Эта экскурсия приглашает вас на уникальное путешествие по Екатеринбургу 19 века, где каждый уголок
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная историческая прогулка
- 📚 Интересные факты о декабристах
- 🏛 Посещение значимых мест города
- 🔍 Детективные сюжеты о судьбах
- 🗺 Погружение в атмосферу эпохи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Памятник декабристам
- Литературный квартал
- Площадь 1905 года
Описание экскурсии
Развилки истории в Екатеринбурге
Через станцию Екатеринбурга проходил знаменитый кандальный путь ссыльнокаторжных в Сибирь — однако на этом история связь города и декабристов не заканчивается. Мы прогуляемся от памятника декабристам до Литературного квартала, отыскивая места, связанные с именитыми узниками. На площади 1905 года вы раскроете малоизвестные детали восстания на Сенатской. В центре города выясните, какие неожиданные встречи произошли между именитыми екатеринбуржцами и декабристами. А еще поговорим о зарождении вольнодумных столичных обществ и неожиданных сюжетных поворотах судеб.
Лицо эпохи или смутьяны?
Кем были декабристы — бунтарями, романтическими героями, революционерами? Мы рассмотрим декабризм не как политическое движение, а как лицо целого поколения. Вспомним о Трубецком, Рылееве, Муравьеве-Апостоле, поговорим о «декабристах без декабря», которые не участвовали в восстании на Сенатской площади, но были декабристами по духу. Вы услышите почти детективные сюжеты об уральских чиновниках, купцах и старообрядцах, которые могли повернуть российскую историю в совершенно другое русло.
Организационные детали
Уральская погода изменчива, стоит взять зонт и одежду для защиты от ветра
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень довольны.. Замечательная экскурсия от увлеченного и эрудированного специалиста. Обязательно вернёмся в Екатеринбург и встретимся с Павлом на другом маршруте.