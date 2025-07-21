Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу рок-движения позднего СССР.
Посетители узнают, где записывались первые альбомы "Наутилус Помпилиус" и "Чайф", увидят места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым, и откроют для себя тайны создания известных песен.
Маршрут включает посещение студенческого клуба архитектурного института и клуба строителей, а также стену свердловского рока на Плотинке. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание рок-культуры Екатеринбурга
5 причин купить эту экскурсию
- 🎸 Погружение в атмосферу рок-столицы
- 📜 Уникальные истории и факты
- 🎥 Места съёмок Балабанова
- 🎶 Легендарные рок-локации
- 🚌 Комфортабельный транспорт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Студенческий клуб архитектурного института
- Клуб строителей
- Подвал 1987 года
- Здание Ильи Кормильцева
- Стену свердловского рока
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мекку свердловского рока — студенческий клуб архитектурного института, в подвале которого группа «Наутилус Помпилиус» записывала первые альбомы.
- Клуб строителей. Здесь, в каморке на третьем этаже, несколько молодых парней создали рок-группу «Чайф».
- Подвал, где летними ночами 1987 года записывались «Снежные волки» рок-певицы Насти Полевой.
- Здание, где учился Илья Кормильцев — главный рок-поэт Урала.
- Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах.
- Стену свердловского рока в подземном переходе на Плотинке, где запечатлены основные сюжеты нашего рок-прошлого.
Вы узнаете:
- Мог ли стать свердловским рокером основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук и какие общие проекты были у него в Свердловске с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным.
- Как получилось, что логотипом группы «Наутилус Помпилиус» стала раковина одноимённого моллюска.
- Как появилось название «Чайф» и какую роль в этом сыграла советская кофеварка «Бодрость».
- Как тюремная поэзия повлияла на создание песни «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».
- Где в Екатеринбурге находится Музей свердловского рока и что в нём можно увидеть.
- Чем сегодня занимаются люди, которые участвовали в свердловском рок-движении в 80-е.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle.
- Программа не адаптирована для детей, но вы можете взять с собой подростков с 13 лет.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- Можем завершить экскурсию в Музее андеграунда с рок-экспозицией (по желанию). Билет оплачивается отдельно — 400 ₽ с человека.
- По запросу могу провести экскурсию для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке ул. Куйбышева и ул. Розы Люксембург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 2018 туристов
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
М
Мерзликина
21 июл 2025
Благодарим Сергея за замечательную, познавательную, интересную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно! Экскурсовод не только рассказывал о зарождении рока, но и показывал исторические фотографии, включал песни групп, про которые рассказывал. Спасибо за подробности создания городского арт-обьекта, посвященного рок-музыкантам (туннель). Рекомендуем, тк экскурсовод Знает о чем говорит!
Любовь
26 июн 2025
"Эта музыка будет вечной".
По-другому и не скажешь. Огромнейшее спасибо Сергею за погружение в историю рока! Пройтись по знаковым местам, слушая историю зарождения рок-музыки - это просто потрясающе. Реальные истории про любимые группы, курьезные случаи, фотографии - три часа пролетели незаметно. Очень удобно, что между локациями мы перемещались на автомобиле, опять же слушая все новые истории или песни. Рекомендую всем!!!
