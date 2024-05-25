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часа, проезжая по городу мы прошли историю банд города от начала до наших дней. Вообще, главный секрет успеха экскурсии в гиде Елизавете. Во-первых она очень приятный и доброжелательный человек, который искренне старается сделать все, что бы гостям города все понравилось. Во-вторых явно, что она любит свой город и любит его историю, во всех ее проявлениях, пусть и не всегда красивых. По-этому ее рассказы полны информацией, дополнительными историями и важными пояснениями, необходимыми для понимания почему происходило так, а не иначе. Так что с большим удовольствием рекомендую всем эту экскурсию!!