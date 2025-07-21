Благодарим Сергея за замечательную, познавательную, интересную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно! Экскурсовод не только рассказывал о зарождении рока, но и показывал исторические фотографии, включал песни групп, про которые рассказывал. Спасибо за подробности создания городского арт-обьекта, посвященного рок-музыкантам (туннель). Рекомендуем, тк экскурсовод Знает о чем говорит!

Любовь

"Эта музыка будет вечной".

По-другому и не скажешь. Огромнейшее спасибо Сергею за погружение в историю рока! Пройтись по знаковым местам, слушая историю зарождения рок-музыки - это просто потрясающе. Реальные истории про любимые группы, курьезные случаи, фотографии - три часа пролетели незаметно. Очень удобно, что между локациями мы перемещались на автомобиле, опять же слушая все новые истории или песни. Рекомендую всем!!!