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гида. Сама тема интересна, а если Вы общаетесь с профессионалом, то это интереснее вдвойне. Константин, конечно, кладезь знаний. Очень структуирована подача материала не только по теме экскурсии, но и о истории края, населении, культуре. Ну и,конечно, была интереснейшая информация о династии Демидовых, внесших огромный вклад в развитие нашего государства. Не менее интересна была экскурсия в самой башне, которую проводят работники музея. Всем путешественникам советую данную экскурсию с Константином. Этот человек явно на своем месте!!!