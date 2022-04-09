По следам декабристов в Екатеринбурге

Уральские места, люди и события 19 века, которые могли кардинально изменить ход российской истории

Индивидуальная
Почти 200 лет прошло с восстания на Сенатской площади, и за это время декабристы стали главным мифом отечественной интеллигенции.

На прогулке мы перенесемся в Екатеринбург 19 века: поговорим о купцах и старообрядцах, об уральских детективах, развилках истории и поворотах судеб.

А в конце постараемся ответить на коварный вопрос: «что могло бы быть, если»…
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
По следам декабристов в Екатеринбурге
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Что вас ожидает

Развилки истории в Екатеринбурге

Через станцию Екатеринбурга проходил знаменитый кандальный путь ссыльнокаторжных в Сибирь — однако на этом история связь города и декабристов не заканчивается. Мы прогуляемся от памятника декабристам до Литературного квартала, отыскивая места, связанные с именитыми узниками. На площади 1905 года вы раскроете малоизвестные детали восстания на Сенатской. В центре города выясните, какие неожиданные встречи произошли между именитыми екатеринбуржцами и декабристами. А еще поговорим о зарождении вольнодумных столичных обществ и неожиданных сюжетных поворотах судеб.

Лицо эпохи или смутьяны?

Кем были декабристы — бунтарями, романтическими героями, революционерами? Мы рассмотрим декабризм не как политическое движение, а как лицо целого поколения. Вспомним о Трубецком, Рылееве, Муравьеве-Апостоле, поговорим о «декабристах без декабря», которые не участвовали в восстании на Сенатской площади, но были декабристами по духу. Вы услышите почти детективные сюжеты об уральских чиновниках, купцах и старообрядцах, которые могли повернуть российскую историю в совершенно другое русло.

Организационные детали

  • Желающие могут расширить программу: посетить гостевую комнату одного из музеев Литературного квартала, устроить чаепитие и сделать фото в исторических костюмах. Стоимость дополнительной части — 200 рублей с человека, продолжительность 1-1,5 часа.
  • Уральская погода изменчива, стоит взять зонт и одежду для защиты от ветра
  • Для каждого участника предусмотрен сувенир!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Декабристам
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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