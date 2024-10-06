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Фестиваль «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге уже 15 лет. Вы посмотрите на работы именитых мастеров стрит-арта и молодых команд. Узнаете много трогательных и забавных историй о создании объектов. Поймёте, чем вдохновлялись мастера, и, возможно, откроете новые грани Екатеринбурга и своего мира.