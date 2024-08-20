Екатеринбург многолик и проникает в сердце каждого разными путями. Мы выберем неочевидный, но самый яркий. Он сокрыт в центре города — во дворах, переходах, на стенах домов и полотнах заборов.
Именно эти места забирает себе международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA — и меняет их до неузнаваемости. Вы тоже измените свой взгляд на Екатеринбург — и это хорошее обещание.
Именно эти места забирает себе международный фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA — и меняет их до неузнаваемости. Вы тоже измените свой взгляд на Екатеринбург — и это хорошее обещание.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдёмся по центру города и заглянем в те места, где с 2010 года проводится международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA.
- Отыщем шедевры стрит-арта на стенах домов, в подземных переходах, на заборах.
- Вы узнаете, как выглядит самый гордый в мире фонарь и в каком городе страны приземляется самолётик, отправленный в полёт немецкими художниками Case и Wow123.
- Посмотрите на единственный в мире объект уличного искусства, созданный без участия человека.
- Увидите галерею Брайль-арта. Каждый из её объектов набран шрифтом Брайля и рассказывает истории известных незрячих людей, сумевших добиться существенных успехов в жизни.
- Один из объектов фестиваля смогут увидеть только те, кто не испугается дождя — но рассказ об этом мурале растрогает до слёз даже тех, кто его не увидит.
- Прогулка будет наполнена историями о появлении фестиваля, его участниках и процессе создания произведений.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1239 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
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