Река Чусовая: путешествие в сердце Урала

От скал-бойцов до Демидовских заводов - из Екатеринбурга
Мы посетим главную реку Урала. Здесь шумит тайга, скалы нависают над рекой, а заводские посёлки помнят времена Демидовых.

Вы побываете в старинных сёлах, насладитесь красотой уральской природы, окунётесь в историю освоения региона и узнаете про заводы и железные караваны.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Екатеринбурга

По дороге остановимся у стелы, где можно сделать фото одной ногой в Европе, другой — в Азии.

11:00–14:00 — село Слобода и скалы Чусовой

Вы увидите старинное уральское село с живописной церковью на вершине скалы, прогуляетесь к скалам-бойцам. Пройдёте по подвесному мосту, заглянете на атмосферную советскую турбазу и по желанию устроите пикник на берегу Чусовой или пообедаете в кафе.

14:30–15:00 — Староуткинск и Демидовский завод

Посетите старинный заводской посёлок 18 века и рассмотрите руины первого чугуноплавильного завода Акинфия Демидова. Увидите плотину, заводские постройки и узнаете, как развивалась металлургия на Урале.

15:30–16:30 — село Чусовое

Ещё одно историческое поселение на Чусовой. Вы посетите Демидовскую пристань, пройдёте по подвесному мосту и подниметесь на обзорную точку с панорамой реки и окрестностей.

16:30–18:30 — возвращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от погодных условий, скорости участников и прочих обстоятельств.

Вы узнаете:

  • кто такие Ермак и Демидов и как они связаны с Уралом
  • почему здесь так много заводов
  • как раньше доставляли продукцию до центральной России
  • почему некоторые скалы называют бойцами

Организационные детали

  • Едем на Lada Granta Cross 2023 г или аналогичном автомобиле. Можем поехать на вашем транспорте (–1500 ₽). По запросу организуем экскурсию на автобусе для 10–45 чел.
  • Это экскурсия с прогулкой по лесу. Просьба одеваться соответствующе. Пешая часть — около 9 км. Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
  • Отдельно по желанию: фото с цветным дымом — 500 ₽, съёмка на дрон — 2000 ₽, питание в кафе на турбазе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 498 туристов
Влюблённые в горы, вдохновлённые путешествиями. Наш девиз — «Жить километрами, а не квадратными метрами». Юрий: С 2014 года путешествую по Уралу, побывал во многих уголках нашего прекрасного и необъятного края. С 2020
года профессионально работаю гидом, экскурсоводом и проводником. За моими плечами — сотни экскурсий, многодневные походы и автопутешествия. Андрей: Увлекаюсь историей, биологией и геологией. Знаю всё о каждом цветке и о каждой птице. Люблю сочетание природы и истории, готов говорить о Урале часами. Со мной всегда комфортно и легко. Я как ходячая энциклопедия. Спросите меня о чём угодно, и я вам обязательно дам ответ. Алексей: В будни я юрист — договоры, иски, логика и порядок. По выходным — рюкзак и треккинговые палки. Я люблю этот край, открывать его заново для себя и показывать другим. Со мной не будет заученного текста, зато будет нормальный темп, честный ответ на любой вопрос и живой взгляд на Урал без пафоса.

