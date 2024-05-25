Белая Башня – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Белая Башня» в Екатеринбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по совгороду Уралмаш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 10 чел.
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
    Всегда интересно знакомиться с новым городом не только с парадной стороны, но и через районы, обычно скрытые от туристов. Благодаря
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    Анне нам удалось прикоснуться к истории Уралмаша и Эльмаша, погулять по улицам, сохранившим дух своего времени и подняться на легендарную Белую башню - конструктивистский символ Екатеринбурга. Анна глубоко погружена в предмет, рассказывает много интересного как об истории, так и о сохранении советского архитектурного наследия Екатеринбурга. Прогулка проходит очень приятно и по-дружески. Огромная благодарность Анне за свежий взгляд на необычные места!

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!
  • И
    Иван
    6 мая 2024
    Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
    Отличная экскурсия. Не стандартные топ-5, 10, которые посещаешь. Много интересного и не заезженного. Отдельный «класс» за возможность побывать на белой башне. Экскурсовод старалась дать столько информации, сколько можно унести:).
  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)
    Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
    Впервые изучала историю какого-либо города под таким интересным углом. Экскурсия очень атмосферная и занимательная. Грамотно выстроена логика повествования и за три
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    часа, проезжая по городу мы прошли историю банд города от начала до наших дней. Вообще, главный секрет успеха экскурсии в гиде Елизавете. Во-первых она очень приятный и доброжелательный человек, который искренне старается сделать все, что бы гостям города все понравилось. Во-вторых явно, что она любит свой город и любит его историю, во всех ее проявлениях, пусть и не всегда красивых. По-этому ее рассказы полны информацией, дополнительными историями и важными пояснениями, необходимыми для понимания почему происходило так, а не иначе. Так что с большим удовольствием рекомендую всем эту экскурсию!!

  • И
    Игорь
    22 ноября 2023
    Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
    Экскурсия весьма специфичная. С одной стороны, Елизавета очень приятно удивила. Она - умный и образованный человек, который долго может рассказывать
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    про историю города и местных ОПГ. Такого человека весьма интересно слушать. Мне было полезно с ней общаться. Но, с другой стороны, цена явно завышена. Маршрут простой и короткий, а просят как за поездку на целый день. Конечно, можно сказать, что это плата за контент. В целом, рекомендовать такое можно большим любителям 90-ых/истории ОПГ, которые готовы платить за общение с умным человеком. А вообще я бы порекомендовал включить в экскурсию посещение мест по дороге, например, Белой башни и музея ретро-машин. P.S. Елизавете в любом случае респект за смелую идею.

  • А
    Алиса
    9 октября 2023
    Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
    Экскурсия обязательна к посещению, так как УРАЛМАШ и ЭЛЬМАШ - важная веха в истории города. Это все равно что побывать
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    в Кремле и не узнать о семи сестрах в Москве. Анна -отличный экскурсовод, знающий, отвечающий на вопросы и, что самое главное, любящий свой город.

  • Ш
    Шульц
    23 сентября 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Очень понравилась экскурсия) Узнали много интересного об истории города и архитектуре. Конечно, изюминкой экскурсии стало посещение Белой башни
  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Анна прекрасный гид, очень интересно рассказывала обо всем. Поднялись на Белую башню в нашем небольшом составе (башню открыли именно под нас), заглянули практически в каждый ее уголок. Прогулялись по Уралмашу и Эльмашу, услышали классные истории. Рекомендую к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Белая Башня»

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Сейчас в Екатеринбурге в категории "Белая Башня" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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