«Идеальный социалистический город» Это путешествие на машине времени в эпоху великих утопий. Мы увидим не просто район, а грандиозный эксперимент по созданию «идеального города для советского человека» — и узнаем, как эта мечта живет сегодня. Вы окажетесь в гигантском «архитектурном манифесте» под открытым небом. Мы будем читать улицы и площади как текст, написанный архитекторами-авангардистами. Вы поймёте, как с помощью кирпича и бетона пытались построить новое общество, где всё — от фасада дома до планировки кухни — служило одной цели. «Великая Утопия: Как построить идеальный город для Нового Человека» • Мы поговорим о концепции «соцгорода» как «города-сада», где всё подчинено одной цели — освободить рабочего от бытовых хлопот и воспитать в нем коллективиста. Мы разберем, как эта утопия воплощалась в конкретных зданиях: фабрики-кухни, заменявшие домашний очаг, Дворцы культуры вместо церквей, и дома-коммуны, стиравшие границы между личным и общественным.

Мы обсудим, как современные жители приспосабливают исторические здания под свои нужды, и какие это создает конфликты и возможности. Как знаменитая гостиница «Мадрид» стала обычной жилкой, а в цехах завода теперь открывают лофты и галереи.

Мы поймём, как мечта о светлом будущем столкнулась с реальностью, какую цену заплатили люди за индустриальный рывок, и как дух этого места — суровый, свободолюбивый и по-прежнему полный достоинства — продолжает жить в камне и в людях. Маршрут включает:.

