1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 мая 2024Наталья провела экскурсию отлично. Все было очень информативно и доступно. Сама поездка прошла с комфортом. Очень рекомендую.
- ИИрина2 мая 2024Побывали на замечательной экскурсии в Невьянске с гидом Константином. Остались самые наилучшие впечатления и от этого исторического места, и от
- ААлександр5 марта 2024Огромное спасибо! День прошел совсем незаметно! Замечательная, содержательная и очень интересная экскурсия. Наталия учитывает все пожелания. Домашняя, душевная атмосфера! Если еще раз приеду в ЕКБ, то с удовольствием съездил бы на экскурсию с Наталией!
- ИИрина28 сентября 2023Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ об истории становления жизни и промышленности на Урале и династии Демидовых. Чувствуется высокий уровень знаний и любовь к своему делу.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Невьянск»
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