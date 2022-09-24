Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляем, исследуем, чаевничаем
В первой части экскурсии мы совершим неутомтельную прогулку по центру Екатеринбурга. Стартуем от памятника отцам-основателям (я расскажу, почему у Екатеринбурга их двое), затем осмотрим цеха завода, давшего жизнь городу на реке Исеть. Вы узнаете, какие производства сменяли здесь друга друга два с половиной столетия и как эта территория стала общественным пространством.
Вы подержите в руках старинную медную монету, отчеканненную на Екатеринбургском монетном дворе, и образцы поделочных камней из уральских недр. Откроете хроники Екатерининского собора, дома Севастьянова и Горной аптеки.
Двигаясь дальше по набережной Горького, осмотрим несколько стрит-арт объектов, минуем Кирпичный квартал и выйдем к зданию, построенному в 2020 году по проекту бюро британского архитектора Нормана Фостера. Не пропустим памятник клавиатуре, доходный дом Чувильдина с чудесным садом, памятник группе Beatles и особняки 19 века на улице Пушкина.
☕ За это время мои партнеры в уютном семейном ресторане растопят нам самовар на шишках: после насыщенной прогулки будет так приятно насладиться ароматным чаем со сладостями!
Организационные детали
Чайная церемония включена в стоимость. Из сладостей обычно подают зефир, курабье и варенье из сосновых шишек.
Дополнительно можно заказать суп на выбор в супнице, рассчитанной на 4 человек (стоимость — 900 руб.)
Также дополнительно можно пригласить фотографа (общее фото и индивидуальные кадры, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору). Стоимость: 30 минут — 1800 руб., 15 минут — 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Исторического сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела 302 экскурсии для 462 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.