Свердловский рок и всё, что с ним связано

Путешествие в мир свердловского рока: от подвалов до легендарных клубов. Узнайте, как создавалась история рок-музыки в Екатеринбурге
Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу рок-движения позднего СССР.

Посетители узнают, где записывались первые альбомы "Наутилус Помпилиус" и "Чайф", увидят места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым, и откроют для себя тайны создания известных песен.

Маршрут включает посещение студенческого клуба архитектурного института и клуба строителей, а также стену свердловского рока на Плотинке. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание рок-культуры Екатеринбурга
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎸 Погружение в атмосферу рок-столицы
  • 📜 Уникальные истории и факты
  • 🎥 Места съёмок Балабанова
  • 🎶 Легендарные рок-локации
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Студенческий клуб архитектурного института
  • Клуб строителей
  • Подвал 1987 года
  • Здание Ильи Кормильцева
  • Стену свердловского рока

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мекку свердловского рока — студенческий клуб архитектурного института, в подвале которого группа «Наутилус Помпилиус» записывала первые альбомы.
  • Клуб строителей. Здесь, в каморке на третьем этаже, несколько молодых парней создали рок-группу «Чайф».
  • Подвал, где летними ночами 1987 года записывались «Снежные волки» рок-певицы Насти Полевой.
  • Здание, где учился Илья Кормильцев — главный рок-поэт Урала.
  • Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах.
  • Стену свердловского рока в подземном переходе на Плотинке, где запечатлены основные сюжеты нашего рок-прошлого.

Вы узнаете:

  • Мог ли стать свердловским рокером основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук и какие общие проекты были у него в Свердловске с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным.
  • Как получилось, что логотипом группы «Наутилус Помпилиус» стала раковина одноимённого моллюска.
  • Как появилось название «Чайф» и какую роль в этом сыграла советская кофеварка «Бодрость».
  • Как тюремная поэзия повлияла на создание песни «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».
  • Где в Екатеринбурге находится Музей свердловского рока и что в нём можно увидеть.
  • Чем сегодня занимаются люди, которые участвовали в свердловском рок-движении в 80-е.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle.
  • Программа не адаптирована для детей, но вы можете взять с собой подростков с 13 лет.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Можем завершить экскурсию в Музее андеграунда с рок-экспозицией (по желанию). Билет оплачивается отдельно — 400 ₽ с человека.
  • По запросу могу провести экскурсию для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке ул. Куйбышева и ул. Розы Люксембург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 2018 туристов
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мерзликина
21 июл 2025
Благодарим Сергея за замечательную, познавательную, интересную экскурсию! 3 часа пролетели незаметно! Экскурсовод не только рассказывал о зарождении рока, но и показывал исторические фотографии, включал песни групп, про которые рассказывал. Спасибо за подробности создания городского арт-обьекта, посвященного рок-музыкантам (туннель). Рекомендуем, тк экскурсовод Знает о чем говорит!
Любовь
Любовь
26 июн 2025
"Эта музыка будет вечной".
По-другому и не скажешь. Огромнейшее спасибо Сергею за погружение в историю рока! Пройтись по знаковым местам, слушая историю зарождения рок-музыки - это просто потрясающе. Реальные истории про любимые группы, курьезные случаи, фотографии - три часа пролетели незаметно. Очень удобно, что между локациями мы перемещались на автомобиле, опять же слушая все новые истории или песни. Рекомендую всем!!!

