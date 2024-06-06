1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург - столица конструктивизма: эксклюзивное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Сегодня в 15:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в «Свердловские Черемушки»
Погулять по кварталу советских экспериментальных домов и оценить первые «хрущевки» Екатеринбурга
Начало: В районе перекрестка улиц Куйбышева-Шейнкмана
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Портерные, ренсковые погреба и рюмочные уездного Екатеринбурга
Прикоснуться к алкогольно-гастрономической истории города и продегустировать уникальные настойки
Начало: У метро «Площадь 1905 года»
17 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Посетили экскурсию «Екатеринбург – столица конструктивизма» группой. Всем участникам экскурсия очень понравилась. Игорь интересно, с юмором и удовольствием ведет экскурсию.
- ММария1 июня 2024Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
- ММария1 июня 2024Была на экскурсии с Игорем в мае. После нее по-другому стала смотреть на Екатеринбург и в целом на здания в
- ООльга30 мая 2024Великолепная экскурсия! За три часа нам рассказали много интересных исторических вещей и фактов. Игорь прирожденный рассказчик. Очень рекомендую к посещению.
- ООльга27 мая 2024Была на экскурсии 25.05.2024. Было безумно интересно! Алексей филигранно владеет историей уличного искусства своего города, покажет Вам работы, которые вы сами никогда не найдете, и поможет понять, что вложили в них художники. Большое спасибо, Алексей!
- ИИрина12 мая 2024Экскурсия понравилась! Мы местные, но все равно было интересно и много нового для нас. Людмила замечательный экскурсовод с широчайшим кругозором,
- ТТатьяна11 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Алексей, похоже, знает о екатеринбургском стрит-арте абсолютно все и умеет увлекательно
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ИИрина2 мая 2024Побывали на замечательной экскурсии в Невьянске с гидом Константином. Остались самые наилучшие впечатления и от этого исторического места, и от
- ИИрина30 апреля 2024Спасибо за прекрасный день! Спасибо за знакомство с дизайнерами, профессиональными и гостеприимными. Купили для себя обновки, которые с радостью будем носить и вспоминать о вас! Надеемся, что на этом наше знакомство не закончится.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Почувствовать себя местным»
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