

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная историческая прогулка
  • 📚 Интересные факты о декабристах
  • 🏛 Посещение значимых мест города
  • 🔍 Детективные сюжеты о судьбах
  • 🗺 Погружение в атмосферу эпохи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «По следам декабристов в Екатеринбурге» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут усложнить передвижение, поэтому стоит тщательно подготовиться.
Сейчас август — это идеальное время.
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге

Что можно увидеть

  • Памятник декабристам
  • Литературный квартал
  • Площадь 1905 года

Описание экскурсии

Развилки истории в Екатеринбурге

Через станцию Екатеринбурга проходил знаменитый кандальный путь ссыльнокаторжных в Сибирь — однако на этом история связь города и декабристов не заканчивается. Мы прогуляемся от памятника декабристам до Литературного квартала, отыскивая места, связанные с именитыми узниками. На площади 1905 года вы раскроете малоизвестные детали восстания на Сенатской. В центре города выясните, какие неожиданные встречи произошли между именитыми екатеринбуржцами и декабристами. А еще поговорим о зарождении вольнодумных столичных обществ и неожиданных сюжетных поворотах судеб.

Лицо эпохи или смутьяны?

Кем были декабристы — бунтарями, романтическими героями, революционерами? Мы рассмотрим декабризм не как политическое движение, а как лицо целого поколения. Вспомним о Трубецком, Рылееве, Муравьеве-Апостоле, поговорим о «декабристах без декабря», которые не участвовали в восстании на Сенатской площади, но были декабристами по духу. Вы услышите почти детективные сюжеты об уральских чиновниках, купцах и старообрядцах, которые могли повернуть российскую историю в совершенно другое русло.

Организационные детали

Уральская погода изменчива, стоит взять зонт и одежду для защиты от ветра

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Декабристам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 191 туриста
Провожу экскурсии с 2014 года. Помимо работы гидом, занимаюсь военно-исторической реконструкцией: чтобы освоить интересующую тему, стараюсь максимально погрузиться в атмосферу эпохи — от того, какую одежду носили люди и как питались, до того, какие книги они читали. Пропуская через самого себя эти особенности, можно гораздо лучше впитать дух эпохи и передать дыхание времени.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Ольга
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за структурированный рассказ о декабристах и Екатеринбурге и за очаровательный оффтопик!
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за
Прекрасная экскурсия — очень насыщенная и продуманная (с кофе-паузой) и совершенно не утомительная. Спасибо Павлу за
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Ж
Павел заразил нас желанием разобраться в истории декабристов, понять их устремления, проследить жизненные пути. Очень интересная экскурсия, наполненная историческим материалом, разнообразными артефактами, глубокими идеями. Экскурсия подойдёт семьям с детьми старшего школьного возраста; компаниям, интересующимся историей, жизнью города в разных временных эпохах.
Павел заразил нас желанием разобраться в истории декабристов, понять их устремления, проследить жизненные пути. Очень интересная
Павел заразил нас желанием разобраться в истории декабристов, понять их устремления, проследить жизненные пути. Очень интересная
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Братчун
После поездки в музей декабристов в Туринске решили закрепить материал))).
Очень довольны.. Замечательная экскурсия от увлеченного и эрудированного специалиста. Обязательно вернёмся в Екатеринбург и встретимся с Павлом на другом маршруте.
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Maxim
У нас небольшой опыт индивидуальных экскурсий, но были хорошие и были такие, что и лишний раз поехать не хочется больше в город. Павел! Этот человек нам, простите за пошлость, сделал
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ДЕНЬ! Всего три часа пролетели как большая жизнь, не наша, а тех, о ком он рассказал. Тема декабристов странная и вряд ли такую экскурсию закажет человек, который хочет город посмотреть, но мы заказали ее именно по этой причине - иначе взглянуть на город с исторической точки зрения. Вы все время были погружены с первой встречи, - вовлеченность Павла в историю поражает - человек увлечен темой и его эмоции захватывают вас. Какой язык у этого человека, он прост, но велик! Вам все понятно и ясно до буквы! У Павла много фотографий с собой в прекрасном портфеле, он в нужное время достает оттуда документальные факты и вы все время в теме и не можете отвлечься. Устали? Тогда вам отдых в кафе с кофе и изящной беседой по теме. На фотографии смотрите, они ОЧЕНЬ помогают не терять связь. Из трех мест, касающихся декабристов, вы погрузитесь в невероятную историю, как детектив, в жизни людей, которые обитали тогда в Екатеринбурге или имели к ним отношение. Про декабристов… Мы не историки, не преподаватели, как относиться к декабристам? Раньше все было понятно - герои, революционеры, провозвестники, но чего??? И тут у вас возникнет вопрос, кем они были, вы хотя бы сможете задуматься, что это были люди, иногда странные, чудные, нечестные или кого судьба не сберегла. Хотели ли они вообще ими быть, декабристами, тем более, что и название им такое дали через многие годы? Павел покажет город и историю многих семей, которые стали причастны к декабристам. Узнаете про тех жен, заодно сколько их реально было и декабристов и жен, и какова их участь была. Меня больше заинтересовала монархическая история, а она, ох как непроста оказалась. Пытайте Павла про Романовых - он все знает и такие подробности! Про Павла: самый симпатичный (симпатичный означает человек такой) экскурсовод из опыта нашего, язык русский, хороший, грамотный, как он передает диалоги 19 века на современный лад, этому учиться надо! Мы за три часа так к нему привыкли, что расставаться уже не планировали! Обязательно попросим его рекомендаций в другие города, у Павла есть связи. Еще Павел копает архивы, у него такая кладезь в голове! Мы хотим еще приехать в Екатеринбург на его экскурсии. Спасибо огромное!

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Эдуард
Гид был на точке сбора вовремя, сам маршрут пешеходный, лёгкий, не скоростной. Имеется перерыв (санитарно-обогревочный) в кафе. У гида с собой множество фото. Павел очень внимательный, владеет обширными массивами информации,
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явно заинтересован в теме экскурсии, как нам показалось - не ленится углублять данные по смыслу и содержанию, выискивать параллели, проводить аналогии. В общении приятен, внимателен к участникам экскурсии, располагает к себе. Программа заставляет задуматься, запоминается, а дополнительные данные создают ретроспективный взгляд на историю страны в целом, в итоге инфополе тура погружает в себя.

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Е
Отдыхая в Екатеринбурге, решили посетить экскурсию "По следам декабристов". Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать. Павел - великолепный экскурсовод, прекрасный рассказчик: просто и доступно подавал информацию, сумел заинтересовать
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всю нашу компанию (и взрослых, и подростков). Три с половиной часа пролетели на одном дыхании. Узнали массу интересного, о чём не прочтёшь ни в одной книге. Я как преподаватель почерпнула много нового, что непременно буду использовать в работе. Спасибо Павлу за чудесный день, за познавательное мероприятие. Рекомендую всем посетить эту экскурсию.

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