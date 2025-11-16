Мы проедем 300 километров на север Свердловской области и окажемся в городе Верхотурье. Вы увидите самый маленький кремль страны и посетите монастыри с почитаемыми святынями. Услышите о дороге в Сибирь, о Распутине и уральских индейцах, о расцвете и возрождении города, сыгравшего важную роль в освоении тайги.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Верхотурский кремль — самый маленький кремль России стоит на берегу реки Туры

— самый маленький кремль России стоит на берегу реки Туры Троицкий собор 1703 года — поднимемся на его колокольню

— поднимемся на его колокольню Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря. Храм рассчитан на 5000 человек, здесь хранятся мощи святого Симеона Верхотурского

Свято-Николаевского мужского монастыря. Храм рассчитан на 5000 человек, здесь хранятся мощи святого Симеона Верхотурского Дом Романовых — терем, построенный к 300-летию дома Романовых

— терем, построенный к 300-летию дома Романовых Покровский женский монастырь с чудотворной иконой «Умиление»

с чудотворной иконой «Умиление» Симеоновский камень и источник — святые места из жития Симеона Верхотурского

Мы поговорим о том, как Верхотурье стало воротами в Сибирь, о первой уральской таможне, мягкой рухляди, контрастах богатства и нищеты и о возрождении города в наши дни.

Примерный тайминг

7:00 (8:00) — выезд из Екатеринбурга

11:00 (12:00) — прибытие в Верхотурье: Кремль, подвесной мост через Туру, колокольня

12:00 — Николаевский мужской монастырь

13:00 — Покровский женский монастырь

14:00 — Обед (самостоятельно)

15:00 — Переезд к Симеоновскому камню и в село Меркушино со святым источником

16:30–17:00 — выезд обратно

21:00 — возвращение в Екатеринбург

Организационные детали