Познавательно, душевно и тепло! С радостью жду вас, чтобы показать мой любимый Екатеринбург. На экспресс-прогулке по центру вы увидите цеха старинного завода, нарядный дом Севастьянова, горную аптеку, современные здания и стрит-арт. Откроете самые яркие страницы истории города и сделаете отличные фото. А нагуляв аппетит, поучаствуете в русской чайной церемонии со сладостями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляем, исследуем, чаевничаем

В первой части экскурсии мы совершим неутомтельную прогулку по центру Екатеринбурга. Стартуем от памятника отцам-основателям (я расскажу, почему у Екатеринбурга их двое), затем осмотрим цеха завода, давшего жизнь городу на реке Исеть. Вы узнаете, какие производства сменяли здесь друга друга два с половиной столетия и как эта территория стала общественным пространством.

Вы подержите в руках старинную медную монету, отчеканненную на Екатеринбургском монетном дворе, и образцы поделочных камней из уральских недр. Откроете хроники Екатерининского собора, дома Севастьянова и Горной аптеки.

Двигаясь дальше по набережной Горького, осмотрим несколько стрит-арт объектов, минуем Кирпичный квартал и выйдем к зданию, построенному в 2020 году по проекту бюро британского архитектора Нормана Фостера. Не пропустим памятник клавиатуре, доходный дом Чувильдина с чудесным садом, памятник группе Beatles и особняки 19 века на улице Пушкина.

☕ За это время мои партнеры в уютном семейном ресторане растопят нам самовар на шишках: после насыщенной прогулки будет так приятно насладиться ароматным чаем со сладостями!

Организационные детали