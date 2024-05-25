1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий25 мая 2024Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
- ТТатьяна10 мая 2024Всегда интересно знакомиться с новым городом не только с парадной стороны, но и через районы, обычно скрытые от туристов. Благодаря
- ИИрина8 мая 2024Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!
- ИИван6 мая 2024Отличная экскурсия. Не стандартные топ-5, 10, которые посещаешь. Много интересного и не заезженного. Отдельный «класс» за возможность побывать на белой башне. Экскурсовод старалась дать столько информации, сколько можно унести:).
- ММаксим30 апреля 2024Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)
- ООльга26 февраля 2024Впервые изучала историю какого-либо города под таким интересным углом. Экскурсия очень атмосферная и занимательная. Грамотно выстроена логика повествования и за три
- ИИгорь22 ноября 2023Экскурсия весьма специфичная. С одной стороны, Елизавета очень приятно удивила. Она - умный и образованный человек, который долго может рассказывать
- ААлиса9 октября 2023Экскурсия обязательна к посещению, так как УРАЛМАШ и ЭЛЬМАШ - важная веха в истории города. Это все равно что побывать
- ШШульц23 сентября 2023Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и ЭльмашОчень понравилась экскурсия) Узнали много интересного об истории города и архитектуре. Конечно, изюминкой экскурсии стало посещение Белой башни
- ММария26 августа 2023Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и ЭльмашАнна прекрасный гид, очень интересно рассказывала обо всем. Поднялись на Белую башню в нашем небольшом составе (башню открыли именно под нас), заглянули практически в каждый ее уголок. Прогулялись по Уралмашу и Эльмашу, услышали классные истории. Рекомендую к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Белая Башня»
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