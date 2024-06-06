Почувствовать себя местным – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Екатеринбурге, цены от 4 270 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Екатеринбург - столица конструктивизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 10 чел.
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340 за всё до 3 чел.
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 4 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Модный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500 за всё до 6 чел.
В Екатеринбург - по пабам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Погулять по кварталу советских экспериментальных домов и оценить первые «хрущевки» Екатеринбурга
Начало: В районе перекрестка улиц Куйбышева-Шейнкмана
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
4 270 за всё до 10 чел.
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Посетили экскурсию «Екатеринбург – столица конструктивизма» группой. Всем участникам экскурсия очень понравилась. Игорь интересно, с юмором и удовольствием ведет экскурсию.
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    Время пролетело незаметно. Рекомендуем эту познавательную и с точки зрения стилей архитектуры, и с точки зрения знакомства с историей города, экскурсию.

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
    Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в целом на здания в
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    стиле конструктивизм. Ходили по Городку чекистов, попутно смотрели на другие здания, но самое ценное — удалось увидеть, как выглядят квартиры в Городке. Рассказ был подробный, даже бы сказала, многослойный — много интересного не только по теме, но и вообще о городе. А в квартире к Игорю присоединился еще один экскурсовод:)

    Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и вБыла на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и вБыла на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Екатеринбург - столица конструктивизма
    Великолепная экскурсия! За три часа нам рассказали много интересных исторических вещей и фактов. Игорь прирожденный рассказчик. Очень рекомендую к посещению.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Была на экскурсии 25.05.2024. Было безумно интересно! Алексей филигранно владеет историей уличного искусства своего города, покажет Вам работы, которые вы сами никогда не найдете, и поможет понять, что вложили в них художники. Большое спасибо, Алексей!
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Необычные дворы и дома Екатеринбурга
    Экскурсия понравилась! Мы местные, но все равно было интересно и много нового для нас. Людмила замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором,
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    прекрасный рассказчик. От таких людей учишься эстетике, обращать внимание на детали и вещи, которых раньше не замечал и проходил мимо. Людмила заражает своей любознательностью!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Алексей, похоже, знает о екатеринбургском стрит-арте абсолютно все и умеет увлекательно
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    и доходчиво об этом рассказать. Посмотрели произведения уличного искусства от гигантских муралов до малюсеньких котиков. Поговорили о фестивалях, художниках и техниках. Алексей обращает внимание на такие детали, которых сам никогда не заметишь, даже если раздобудешь все адреса. Получили невероятное удовольствие от прогулки. Алексею огромное спасибо! Надеемся в следующий приезд продолжить знакомство со стрит-артом Екатеринбурга в хорошей проверенной компании.

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
    Побывали на замечательной экскурсии в Невьянске с гидом Константином. Остались самые наилучшие впечатления и от этого исторического места, и от
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    гида. Сама тема интересна, а если Вы общаетесь с профессионалом, то это интереснее вдвойне. Константин, конечно, кладезь знаний. Очень структуирована подача материала не только по теме экскурсии, но и о истории края, населении, культуре. Ну и,конечно, была интереснейшая информация о династии Демидовых, внесших огромный вклад в развитие нашего государства. Не менее интересна была экскурсия в самой башне, которую проводят работники музея. Всем путешественникам советую данную экскурсию с Константином. Этот человек явно на своем месте!!!

  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Модный Екатеринбург
    Спасибо за прекрасный день! Спасибо за знакомство с дизайнерами, профессиональными и гостеприимными. Купили для себя обновки, которые с радостью будем носить и вспоминать о вас! Надеемся, что на этом наше знакомство не закончится.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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