Фестиваль «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге уже 15 лет. Вы посмотрите на работы именитых мастеров стрит-арта и молодых команд. Узнаете много трогательных и забавных историй о создании объектов. Поймёте, чем вдохновлялись мастера, и, возможно, откроете новые грани Екатеринбурга и своего мира.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Описание экскурсии
Вы увидите такие работы:
- «Близок локоть да не укусишь». Трогательная и забавная лиса с историей на стене жилого дома
- «Эта музыка будет вечной». Культовый подземный переход под плотиной и уральская стена Цоя, возрождённая в новом объекте, посвящённом свердловскому рок-клубу
- «Манифест о свободе и несвободе». Грациозная и сильная лошадь в самом центре города, история о необходимости перемен и стреноженности буднями
- «Гордый фонарь». Не всегда заметный вызов ординарности
- «Оранжевый маршрут». Подарок московского художника к юбилею Екатеринбурга, забавный комикс с образами и символами колыбели горнозаводской цивилизации
- «Тополь Потап». Уникальный по своей технологии арт-объект из бетона и трепетной истории любви
- «Дракон». Изящный персонаж фэнтези в центре промышленного мегаполиса, посвящённый Евгении Стерлиговой — иллюстратору любимых уральцами книжек Владислава Крапивина
Я расскажу:
- О фестивале как о диалоге города с его жителями и гостями
- Искусстве, размещённом в привычном пространстве улиц и способном менять восприятие и мироощущение людей
- Создании объектов стрит-арта и их предназначении
Организационные детали
Экскурсия подойдёт жителям и гостям города от 15 лет, которые любят ходить пешком и уверены, что рисовать на стенах — это зачастую именно про искусство.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Малышева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Свердловской области. Живу в Екатеринбурге с рождения. Очень люблю истории людей, создававших и создающих самый красивый город — Екатеринбург.Задать вопрос
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