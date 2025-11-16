Мы проедем 300 километров на север Свердловской области и окажемся в городе Верхотурье. Вы увидите самый маленький кремль страны и посетите монастыри с почитаемыми святынями.
Услышите о дороге в Сибирь, о Распутине и уральских индейцах, о расцвете и возрождении города, сыгравшего важную роль в освоении тайги.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Верхотурский кремль — самый маленький кремль России стоит на берегу реки Туры
- Троицкий собор 1703 года — поднимемся на его колокольню
- Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря. Храм рассчитан на 5000 человек, здесь хранятся мощи святого Симеона Верхотурского
- Дом Романовых — терем, построенный к 300-летию дома Романовых
- Покровский женский монастырь с чудотворной иконой «Умиление»
- Симеоновский камень и источник — святые места из жития Симеона Верхотурского
Мы поговорим о том, как Верхотурье стало воротами в Сибирь, о первой уральской таможне, мягкой рухляди, контрастах богатства и нищеты и о возрождении города в наши дни.
Примерный тайминг
7:00 (8:00) — выезд из Екатеринбурга
11:00 (12:00) — прибытие в Верхотурье: Кремль, подвесной мост через Туру, колокольня
12:00 — Николаевский мужской монастырь
13:00 — Покровский женский монастырь
14:00 — Обед (самостоятельно)
15:00 — Переезд к Симеоновскому камню и в село Меркушино со святым источником
16:30–17:00 — выезд обратно
21:00 — возвращение в Екатеринбург
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat
- Выбирайте удобную обувь, возьмите с собой воду и перекус
- Долгая и сложная дорога не подойдёт для малышей. Рекомендую поездку детям от 12 лет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 172 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и снова
Отзывы и рейтинг
5
Дарья
16 ноя 2025
Благодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающий историю и умеющий ее преподнести.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
