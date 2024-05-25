Невьянск – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Невьянск» в Екатеринбурге, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Екатеринбурга - в Невьянск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500 за всё до 6 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Наталья провела экскурсию отлично. Все было очень информативно и доступно. Сама поездка прошла с комфортом. Очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
    Побывали на замечательной экскурсии в Невьянске с гидом Константином. Остались самые наилучшие впечатления и от этого исторического места, и от
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    гида. Сама тема интересна, а если Вы общаетесь с профессионалом, то это интереснее вдвойне. Константин, конечно, кладезь знаний. Очень структуирована подача материала не только по теме экскурсии, но и о истории края, населении, культуре. Ну и,конечно, была интереснейшая информация о династии Демидовых, внесших огромный вклад в развитие нашего государства. Не менее интересна была экскурсия в самой башне, которую проводят работники музея. Всем путешественникам советую данную экскурсию с Константином. Этот человек явно на своем месте!!!

  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Огромное спасибо! День прошел совсем незаметно! Замечательная, содержательная и очень интересная экскурсия. Наталия учитывает все пожелания. Домашняя, душевная атмосфера! Если еще раз приеду в ЕКБ, то с удовольствием съездил бы на экскурсию с Наталией!
  • И
    Ирина
    28 сентября 2023
    Из Екатеринбурга - в Невьянск
    Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ об истории становления жизни и промышленности на Урале и династии Демидовых. Чувствуется высокий уровень знаний и любовь к своему делу.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Невьянск»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Невьянск" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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