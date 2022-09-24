Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски

Познакомиться с городом, а после обсудить впечатления у самовара

Познавательно, душевно и тепло! С радостью жду вас, чтобы показать мой любимый Екатеринбург.

На экспресс-прогулке по центру вы увидите цеха старинного завода, нарядный дом Севастьянова, горную аптеку, современные здания и стрит-арт. Откроете самые яркие страницы истории города и сделаете отличные фото. А нагуляв аппетит, поучаствуете в русской чайной церемонии со сладостями.
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
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Описание

Что вас ожидает

Гуляем, исследуем, чаевничаем

В первой части экскурсии мы совершим неутомтельную прогулку по центру Екатеринбурга. Стартуем от памятника отцам-основателям (я расскажу, почему у Екатеринбурга их двое), затем осмотрим цеха завода, давшего жизнь городу на реке Исеть. Вы узнаете, какие производства сменяли здесь друга друга два с половиной столетия и как эта территория стала общественным пространством.

Вы подержите в руках старинную медную монету, отчеканненную на Екатеринбургском монетном дворе, и образцы поделочных камней из уральских недр. Откроете хроники Екатерининского собора, дома Севастьянова и Горной аптеки.

Двигаясь дальше по набережной Горького, осмотрим несколько стрит-арт объектов, минуем Кирпичный квартал и выйдем к зданию, построенному в 2020 году по проекту бюро британского архитектора Нормана Фостера. Не пропустим памятник клавиатуре, доходный дом Чувильдина с чудесным садом, памятник группе Beatles и особняки 19 века на улице Пушкина.

☕ За это время мои партнеры в уютном семейном ресторане растопят нам самовар на шишках: после насыщенной прогулки будет так приятно насладиться ароматным чаем со сладостями!

Организационные детали

  • Чайная церемония включена в стоимость. Из сладостей обычно подают зефир, курабье и варенье из сосновых шишек.
  • Дополнительно можно заказать суп на выбор в супнице, рассчитанной на 4 человек (стоимость — 900 руб.)
  • Также дополнительно можно пригласить фотографа (общее фото и индивидуальные кадры, ретушь общего фото и портрета по вашему выбору). Стоимость: 30 минут — 1800 руб., 15 минут — 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Исторического сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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