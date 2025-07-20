Индивидуальная
до 5 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
Завтра в 09:00
23 июл в 09:30
7600 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Аудиогид
Интерактивная аудиопрогулка «Шум Плотинки»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга с аудиогидом «Шум Плотинки». Вас ждут увлекательные факты, прогулка по центру и горячий уральский чай
Начало: На Плотинке
23 июл в 20:00
25 июл в 20:00
1990 ₽
2487 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Екатеринбург в лицах
Погрузитесь в мир великих личностей Екатеринбурга, посетив места, связанные с Левитаном, Поповым и Зворыкиным. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: У метро Геологическая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga20 июля 2025Побывали на экскурсии по Плотинке, и это было невероятно! Настолько живо, интерактивно и душевно. Особенно понравилось, как подавалась информация: с лёгким
- ААлександра11 июля 2025Спасибо большое за потрясающую экскурсию по местам в городе, связанным с рок-андеграундом и культовыми командами. Было уютно, интересно, ни капли нескучно. Всем советую!
- ЕЕвгения10 июля 2025Всем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, что нельзя поставить больше звезд!
- ЕЕлена9 июля 2025Светлана интересный рассказчик! Видно что человек владеет той темой, о чем ведет речь. Вцелом все было интересно, 3 часа пролетели незаметно.)) кончно это тематическая экскурсия, интересна и познавательна будет тем людям, которые любят русский рок! Рекомендую. .
- ММария6 июля 2025Искала куда сходить с дочерью (10 лет), чтоб было интересно и ей, и мне. Про город не знали практически ничего. Экскурсия очень понравилась. Время пролетело быстро. А самое главное дочка осталась очень довольна. Спасибо большое!
- ААська2 июля 2025🤘Мои дети, юные фанаты "Агаты Кристи", не могли упустить рок-экскурсию, посвящённую Свердловскому рок-клубу. В итоге мы гуляли по городу под
- ЕЕЛЕНА22 июня 2025Экскурсия прекрасна, познавательна,не напряжная,отдыхаюче узнаешь много нового. Рекомендую.
- ИИнна3 мая 2025Очень интересная экскурсия, Ольга много знает и интересно рассказыает! Пргулялись по центру Екатеринбурга, увидели знаковые места, узнали много интересных фактов. Рекомендую!
- ССветлана2 мая 2025Экскурсия очень понравилась, много интересной информации! Ольга увлечённый и увлекающий рассказчик! Ольга, спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Свердловская киностудия»
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