Мы посетим главную реку Урала. Здесь шумит тайга, скалы нависают над рекой, а заводские посёлки помнят времена Демидовых. Вы побываете в старинных сёлах, насладитесь красотой уральской природы, окунётесь в историю освоения региона и узнаете про заводы и железные караваны.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Екатеринбурга

По дороге остановимся у стелы, где можно сделать фото одной ногой в Европе, другой — в Азии.

11:00–14:00 — село Слобода и скалы Чусовой

Вы увидите старинное уральское село с живописной церковью на вершине скалы, прогуляетесь к скалам-бойцам. Пройдёте по подвесному мосту, заглянете на атмосферную советскую турбазу и по желанию устроите пикник на берегу Чусовой или пообедаете в кафе.

14:30–15:00 — Староуткинск и Демидовский завод

Посетите старинный заводской посёлок 18 века и рассмотрите руины первого чугуноплавильного завода Акинфия Демидова. Увидите плотину, заводские постройки и узнаете, как развивалась металлургия на Урале.

15:30–16:30 — село Чусовое

Ещё одно историческое поселение на Чусовой. Вы посетите Демидовскую пристань, пройдёте по подвесному мосту и подниметесь на обзорную точку с панорамой реки и окрестностей.

16:30–18:30 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.

Вы узнаете:

кто такие Ермак и Демидов и как они связаны с Уралом

почему здесь так много заводов

как раньше доставляли продукцию до центральной России

почему некоторые скалы называют бойцами

Организационные детали