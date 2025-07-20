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любимые песни Шахрина, Бутусова, Самойловых, Насти Полевой и под неизвестные некоторым из нас песни "Урфина Джюса" и старика Букашкина. Заглянули в места, где учились нынешние легенды русского рока, попытались взломать двери здания, где располагался Свердловский рок-клуб, почитали анкеты вступавших в него музыкантов и литовки, прошедшие строгую советскую цензуру, узнали, кто же этот загадочный Букашкин и посмотрели на посвящённую ему стену и на переход Цоя. А потом, узнав от экскурсовода про Музей андеграунда, рванули туда, чтобы поддержать в руках знаменитую бас-гитару "Урал", посидеть за барабанной установкой с автографом Кипелова, посмотреть афишу, на которой оставил подпись наш новосибирский Путти, и множество других предметов, связанных с роком. Заодно познакомились с художниками андеграунда - хм, не уверена, что младший из нас был готов к ТАКОМУ искусству🤭 В итоге сыновья скинулись на книгу местного автора о братьях Самойловых и по очереди читали её весь вечер😉 И разве это - не главное доказательство того, насколько увлек нас рассказ Светланы в атмосферу свердловского рока?