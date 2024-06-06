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стиле конструктивизм. Ходили по Городку чекистов, попутно смотрели на другие здания, но самое ценное — удалось увидеть, как выглядят квартиры в Городке. Рассказ был подробный, даже бы сказала, многослойный — много интересного не только по теме, но и вообще о городе. А в квартире к Игорю присоединился еще один экскурсовод:)