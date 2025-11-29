Экскурсия-открытие от увлеченного гида: Вы получите экскурсию от гида, который прожил на районе Уралмаш более 30 лет.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
«Идеальный социалистический город» Это путешествие на машине времени в эпоху великих утопий. Мы увидим не просто район, а грандиозный эксперимент по созданию «идеального города для советского человека» — и узнаем, как эта мечта живет сегодня. Вы окажетесь в гигантском «архитектурном манифесте» под открытым небом. Мы будем читать улицы и площади как текст, написанный архитекторами-авангардистами. Вы поймёте, как с помощью кирпича и бетона пытались построить новое общество, где всё — от фасада дома до планировки кухни — служило одной цели. «Великая Утопия: Как построить идеальный город для Нового Человека» • Мы поговорим о концепции «соцгорода» как «города-сада», где всё подчинено одной цели — освободить рабочего от бытовых хлопот и воспитать в нем коллективиста. Мы разберем, как эта утопия воплощалась в конкретных зданиях: фабрики-кухни, заменявшие домашний очаг, Дворцы культуры вместо церквей, и дома-коммуны, стиравшие границы между личным и общественным.
Мы обсудим, как современные жители приспосабливают исторические здания под свои нужды, и какие это создает конфликты и возможности. Как знаменитая гостиница «Мадрид» стала обычной жилкой, а в цехах завода теперь открывают лофты и галереи.
Мы поймём, как мечта о светлом будущем столкнулась с реальностью, какую цену заплатили люди за индустриальный рывок, и как дух этого места — суровый, свободолюбивый и по-прежнему полный достоинства — продолжает жить в камне и в людях. Маршрут включает:.
- Площадь Первой Пятилетки: центр соцгорода с проходной завода, трибуной и памятником Орджоникидзе.
- «Дворянское гнездо»: квартал улучшенных домов для инженерно-руководящего состава с уникальной планировкой и парком.
- Гостиница «Мадрид»: здание в стиле конструктивизма, переоборудованное в общежитие.
- Бульвар Культуры: главная зеленая зона, ведущая к Белой башне.
- Другие значимые объекты: Фабрика-Кухня, Дом-пила, Типовая школа №22, 100-квартирный дом. Экскурсия позволит увидеть целостную градостроительную композицию и понять историю создания города для рабочих Уралмашзавода.
Суббота и воскресенье в 16:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уралмаш
- Площадь Первой Пятилетки
- Дворянское гнездо
- Гостиница «Мадрид»
- Бульвар Культуры
- Фабрика-Кухня
- Дом-пила
- Типовая школа №22
- 100-квартирный дом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1-ой Пятилетки, памятник Серго Орджоникидзе, около УЗТМ
Завершение: На перекрестке ул. Кировоградская и ул. Машиностроителей
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
