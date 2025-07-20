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Свердловская киностудия – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Свердловская киностудия» в Екатеринбурге, цены от 1990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Свердловский рок: легенды андеграунда
Пешая
3 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
Завтра в 09:00
23 июл в 09:30
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
Пешая
1 час
-
20%
17 отзывов
Аудиогид
Интерактивная аудиопрогулка «Шум Плотинки»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга с аудиогидом «Шум Плотинки». Вас ждут увлекательные факты, прогулка по центру и горячий уральский чай
Начало: На Плотинке
23 июл в 20:00
25 июл в 20:00
1990 ₽2487 ₽ за человека
Екатеринбург в лицах
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Екатеринбург в лицах
Погрузитесь в мир великих личностей Екатеринбурга, посетив места, связанные с Левитаном, Поповым и Зворыкиным. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: У метро Геологическая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    20 июля 2025
    Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
    Побывали на экскурсии по Плотинке, и это было невероятно! Настолько живо, интерактивно и душевно. Особенно понравилось, как подавалась информация: с лёгким
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    юмором, но в нужных местах — с нотками грусти, отчего история Екатеринбурга ощущалась ещё ближе и живее. Мы смеялись над забавными шутками, задумывались над трогательными моментами и впитывали атмосферу Екатеринбурга через эмоции, а не просто сухие факты. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет прочувствовать город сердцем. 🌟

  • А
    Александра
    11 июля 2025
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Спасибо большое за потрясающую экскурсию по местам в городе, связанным с рок-андеграундом и культовыми командами. Было уютно, интересно, ни капли нескучно. Всем советую!
  • Е
    Евгения
    10 июля 2025
    Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
    Всем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, что нельзя поставить больше звезд!
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    Это восхитительно, интересно!!!! Увлекательно!!! Романтично!!!!!! И очень атмосферно!!!!!! Никакой дождь не помещает вам, ведь тут продуманно абсолютно все!!! Можно посетить с детьми (им понравится), можно использовать для первого свидания ☺️ Хотелось бы порекомендовать давать плащи даже без дождя, это создает такую волшебную нотку! Большое спасибо!!!!!! Эмоции и впечатления самые самые положительные! Обязательно приду еще, но уже с другой компанией 😉

    Всем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, чтоВсем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, чтоВсем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, чтоВсем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, что
  • Е
    Елена
    9 июля 2025
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    Светлана интересный рассказчик! Видно что человек владеет той темой, о чем ведет речь. Вцелом все было интересно, 3 часа пролетели незаметно.)) кончно это тематическая экскурсия, интересна и познавательна будет тем людям, которые любят русский рок! Рекомендую. .
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
    Искала куда сходить с дочерью (10 лет), чтоб было интересно и ей, и мне. Про город не знали практически ничего. Экскурсия очень понравилась. Время пролетело быстро. А самое главное дочка осталась очень довольна. Спасибо большое!
  • А
    Аська
    2 июля 2025
    Свердловский рок: легенды андеграунда
    🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы гуляли по городу под
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    любимые песни Шахрина, Бутусова, Самойловых, Насти Полевой и под неизвестные некоторым из нас песни "Урфина Джюса" и старика Букашкина. Заглянули в места, где учились нынешние легенды русского рока, попытались взломать двери здания, где располагался Свердловский рок-клуб, почитали анкеты вступавших в него музыкантов и литовки, прошедшие строгую советскую цензуру, узнали, кто же этот загадочный Букашкин и посмотрели на посвящённую ему стену и на переход Цоя. А потом, узнав от экскурсовода про Музей андеграунда, рванули туда, чтобы поддержать в руках знаменитую бас-гитару "Урал", посидеть за барабанной установкой с автографом Кипелова, посмотреть афишу, на которой оставил подпись наш новосибирский Путти, и множество других предметов, связанных с роком. Заодно познакомились с художниками андеграунда - хм, не уверена, что младший из нас был готов к ТАКОМУ искусству🤭 В итоге сыновья скинулись на книгу местного автора о братьях Самойловых и по очереди читали её весь вечер😉 И разве это - не главное доказательство того, насколько увлек нас рассказ Светланы в атмосферу свердловского рока?

    🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы
  • Е
    ЕЛЕНА
    22 июня 2025
    Екатеринбург в лицах
    Экскурсия прекрасна, познавательна,не напряжная,отдыхаюче узнаешь много нового. Рекомендую.
  • И
    Инна
    3 мая 2025
    Екатеринбург в лицах
    Очень интересная экскурсия, Ольга много знает и интересно рассказыает! Пргулялись по центру Екатеринбурга, увидели знаковые места, узнали много интересных фактов. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    2 мая 2025
    Екатеринбург в лицах
    Экскурсия очень понравилась, много интересной информации! Ольга увлечённый и увлекающий рассказчик! Ольга, спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Свердловская киностудия»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Уралмаш
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2025
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